AMP Google: что нужно знать об ускоренных мобильных страницах

Google внедряет политику MFI (Mobile-First Indexing) — речь об изменении приоритетов в индексировании страниц, в первую очередь будут оцениваться мобильные версии сайтов, а не десктопные, как было раньше. Окончательный переход прогнозируется уже в 2018 году.

Если вы в курсе тренда, но никогда не слышали о технологии AMP, срочно наверстывайте. Специально для вас мы подготовили одиннадцать актуальных фактов об этой технологии.

AMP (



То есть Google выступает в качестве огромной CDN-сети для страниц сайта. Элементы АМР-страницы подгружаются последовательно, по мере прокрутки страницы, что также повышает скорость загрузки. Рекламные баннеры от AdSense, Google Менеджера рекламы и нескольких других рекламных сетей закэшируются вместе со страницей и будут показаны посетителю. Accelerated Mobile Pages , ускоренные мобильные страницы) — проект Google, запущенный в октябре 2015 года. Это просто веб-страницы, но в их основе находится AMP HTML, формат для максимального ускорения загрузки на телефонах и любых мобильных устройствах с медленным интернет-соединением. По сути, АМР HTML — урезанный HTML со специальным набором тегов и JS-библиотекой. АМР-страницы сохраняются в кэше Google и при медленном соединении загружаются на устройство пользователя прямо оттуда.То есть Google выступает в качестве огромной CDN-сети для страниц сайта. Элементы АМР-страницы подгружаются последовательно, по мере прокрутки страницы, что также повышает скорость загрузки. Рекламные баннеры от AdSense, Google Менеджера рекламы и нескольких других рекламных сетей закэшируются вместе со страницей и будут показаны посетителю.

1. Формат AMP поддерживают крупнейшие поисковики

AMP-страницы отображаются в выдаче Google, Bing, Yahoo! Japan, Baidu.

А еще в лентах Twitter, Pinterest и LinkedIn.

Кстати, так выглядит AMP-страница в Pinterest:

2. Среднее время загрузки AMP-страницы — 0,7 секунды

Так утверждает Руди Галфи, продакт менеджер AMP в Google. У пользователя, посетившего такую страницу, просто не будет времени на раздумья: покидать страницу или дождаться загрузки. С максимальной вероятностью он продолжит работу на ресурсе даже в случае плохого соединения.

Среднее время загрузки всех остальных страниц составляет 22 секунды — почувствуйте разницу.

3. AMP-страницы могут показываться в верхней карусели картинок

Необходимое условие отображения AMP-страницы в верхней карусели изображений — наличие специальной структуры данных. Эта структура, представленная в JSON-LD или другом формате метаданных, поддерживаемом Google, должна содержать элементы для отображения в карусели: картинку предпросмотра, краткое описание, дату изменения страницы.

Однако, даже если ваша AMP страница была правильно проиндексирована в Google и помещена в кэш, она может содержать ошибки в структуре данных JSON-LD. На это валидатор AMP от Google не обратит внимания, и ваша страница, несмотря на правильное позиционирование в результатах поиска, не попадёт в карусель в верхней части страницы.

Структурные данные AMP-страницы валидируются отдельно — это нужно учитывать при их разработке и обслуживании.

4. Первыми AMP-страницы опробовали медиа

Ничего удивительного: скорость для новостных сайтов — главное конкурентное преимущество. Первопроходцами формата в 2016 году стали The New York Times и The Washington Post. Сейчас AMP-страницы используют многие медиа, в том числе lenta.ru, а для некоторых, как gazetadaily.ru и flamenews.ru, ускоренные мобильные страницы заменяют мобильную версию сайта.

Впрочем, уже сейчас AMP активно внедряют интернет-магазины. Увеличение доли мобильного трафика превращает эту технологию не в «крутую фишку», а в актуальное решение вопроса юзабилити.

5. Скоро с AMP-страниц можно будет совершать покупки

А также будет доступен весь полезный функционал обычных страниц интернет-магазинов: выбор параметров, сравнение товаров, покупка со страницы. Об этом сообщил Сундар Пичаи на прошедшей в мае 2017 года Google I/O.

