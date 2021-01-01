Маркетинг

TikTok, Banda, Rocket, I am IDEA и McCann Kyiv — идеи для видеоконтента
Ирина Максименко
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В предыдущем посте мы поделились основными инсайтами докладов спикеров ДиВи Конф — конференции для бизнеса о видеомаркетинге в диджитал среде.

Специалисты таких компаний, как MEGOGO, Google, AirBrands и Фокстрот рассказывали о создании стратегий видеоконтента, основных трендах YouTube и тем, как построить комьюнити вокруг рекламы. Продолжая речь о видеоконтенте, нельзя упустить TikTok.

TikTok: снимайте TikTok'и, а не рекламу — как на платформе взаимодействуют бренды и пользователи

В 2021 в Украине запустился ТikTok for business. С ним стала доступна Pangle — рекламная платформа для мобильной видеорекламы, которая предоставляет высококачественный трафик и обеспечивает стандартные видеоформаты:

  • rewarded ads — формат, который дает пользователям награду в обмен на время, потраченное на просмотр рекламы;
  • playble ads — интерактивная реклама.

Какие возможности и форматы TikTok дает рекламодателям:

  1. Brand Takeove. Эффективен для анонсирования проектов или генерации трафика на лендинг.
  2. Top View. Используется для вывода новых продуктов на рынок.
  3. In-Feed Ads. Реклама в ленте, которая позволяет коммуницировать с пользователями через аукцион и контролировать бюджет, в зависимости от стратегии и задач бренда.
  4. Hashtag Challenge. Креативный формат, который позволяет брендам проводить конкурсы на платформе и выстраивать более тесные взаимоотношения с аудиторией, привлекать к участию инфлюенсеров и быть в тренде, генерируя UGC-контент.
  5. Brand Effect. Часто к челленджам можно прикрутить бренированные эффекты — маски или линзы, которые увеличивают количество и качество UGC-контента.
  6. Business. Помимо использования рекламных инструментов, брендам важно присутствовать в TikTok, создавать органический контент, а бизнес-аккаунты расширяют их возможности.

Основное правило, которым стоит руководствоваться — делайте не рекламу, в TikTok, ведь 80% успеха вашей кампании заключаются в креативе. ТикТок — это, в первую очередь, искренний контент.

Больше подробностей и все выступления спикеров доступны в записи конференции.

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McCann Kyiv: самое время добавить слайд с названием «бренд-контент» в power point вашей стратегии

Людмила Квятковская, Digital Lead в McCann Kyiv рассказала о том, что проблема многих брендов заключается в том, что им сложно найти ненавязчивый и творческий подход для связи с потенциальными клиентами. Бренд-контент решает эту задачу: создает условия для привлечения интереса пользователей, выстраивает лояльность и lovemark-стратегию. Главное — создавать контент не о продукте, а делать полезные и интересные для клиента ролики.

Поскольку видео наиболее популярный формат, любой видеоконтент, который мы потребляем с развлекательной целью, может служить бренд-контентом: сериалы, шоу, видеоблоги, подкасты, клипы, документалки.

Как разработать стратегию бренд-контента:

  1. Отследить запросы аудитории: что им нужно и интересно.
  2. Определить цели, необходимые бренду и найти точки соприкосновения с запросами аудитории.
  3. Определить тип контента и канал.
  4. Сформировать идею. Вы можете скопировать формат, но копировать идеи не стоит — они должны отражать цели бренда и запросы аудитории.
  5. Спланировать продвижение в digital.

Об эффективности бренд-контента рассказали на примере кейса McCann Ukraine для Vodafone.

Joice — тарифный план от оператора Vodafone, ориентированный в основном на молодежь. Для продвижения использовались как стандартная реклама, так и бренд-контент, амбассадорами которого выступили лидеры мнения среди подростков — солисты «Время и Стекло». В качестве бренд-контента запустили развлекательное шоу со знаменитостями от имени Vodafone — Joice Show. Результаты:

  • 2, 9 млн органических просмотров;
  • 45, 5% органических рекомендаций контента от YouTube;
  • 15 % просмотров из поиска;
  • средний показатель просмотра видео Joice Show — 5 мин, что в 20 раз больше просмотра стандартного рекламного ролика;
  • +10 000 новых подписчиков на канале.

Помните, что бренд-контент — это не просто нанесение логотипа на контент, а еще один стратегический инструмент продвижения, который принесет вам прибыль.

Еще больше интересного и полные версии выступлений спикеров доступны в записи конференции.

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Banda: Digital-брендинг и новый подход к разработке айдентики для цифровых продуктов

Digital Producer из Banda Андрей Павлов дополнил подход к digital-брендингу своими рекомендациями. Что необходимо учитывать при разработке:

  1. Стратегия. При создании стратегии можно руководствоваться Daily Digital Routine Research, чтобы изучить то, как пользователь ведет себя в течение дня в digital-среде, в каких каналах ищет информацию. Это необходимо для того, чтобы построить Growth Hack-гипотезу дальнейшего развития бренда.
  2. Нейминг. На самом старте важно уделить внимание неймингу, выбрать подходящее название домена и аккаунтов бренда в соцсетях. Помимо стандартных доментов .сom или .org, которые скорее всего заняты, можно использовать любые другие и сделать их частью нейминга вашего продукта. На начальном этапе нужно просмотреть не занят ли ваш нейм в соцсетях.
  3. Tone of Voice. Еще одним важным пунктом является создание комплексного ToV, который не будет отличаться для самого продукта, коммуникации и саппорта.  
  4. Айдентика. Один из важных поинтов доклада — использовать все возможности и добавлять в айдентику элементы интерактивности, с которыми пользователь сможет взаимодействовать. При создании айдентики для цифровых продуктов, важно руководствоваться теми же требованиями, что и при создании интерфейса:
  • атомарный дизайн: идти от самых мелких деталей до крупных (header);
  • адаптивность;
  • функциональность;

Говоря об айдентике, Андрей привел в пример кейс ребрендинга OLX, в котором передизайнили все компоненты продукта во всех их вариациях.

