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AMP Google: что нужно знать об ускоренных мобильных страницах
Алексей Золотарев
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Google внедряет политику MFI (Mobile-First Indexing) — речь об изменении приоритетов в индексировании страниц, в первую очередь будут оцениваться мобильные версии сайтов, а не десктопные, как было раньше. Окончательный переход прогнозируется уже в 2018 году.

Если вы в курсе тренда, но никогда не слышали о технологии AMP, срочно наверстывайте. Специально для вас мы подготовили одиннадцать актуальных фактов об этой технологии.

AMP (Accelerated Mobile Pages, ускоренные мобильные страницы) — проект Google, запущенный в октябре 2015 года. Это просто веб-страницы, но в их основе находится AMP HTML, формат для максимального ускорения загрузки на телефонах и любых мобильных устройствах с медленным интернет-соединением. По сути, АМР HTML — урезанный HTML со специальным набором тегов и JS-библиотекой. АМР-страницы сохраняются в кэше Google и при медленном соединении загружаются на устройство пользователя прямо оттуда.

То есть Google выступает в качестве огромной CDN-сети для страниц сайта. Элементы АМР-страницы подгружаются последовательно, по мере прокрутки страницы, что также повышает скорость загрузки. Рекламные баннеры от AdSense, Google Менеджера рекламы и нескольких других рекламных сетей закэшируются вместе со страницей и будут показаны посетителю.

По сути, АМР HTML — урезанный HTML со специальным набором тегов и JS-библиотекой

1. Формат AMP поддерживают крупнейшие поисковики

AMP-страницы отображаются в выдаче Google, Bing, Yahoo! Japan, Baidu.

AMP-страницы отображаются в выдаче Google, Bing, Yahoo! Japan, Baidu

А еще в лентах Twitter, Pinterest и LinkedIn.

Кстати, так выглядит AMP-страница в Pinterest:

Кстати, так выглядит AMP-страница в Pinterest

2. Среднее время загрузки AMP-страницы — 0,7 секунды

Так утверждает Руди Галфи, продакт менеджер AMP в Google. У пользователя, посетившего такую страницу, просто не будет времени на раздумья: покидать страницу или дождаться загрузки. С максимальной вероятностью он продолжит работу на ресурсе даже в случае плохого соединения.

Среднее время загрузки всех остальных страниц составляет 22 секунды — почувствуйте разницу.

3. AMP-страницы могут показываться в верхней карусели картинок

Необходимое условие отображения AMP-страницы в верхней карусели изображений — наличие специальной структуры данных. Эта структура, представленная в JSON-LD или другом формате метаданных, поддерживаемом Google, должна содержать элементы для отображения в карусели: картинку предпросмотра, краткое описание, дату изменения страницы.

Однако, даже если ваша AMP страница была правильно проиндексирована в Google и помещена в кэш, она может содержать ошибки в структуре данных JSON-LD. На это валидатор AMP от Google не обратит внимания, и ваша страница, несмотря на правильное позиционирование в результатах поиска, не попадёт в карусель в верхней части страницы.

Структурные данные AMP-страницы валидируются отдельно — это нужно учитывать при их разработке и обслуживании.

Структурные данные AMP-страницы валидируются отдельно — это нужно учитывать при их разработке и обслуживании

4. Первыми AMP-страницы опробовали медиа

Ничего удивительного: скорость для новостных сайтов — главное конкурентное преимущество. Первопроходцами формата в 2016 году стали The New York Times и The Washington Post. Сейчас AMP-страницы используют многие медиа, в том числе lenta.ru, а для некоторых, как gazetadaily.ru и flamenews.ru, ускоренные мобильные страницы заменяют мобильную версию сайта.

Впрочем, уже сейчас AMP активно внедряют интернет-магазины. Увеличение доли мобильного трафика превращает эту технологию не в «крутую фишку», а в актуальное решение вопроса юзабилити.

величение доли мобильного трафика превращает эту технологию не в «крутую фишку», а в актуальное решение вопроса юзабилити

5. Скоро с AMP-страниц можно будет совершать покупки

А также будет доступен весь полезный функционал обычных страниц интернет-магазинов: выбор параметров, сравнение товаров, покупка со страницы. Об этом сообщил Сундар Пичаи на прошедшей в мае 2017 года Google I/O.

Сейчас AMP-страницы интернет-магазинов предоставляют общую информацию о товаре с возможностью перехода на мобильную версию сайта для покупки. Так обстоят дела в первую очередь из-за ограничений в применении JavaScript на страницах AMP, а также отсутствия возможности отображения динамической информации, например, наличия товара на складе.

