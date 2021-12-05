MEGOGO, Google, Фокстрот и AIR Brands — как бренды создают эффективный видеоконтент

Что нужно, чтобы ролик стал вирусным и принес бренду не только узнаваемость, но и продажи? 16 апреля 2021 года прошла вторая онлайн-конференция о видеомаркетинге — ДиВи Конф, организованная агентством Netpeak. Здесь рассказывали, как создавать крутой продающий контент и видео, которое повышает узнаваемость бренда, лояльность пользователей.
Делимся инсайтами, фишками и кейсами спикеров.
MEGOGO: как создавать эффективный видеоконтент для соцсетей
Алексей Миллер, Head of Social Media Marketing MEGOGO напомнил о важности инфоповодов: как их создавать, реагировать на ситуативы с помощью видео.
Бренду следует работать с инфоповодами, исходя из своей стратегии. Так, медиасервис MEGOGO создал проект, приуроченный к 8 марта. Цель проекта — показать, что бренд понимает ценность праздника.
Ребята пригласили 19 успешных женщин, среди которых: теннисистка Элина Светолина, певица Кристина Соловий, реперша Алина Паш. К проекту привлекли партнеров из Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-Жінки»).
Гостьи порекомендовали фильмы, которые вдохновляют их. Так благодаря инфоповоду на MEGOGO появилась подборка «Красивые. Сильные. Незабываемые».
Идея и формат зашел аудитории, проект осветили в СМИ, охват составил 500 000 пользователей.
Больше подробностей и все выступления спикеров доступны в записи конференции.
Google: возможности YouTube в новых реалиях — глобальные тренды
Олег Сухомлин, Agency Development Manager в Google, рассказывая о взаимодействии брендов с пользователями в реалиях пандемии, отметил изменения в инвентаре YouTubе:
- Сильно выросла аудитория — ежедневно 20 млн. пользователей.
- Выросло дневное время пользователя в YouTube — просмотр роликов более 60 минут/день.
- Превалируют мобильные устройства и Smart TV.
- Увеличилось число показов и рекламной активности — +60%.
Активность брендов и пользователей в YouTube также выросла в таких категориях:
- FMCG (Товары повседневного спроса). Пик активности начинается в летний период и по его окончанию.
- Retail&E-Comm. Постоянно активная категория в YouTube, в которой много игроков и регулярно выкупается инвентарь. Пики активности связаны с праздниками, например, Черная пятница или сезонностью.
- Telecom&Media. Категория, которая демонстрирует наиболее активный рост. С началом пандемии и локдауна, эта категория начала активно коммуницировать с пользователями, делая акцент на важности и необходимости оставаться на связи.
- Healthcare. В 2020 году повысился интерес пользователей к этой категории, поэтому много рекламодателей стали более активно коммуницировать с аудиторией на YouTube.
Отслеживание динамики рекламных показов позволяет анализировать текущую ситуацию, лидеров по категориям и основные тренды YouTube.
Еще больше интересного и полные версии выступлений спикеров доступны в записи конференции.
Фокстрот: комьюнити вокруг видеорекламы
О важности коммуникации с аудиторией также рассказывала Виктория Шевчук — Digital Media Lead в Фокстрот, и объяснила, как создать комьюнити вокруг видеорекламы на примере рекламной кампании Фокстрот «Повний ціногриз».
Цель рекламной кампании — рекламировать скидки в низкий сезон.
Решение: создать бренд-героя, танцующего трендовый танец из TikTok и добавить простой запоминающийся джингл.
Рекламный ролик привлек внимание пользователей и собрал 40% просмотров по данным YouTube Search.
Бренд начал работать с пользователями, обрабатывая комментарии и UGC-контент — контент, который генерируют пользователи самостоятельно, а также в ответ на их реакцию запустил часовую версию ролика. Люди действительно сами попросили сделать его. Часовая версия по органике показала такие результаты:
Благодаря тому, что ролик стал вирусным и вокруг него сформировалось комьюнити пользователей, Фокстрот смог охватить более молодую аудиторию и популяризировать собственного бренд-героя.
Полная запись всех выступлений конференции можно получить, кликнув на кнопку ниже:
AIR Brands: YouTube в Украине. Почему у кого-то работает, а у кого-то нет?
Алексей Омельянович, Executive Producer AIR Brands, акцентировал на том, как важна стратегия ведения и развития YouTube-канала.
Зачастую клиенты не понимают, чего хотят получить от ведения канала и наиболее частые запросы от них: сделать, как у Розетки, получить кнопку или просто сделать красивый канал. Однако шансы на успех будут значительно выше, если бренд понимает, как и зачем стоит развивать канал.
Что касается рекламы на YouTube:
- Ориентируйтесь на более длительный период. С небольшим бюджетом на короткий период вы лишь временно удерживаете внимание пользователей. «Растягивайте» рекламный бюджет и не спешите сливать его быстро, чтобы иметь возможность отследить показатели кампании.
- Руководствуйтесь бизнес-целями и сезонностью.
- Используйте контентные ролики. Уделите больше внимания контенту, который в органике принесет вам больше подписчиков, ведь с помощью коротких рекламных роликов вряд ли получится увеличить аудиторию.
- Делайте акцент на video discovery. Это привлекает активность помимо просмотров и улучшает прирост органики.
- Умеренно сужайте аудиторию. Сужение аудитории позволяет находить сегментировать пользователей.
Говоря о контентных роликах, Алексей привел в пример кейс Фокстрот, основной целью которого было изменение позиционирования и привлечение новой молодой аудитории с помощью соцсетей. Для этого проанализировали статистику взаимодействия пользователей с каналами бренда и заметили рост просмотра с мобильного трафика в YouTube.
Чтобы достичь поставленной цели и привлечь новую аудиторию на канал, нужно было общаться на ее языке:
- Коммуницировать с аудиторией YouTube в новом формате, адаптированном под mobile — вертикально.
- Привлекать молодую аудиторию с помощью обучающего и интересного ей контента: ведение YouTube-канала, лайфхаки для соцсетей.
- Привлекать инфлюенсеров с похожей аудиторией.
Этот кейс — пример того, как важно бренду знать свою аудиторию и в соответствии с ее интересами строить стратегию развития канала.
Подробнее о докладах остальных спикеров вы узнаете во второй части поста. А приобрести полные записи выступлений можно по кнопке ниже:
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