айдентика андрей сказал

  1. Коммуникация. Ключевая мысль здесь — исходя из стратегии, продумать механику вовлечения пользователей в диалог с брендом, отказаться от односторонней коммуникации.

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Rocket: как бренд измеряет результаты видеокампаний на ТВ и в диджитале

О том, как измерять видеоконтент в диджитале и на TВ рассказал Олег Любарец CMO Rocket. Главный инсайт: подход «больше TRP (Target Rating Points)» — неэффективен, поскольку это лишь промежуточный результат.

Один из способов, который позволяет Rocket отслеживать эффективность рекламы на ТВ — срезы по основным показателям. Объединяя данные по выходам роликов на ТВ и в рамках Real Time, можно отследить рост сессий и получить понимание того, как аудитория, которая видела рекламу в разрезе каналов, реагирует на нее.

как реагирует аудитория

Такой срез можно делать по:

  • позициям в рекламном блоке. Здесь нужно ответить на вопросы: окупается ли эта инвестиция, стоит ли доплачивать за позицию и меняется ли в зависимости от нее поведение клиента?
  • часовым сплитам. То, как аудитория реагирует на рекламу в то или иное время суток в разрезе дней недели, позволяет таргетировать размещение и делает показы более эффективными.
  • городам. Отслеживая то, как аудитория одного канала в разных городах реагирует на рекламу, мы можем понимать, насколько качественных лидов вы привлекаете.

Учитывая данные, которые есть у бренда, можно сделать срез по любым показателям и понять, насколько правильно бизнес инвестирует деньги в ТВ и отследить, конвертируется ли это в результат.

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I am IDEA: никаких правил! 100500 вариантов создания хорошего видеоролика

Игорь Финашкин — Founder & Creative Director в I am IDEA на примере кейсов агентства объяснял, почему вы не сможете сделать рекламный ролик, просто следуя правилам. И ответ заключается в том, что нет никаких формул, чтобы сделать «правильно». Однако он дал несколько рекомендаций, как не слить бюджет на медийку ради минимальных показателей, ответил, что важнее: идея или бюджет, а также рассказал, зачем ролику сообщение. На этом и остановимся подробнее.

Придумывая идеи для ролика, в первую очередь, не забывайте, что снимаете рекламу. Реклама должна решать задачи бизнеса и доносить одно простое и понятное сообщение. Как его найти? Исследовать: 

  • клиента и бизнес: какие главные атрибуты;
  • категорию: проанализировать, чем выделиться на рынке;
  • смежные категории;
  • людей: найдите инсайты в рез-те общения с пользователями.

На примере кейса Intertop Игорь Финашкин рассказал, как сформировать правильный месседж кампании. В ходе подготовки и исследования были выяснены такие важные моменты:

  1. Средняя продолжительность онлайн-шопинга два часа = средней продолжительности активности в соцсетях. Таким образом, fashion-ритейлу приходится конкурировать с соцсетями за время и внимание пользователей, а значит, нужно создавать механики, вовлекающие людей в процесс онлайн-шоппинга.

средняя продолжительность шопинга

  1. В результате проведения фокус-групп и глубинных интервью определили, что люди воспринимают онлайн-шоппинг как один из вариантов досуга: им нравится выбирать одежду, рассматривать ее, сохранять в корзину и собирать луки, не всегда покупая их.

Так появилась стратегия Entertainment-шоппинг — продавать не бренды, а опыт.

Смысл рекламной кампании заключается в том, что вещи можно найти в любом магазине, а опыт их выбора можно сделать уникальным. Идея стратегии легла в основу месседжа рекламной кампании бренда — «І надивитись, і нарядитись».

У этого сообщения простой и понятный посыл: Intertop дает пользователям возможность хорошо проводить время в процессе выбора одежды, который приятнее, чем процесс самой покупки, когда приходится расставаться с деньгами.

В итоге ролик зашел пользователям не только YouTube, но и TikTok, где собрал более 19 млн просмотров. 

Единственное правило, которым поделился спикер — делать сумасшедшие вещи и не пытаться поддать их логике. Если это будет весело, это может сработать.

Спикеры MEGOGO, Google, TikTok, Banda, McCann, I am IDEA, AIR Brands, Rocket и Фокстрот делились информацией на основе собственных кейсов и демонстрировали реальные показатели своих проектов. ДиВи Конф прошла 16 апреля 2021 года, приобрести полные записи выступлений можно по кнопке ниже:

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Ирина Максименко

PR-менеджер, агентство Netpeak.

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