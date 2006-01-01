Ирина Максименко

Ирина Максименко

Автор NJ c 2021
Позиция:
Junior PR Manager
Об авторе:
PR-менеджер, агентство Netpeak.

Статьи автора

Бизнес
5645 22
TikTok, Banda, Rocket, I am IDEA и McCann Kyiv — идеи для видеоконтента
Бизнес
TikTok, Banda, Rocket, I am IDEA и McCann Kyiv — идеи для видеоконтента
5645 22
Бизнес
Кейсы
6543 41
MEGOGO, Google, Фокстрот и AIR Brands — как бренды создают эффективный видеоконтент
Бизнес
Кейсы
MEGOGO, Google, Фокстрот и AIR Brands — как бренды создают эффективный видеоконтент
6543 41