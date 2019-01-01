SMM

7 фобий SMM-специалиста
Ирина Волицкая
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Недавно я рассказывала о том, как работаю в Netpeak и обещала поделиться своими главными профессиональными страхами. Выполняю. Держите короткий список сюжетов моих ночных кошмаров.

1. Попасть в теневой бан в Instagram

Теневой бан — весьма загадочная штука: от резкого снижения охватов и просмотров публикаций, до исчезновения определенных хештегов и публикаций в поиске Instagram. Почему страшно? Алгоритмы работы соцсетей бывают непредсказуемы — и вполне допустимый контент могут посчитать неуместным. 

2. Случайно отправить гифку из личной переписки в Telergam-паблик компании

Чтобы отправить текстовое сообщение или эмоджи в Telegram, нужно набрать его/выбрать и либо нажать «Enter», либо «стрелочку» в правом углу. Но со стикерами и гифками почему-то другая история. Выбираешь нужный элемент — и он не добавляется в поле ввода сообщения, а сразу же появляется в диалоговом окне. Вот где я хожу по очень тонкому льду!

3. Увидеть, что клик в Facebook очень дорогой (CPC)

Не то чтобы это очень страшно, но неприятно. Настройка рекламной кампании — всегда неизвестность, риск и рулетка. «Не зайдёт» баннер, выберешь слишком узкую аудиторию, пользователей не зацепит текст объявления. Если я вижу, что клик неоправданно дорогой, я или отключаю рекламную кампанию, или перезапускаю ее с отредактированными настройками.

4. Слить рекламный бюджет в социальных сетях

А вот это действительно страшно. Особенно если работаешь с большими бюджетами. Ведь одна случайная галочка напротив «дневной бюджет» вместо «бюджет на весь срок действия», и все — пиши пропало.

5. Оставить подписчика без ответа

Люди пишут нам в паблики утром, днем и ночью. И я всегда переживаю, что пропущу или забуду ответить на какое-то сообщение или заставлю ждать человека слишком долго. Поэтому слежу за этим 24 часа в сутки. 

6. Отправить рассылку с ошибками

Раз в неделю я делаю рассылку в MailChimp на большую аудиторию. Я сто раз проверяю письмо, нажимаю на кнопку — и рассылка улетает подписчикам. В этот момент появляется навязчивая мысль, что в теме письма ошибка или где-то в тексте я забыла поставить запятую.

7. Вдруг пропадет интернет и все соцсети исчезнут

Каждый из нас точно хоть раз задумывался, что будет, когда закончится интернет? Для SMM-специалиста — это равно Апокалипсису. Кропотливо собранные подписчики, готовые рекламные кампании, ценный контент, переписка с клиентам — всё исчезнет. Да у нас вся жизнь в соцсетях.

Пока интернет не закончился, подписывайтесь на социальные сети агентства на Facebook, в Telegram и Instagram.

Продвижение без страшилок:

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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кейсы по SMM продвижение в Facebook продвижение в Instagram рекламная кампания CPC
Ирина Волицкая

Community Manager at online marketing agency Netpeak

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