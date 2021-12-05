MEGOGO, Google, Фокстрот и AIR Brands — как бренды создают эффективный видеоконтент

Что нужно, чтобы ролик стал вирусным и принес бренду не только узнаваемость, но и продажи? 16 апреля 2021 года прошла вторая онлайн-конференция о видеомаркетинге — ДиВи Конф, организованная агентством Netpeak. Здесь рассказывали, как создавать крутой продающий контент и видео, которое повышает узнаваемость бренда, лояльность пользователей.

ДиВи Конф — ивент о том, как увеличить продажи и узнаваемость бренда с помощью видеоконтента в диджитал среде. В 2021 году среди спикеров были специалисты таких компаний, как: MEGOGO, Google, TikTok, Banda, McCann, I am IDEA, AIR Brands, Rocket и Фокстрот. Говорили о стратегии, продакшене, рекламных форматах и платформах, а также разбирали все на примере собственных кейсов. Запись конференции можно купить здесь.

Делимся инсайтами, фишками и кейсами спикеров.

MEGOGO: как создавать эффективный видеоконтент для соцсетей

Алексей Миллер, Head of Social Media Marketing MEGOGO напомнил о важности инфоповодов: как их создавать, реагировать на ситуативы с помощью видео.

Бренду следует работать с инфоповодами, исходя из своей стратегии. Так, медиасервис MEGOGO создал проект, приуроченный к 8 марта. Цель проекта — показать, что бренд понимает ценность праздника.

Ребята пригласили 19 успешных женщин, среди которых: теннисистка Элина Светолина, певица Кристина Соловий, реперша Алина Паш. К проекту привлекли партнеров из Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-Жінки»).

Гостьи порекомендовали фильмы, которые вдохновляют их. Так благодаря инфоповоду на MEGOGO появилась подборка «Красивые. Сильные. Незабываемые».

Идея и формат зашел аудитории, проект осветили в СМИ, охват составил 500 000 пользователей.

Больше подробностей и все выступления спикеров доступны в записи конференции.

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Google: возможности YouTube в новых реалиях — глобальные тренды

Олег Сухомлин, Agency Development Manager в Google, рассказывая о взаимодействии брендов с пользователями в реалиях пандемии, отметил изменения в инвентаре YouTubе:

Сильно выросла аудитория — ежедневно 20 млн. пользователей. Выросло дневное время пользователя в YouTube — просмотр роликов более 60 минут/день. Превалируют мобильные устройства и Smart TV. Увеличилось число показов и рекламной активности — +60%.

Активность брендов и пользователей в YouTube также выросла в таких категориях:

FMCG (Товары повседневного спроса). Пик активности начинается в летний период и по его окончанию.

Retail&E-Comm. Постоянно активная категория в YouTube, в которой много игроков и регулярно выкупается инвентарь. Пики активности связаны с праздниками, например, Черная пятница или сезонностью.

Telecom&Media. Категория, которая демонстрирует наиболее активный рост. С началом пандемии и локдауна, эта категория начала активно коммуницировать с пользователями, делая акцент на важности и необходимости оставаться на связи.

Healthcare. В 2020 году повысился интерес пользователей к этой категории, поэтому много рекламодателей стали более активно коммуницировать с аудиторией на YouTube.

Отслеживание динамики рекламных показов позволяет анализировать текущую ситуацию, лидеров по категориям и основные тренды YouTube.

Еще больше интересного и полные версии выступлений спикеров доступны в записи конференции.

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Фокстрот: комьюнити вокруг видеорекламы

О важности коммуникации с аудиторией также рассказывала Виктория Шевчук — Digital Media Lead в Фокстрот, и объяснила, как создать комьюнити вокруг видеорекламы на примере рекламной кампании Фокстрот «Повний ціногриз».

Цель рекламной кампании — рекламировать скидки в низкий сезон.

Решение: создать бренд-героя, танцующего трендовый танец из TikTok и добавить простой запоминающийся джингл.

Рекламный ролик привлек внимание пользователей и собрал 40% просмотров по данным YouTube Search.

Бренд начал работать с пользователями, обрабатывая комментарии и UGC-контент — контент, который генерируют пользователи самостоятельно, а также в ответ на их реакцию запустил часовую версию ролика. Люди действительно сами попросили сделать его. Часовая версия по органике показала такие результаты:

Благодаря тому, что ролик стал вирусным и вокруг него сформировалось комьюнити пользователей, Фокстрот смог охватить более молодую аудиторию и популяризировать собственного бренд-героя.

Полная запись всех выступлений конференции можно получить, кликнув на кнопку ниже:

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AIR Brands: YouTube в Украине. Почему у кого-то работает, а у кого-то нет?

Алексей Омельянович, Executive Producer AIR Brands, акцентировал на том, как важна стратегия ведения и развития YouTube-канала.

Зачастую клиенты не понимают, чего хотят получить от ведения канала и наиболее частые запросы от них: сделать, как у Розетки, получить кнопку или просто сделать красивый канал. Однако шансы на успех будут значительно выше, если бренд понимает, как и зачем стоит развивать канал.

Что касается рекламы на YouTube:

Ориентируйтесь на более длительный период. С небольшим бюджетом на короткий период вы лишь временно удерживаете внимание пользователей. «Растягивайте» рекламный бюджет и не спешите сливать его быстро, чтобы иметь возможность отследить показатели кампании. Руководствуйтесь бизнес-целями и сезонностью. Используйте контентные ролики. Уделите больше внимания контенту, который в органике принесет вам больше подписчиков, ведь с помощью коротких рекламных роликов вряд ли получится увеличить аудиторию. Делайте акцент на video discovery. Это привлекает активность помимо просмотров и улучшает прирост органики. Умеренно сужайте аудиторию. Сужение аудитории позволяет находить сегментировать пользователей.

Говоря о контентных роликах, Алексей привел в пример кейс Фокстрот, основной целью которого было изменение позиционирования и привлечение новой молодой аудитории с помощью соцсетей. Для этого проанализировали статистику взаимодействия пользователей с каналами бренда и заметили рост просмотра с мобильного трафика в YouTube.

Чтобы достичь поставленной цели и привлечь новую аудиторию на канал, нужно было общаться на ее языке:

Коммуницировать с аудиторией YouTube в новом формате, адаптированном под mobile — вертикально. Привлекать молодую аудиторию с помощью обучающего и интересного ей контента: ведение YouTube-канала, лайфхаки для соцсетей. Привлекать инфлюенсеров с похожей аудиторией.

Этот кейс — пример того, как важно бренду знать свою аудиторию и в соответствии с ее интересами строить стратегию развития канала.

Подробнее о докладах остальных спикеров вы узнаете во второй части поста. А приобрести полные записи выступлений можно по кнопке ниже:

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