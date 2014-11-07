Агентство Netpeak вышло на рынок Болгарии

Агентство интернет-маркетинга Netpeak приобрело 51% доли болгарской компании Optimization.bg. Фронт-офис новой организации — Netpeak Bulgaria — расположился в самом сердце страны, в Софии.

Рынок интернет-рекламы Болгарии в несколько раз меньше украинского рынка, cреди доменов в зоне .bg платную рекламу в поиске размещают всего лишь чуть более 2 тысяч сайтов, тогда как в Украине поисковый контекст дают порядка 25 000 ресурсов. При этом конкуренция в Болгарии выше, чем в Украине: по 30% фраз есть платная реклама, а в Украине реклама есть лишь по 21% запросов. Для сравнения, в России этот показатель — 45%, а в Казахстане — 14%.

Если в Казахстан мы вышли самостоятельно, то в Болгарию мы выходим через поглощение местного заметного игрока — агентства Optimization.bg. С нашей точки зрения, это самое практически-ориентированное агентство на местном рынке SEO: ребята чуть ли не единственные, кто действительно занимается тем, что мы сейчас называем [SEO настоящего]. Артем Бородатюк, CEO Netpeak. Мне знакома специфика бизнеса в Болгарии, у нас есть имя, клиенты, репутация, но нет той организованности и системности действий, которые есть у Netpeak. Я буду отвечать за развитие Netpeak Болгария, однако теперь мы будем использовать в работе с нашими клиентами все те компетенции и технологическую мощь, которой обладает материнская компания. Геннадий Воробьев, основатель Optimization.bg, CEO Netpeak Bulgaria.

После поглощения сохранены все отношения с клиентами, рабочие места, должности сотрудников Optimization.bg. По прогнозам руководителей агентств, слияние компаний положительно скажется на развитии рынка интернет-рекламы Болгарии. В планах болгарского представительства — занять существенную долю на рынке SEO и PPC. К освоению рынка специалисты Netpeak подошли основательно: в 2014-м уже состоялись болгарские релизы двух популярных сервисов агентства для продвижения сайтов и развития Ecommerce — Serpstat.com и Ringostat.bg.

Столица Болгарии стала уже шестым крупным городом, в котором расположилось представительство Netpeak. Сегодня в штате агентства — более 140 человек. А всех, кому интересен взгляд болгарских специалистов на интернет-маркетинг, приглашаем в болгарский Netpeak Blog.