Все эти вопросы очень скоро решит технология фреймворков.

вопросы очень скоро решит технология фреймворков

6. Быстро обновить AMP-страницу позволяет API от Google

AMP-страницы загружаются из кэша CDN Google, поэтому обновления основного сайта отображаются не сразу. Для быстрых изменений требуется принудительная переиндексация. Чтобы обновить уже находящиеся в кэше страницы, используется специальный API от Google, который позволяет переиндексировать AMP по запросу владельца сайта.

Интересно, что многие владельцы AMP-страниц даже не знают о существовании такой возможности. Большинство AMP-плагинов для WordPress и других CMS также не предоставляют такой функционал.

7. Рекламу на AMP поддерживают популярные платформы

Если хотите монетизировать свои ускоренные мобильные страницы, запомните список инструментов, которые уже предоставляют такую возможность:

  • Amazon A9;
  • AdReactor;
  • Google Менеджер рекламы;
  • Flite;
  • Adform;
  • Google AdSense;
  • AOL AdTech;
  • Taboola;
  • Plista;
  • Smart AdServer;
  • Yieldmo;
  • DotAndAds.

8. За ошибками AMP-страниц можно следить в Google Search Console

Часто возникают ситуации, когда основной контент страницы, например, новой статьи или карточки новых товаров, неаккуратно вносятся сотрудниками компании в административной части CMS. В результате возникают ошибки несоответствия стандартам AMP. Отследить подобные ошибки можно в Google Search Console основного сайта уже после публикации, в разделе «Accelerated Mobile Pages».

За ошибками AMP-страниц можно следить в Google Search Console

9. Для аналитики AMP-страниц лучше использовать отдельный ресурс в Google Analytics

Идентификатор этого ресурса будет использован при настройке передачи данных об ускоренных мобильных страницах. Особенность также и в том, что элемент amp-pixel на сайте проекта AMP может подсчитать количество просмотров страниц, но не передает данные напрямую в Google Analytics. Поэтому лучше использовать элемент amp-analytics из расширенных компонентов Accelerated Mobile Pages.

Читайте больше о том, как настроить аналитику ускоренных мобильных страниц.

10. AMP-страницы пригодны для A/B-тестирования

В фреймворке AMP существует встроенная возможность запуска A/B-тестов для поиска наиболее эффективного дизайна. То есть AMP-страницу можно рассматривать как лендинг для товаров и услуг своего сайта.

11. Ускоренные мобильные страницы хорошо комбинируются с PWA (Progressive Web Application)

Это открывает отличные перспективы для продвижения товаров на мобильных устройствах. Очевидно, что со временем формат Progressive Web Application вытеснит классические приложения для iOS и Android, особенно для интернет-магазинов. Как и ускоренные мобильные страницы, прогрессивные веб-приложения могут дополнять уже существующую мобильную версию сайта, а также нативное приложение для iOS и Android.

Ускоренные мобильные страницы хорошо комбинируются с PWA (Progressive Web Application)

Выводы

Суммируем все интересные особенности ускоренных мобильных страниц:

  1. Формат ускоренных мобильных страниц поддерживают крупнейшие поисковики.
  2. Среднее время загрузки AMP-страницы — 0,7 секунды.
  3. AMP-страницы могут показываться в верхней карусели картинок.
  4. Первыми AMP опробовали медиа, но сейчас активно осваивают и интернет-магазины.
  5. Скоро с AMP-страниц можно будет совершать покупки.
  6. Быстро обновить AMP-страницу поможет API от Google.
  7. Рекламу на AMP-страницах поддерживают популярные платформы.
  8. За ошибками AMP-страниц можно следить в Google Search Console.
  9. Для аналитики AMP-страниц лучше использовать отдельный ресурс в Google Analytics.
  10. В фреймворке AMP предусмотрен инструментарий для A/B-тестирования — можно выбрать лучший дизайн.
  11. Ускоренные мобильные страницы хорошо комбинируются с PWA (Progressive Web Application).

Интересно, что в мире пока не так много компаний, предлагающих разработку AMP-страниц. Например, в США работают relaymedia.com и wompmobile.com, но только для информационных ресурсов. В Японии существует сервис gomobile.jp/rabbit. В СНГ услуги по созданию и обслуживанию AMP-страниц для всех типов сайтов предлагает MobilizeToday.ru.

Если остались вопросы, пишите в комментариях.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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ускоренные мобильные страницы
Алексей Золотарев

Руководитель отдела по работе с клиентами MobilizeToday.ru

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