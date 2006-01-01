Кирилл Винокуров

Автор NJ c 2016
Откуда:
Украина, Одесса
Об авторе:
Учился в ОНАС им. А. С. Попова. С мая 2015 года работал Head of PPC department в Inweb. С мая 2020 года Agency Development Manager в Google.

Статьи автора

PPC
23485 50
Как повысить CTR объявлений с помощью расширений
PPC
44561 101
23 фишки контекстной рекламы — итоги круглого стола экспертов РИФ
