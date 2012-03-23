Представляем вашему вниманию вольный перевод статьи Мелиссы Макки «9 Not-So-Great Points About Adwords Sitelinks».

1. Сложно отслеживать конверсии

Если вы используете код конверсий Google Рекламы, забудьте про информацию по конверсиям для дополнительных ссылок (сайтлинки). Ее там нет. Вам придется отслеживать конверсии с помощью сервисов веб-аналитики (Google Analytics). Но даже в этом случае отслеживание конверсий проблематично. Вероятно, это один из самых серьезных минусов дополнительных ссылок — очень трудно сказать, действительно ли они приводят к конверсиям.

2. Нет данных для отдельных URL

Наряду с этим, Google не отображает данные для каждой отдельной ссылки. Вместо этого, данные суммируются по кампаниям. Из-за этого невозможно оптимизировать каждую ссылку в отдельности, используя полученные данные. И снова вам необходимо помечать тегами сайтлинки, чтобы понимать какая ссылка приводит трафик на сайт. Однако, имейте ввиду, что вы не сможете получить информацию по показам в сервисе веб-аналитики, следовательно невозможно будет узнать и данные по CTR. Это еще один большой пробел в отчетах по дополнительным ссылкам.

3. Дополнительные ссылки доступны только на уровне кампании

Сайтлинки отображаются для всех объявлений в кампании, если они находятся над результатами поиска. Поэтому необходимо убедиться, что дополнительные ссылки релевантны всем объявлениям в кампании. Несколько знакомых твиттерян пожелали, чтобы дополнительные ссылки были доступны на уровне групп объявлений, что вполне разумно.

4. Релевантность может стать проблемой

Этот момент тесно связан с предыдущей проблемой. Если ваша рекламная кампания объединила различные тематики, то ваши сайтлинки могут быть нерелевантными для всех объявлений. Поэтому, если вы планируете использовать дополнительные ссылки, то убедитесь в том, что они достаточно «общие» и релевантны для всех ключевых слов.

5. Сайтлинки не могут быть приостановлены — их можно только удалить

Это еще один большой минус дополнительных ссылок. Предположим, вы рекламодатель, который занимается электронной коммерцией, и рекламируете определенные товары с помощью сайтлинков. И давайте также предположим, что одного из этих товаров в данный момент нет в наличии. Логичный шаг — остановить этот сайтлинк, пока продукт снова не появится. Увы, этого нельзя сделать. Вам придется либо оставить эту ссылку активной, тем самым убив вашу цену за конверсию и рассердив клиентов, которые хотели купить несуществующий товар, либо вам придется удалить сайтлинк, и создать его заново, когда продукт появится в наличии. Почему мы не можем просто нажать на паузу вместо этого?

6. Дополнительные ссылки нельзя тестировать

В отличие от объявлений, в дополнительных ссылках нельзя провести А/В тестирование. Вам придется создать сайтлинки и надеяться на лучшее. По сути, это двойная проблема, потому что данных для отдельного сайтлинка нет, пока вы не настроите отслеживание в сервисах веб-аналитики. Этот недостаток — настоящая загадка для меня, потому что Google Реклама предлагает так много других возможностей для тестирований. Почему же не для дополнительных ссылок?

7. Сайтлинки «перебивают» другие расширения объявлений

Если в вашей рекламной кампании есть не только дополнительные ссылки, а и расширения для адресов или продуктов, то в этом случае сайтлинки будут перебивать другие расширения. Вам следует хорошенько подумать о том, какое расширение наиболее ценно для рекламной кампании. И помните, что вы не будете получать точные данные в Google Рекламе, поэтому придется только предполагать.

8. Дополнительные ссылки могут отвлекать от текстов объявлений

Одно из главных преимуществ сайтлинков — привлечение внимания. И в то же время это один из главных недостатков. Если в тексте объявления присутствует информация о скидках или об уникальном торговом предложении, то вы, вероятно, захотите добавить эти предложения и в дополнительные ссылки. В противном случае предложения могут не заметить. К тому же, помните, что сайтлинки показываются на уровне кампаний, поэтому предложения должны соответствовать всем группам объявлений. Голова еще не кружится?

9. Показы сайтлинков могут меняться

Несколько знакомых твиттерян сказали, что заметили большой скачок показателей CTR в результате подключения дополнительных ссылок. Также эти сайтлинки были причиной наплыва неконвертируемого трафика. Я тоже заметила это в кампаниях наших клиентов. В некоторых случаях мы увидели увеличение стоимости за конверсию после подключения сайтлинков. С учетом того, что у нас есть весьма ограниченное отслеживание данных и отсутствует А/В тестирование — это большая проблема. Хотя дополнительные ссылки и могут быть мощным дополнением для вашей PPC кампании, очевидно, что есть некоторые факторы, которые стоит предварительно обдумать.