Сейчас AMP-страницы интернет-магазинов предоставляют общую информацию о товаре с возможностью перехода на мобильную версию сайта для покупки. Так обстоят дела в первую очередь из-за ограничений в применении JavaScript на страницах AMP, а также отсутствия возможности отображения динамической информации, например, наличия товара на складе.

Все эти вопросы очень скоро решит технология фреймворков.

6. Быстро обновить AMP-страницу позволяет API от Google

AMP-страницы загружаются из кэша CDN Google, поэтому обновления основного сайта отображаются не сразу. Для быстрых изменений требуется принудительная переиндексация. Чтобы обновить уже находящиеся в кэше страницы, используется специальный API от Google, который позволяет переиндексировать AMP по запросу владельца сайта.

Интересно, что многие владельцы AMP-страниц даже не знают о существовании такой возможности. Большинство AMP-плагинов для WordPress и других CMS также не предоставляют такой функционал.

7. Рекламу на AMP поддерживают популярные платформы

Если хотите монетизировать свои ускоренные мобильные страницы, запомните список инструментов, которые уже предоставляют такую возможность:

Amazon A9;

AdReactor;

Google Менеджер рекламы;

Flite;

Adform;

Google AdSense;

AOL AdTech;

Taboola;

Plista;

Smart AdServer;

Yieldmo;

DotAndAds.

8. За ошибками AMP-страниц можно следить в Google Search Console

Часто возникают ситуации, когда основной контент страницы, например, новой статьи или карточки новых товаров, неаккуратно вносятся сотрудниками компании в административной части CMS. В результате возникают ошибки несоответствия стандартам AMP. Отследить подобные ошибки можно в Google Search Console основного сайта уже после публикации, в разделе «Accelerated Mobile Pages».

9. Для аналитики AMP-страниц лучше использовать отдельный ресурс в Google Analytics

Идентификатор этого ресурса будет использован при настройке передачи данных об ускоренных мобильных страницах. Особенность также и в том, что элемент amp-pixel на сайте проекта AMP может подсчитать количество просмотров страниц, но не передает данные напрямую в Google Analytics. Поэтому лучше использовать элемент amp-analytics из расширенных компонентов Accelerated Mobile Pages.

Читайте больше о том, как настроить аналитику ускоренных мобильных страниц .

10. AMP-страницы пригодны для A/B-тестирования

В фреймворке AMP существует встроенная возможность запуска A/B-тестов для поиска наиболее эффективного дизайна. То есть AMP-страницу можно рассматривать как лендинг для товаров и услуг своего сайта.

11. Ускоренные мобильные страницы хорошо комбинируются с PWA (Progressive Web Application)

Это открывает отличные перспективы для продвижения товаров на мобильных устройствах. Очевидно, что со временем формат Progressive Web Application вытеснит классические приложения для iOS и Android, особенно для интернет-магазинов. Как и ускоренные мобильные страницы, прогрессивные веб-приложения могут дополнять уже существующую мобильную версию сайта, а также нативное приложение для iOS и Android.

Выводы

Суммируем все интересные особенности ускоренных мобильных страниц:

Формат ускоренных мобильных страниц поддерживают крупнейшие поисковики. Среднее время загрузки AMP-страницы — 0,7 секунды. AMP-страницы могут показываться в верхней карусели картинок. Первыми AMP опробовали медиа, но сейчас активно осваивают и интернет-магазины. Скоро с AMP-страниц можно будет совершать покупки. Быстро обновить AMP-страницу поможет API от Google. Рекламу на AMP-страницах поддерживают популярные платформы. За ошибками AMP-страниц можно следить в Google Search Console. Для аналитики AMP-страниц лучше использовать отдельный ресурс в Google Analytics. В фреймворке AMP предусмотрен инструментарий для A/B-тестирования — можно выбрать лучший дизайн. Ускоренные мобильные страницы хорошо комбинируются с PWA (Progressive Web Application).

Интересно, что в мире пока не так много компаний, предлагающих разработку AMP-страниц. Например, в США работают relaymedia.com и wompmobile.com, но только для информационных ресурсов. В Японии существует сервис gomobile.jp/rabbit. В СНГ услуги по созданию и обслуживанию AMP-страниц для всех типов сайтов предлагает MobilizeToday.ru.

Если остались вопросы, пишите в комментариях.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.