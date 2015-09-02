Как повысить CTR объявлений с помощью расширений

Принцип Netpeak — выжимать максимум из каждой возможности. В этой статье мы подробно расскажем, как добиться 100% пользы от контекстных объявлений, рассмотрим самые распространенные виды расширений и расставим их по степени приоритетности для показателя кликабельности.

Номера телефонов. Дополнительные ссылки. Уточнения. Адреса. Ссылки на мобильные приложения. Добавление расширений — одна из важных тактик повышения CTR . Это элементы объявлений, содержащие дополнительную информацию о компании рекламодателя. Самые важные расширения в Google Рекламе:

Для подключения расширений следует в своем аккаунте Google Рекламы зайти на вкладку «Расширения объявлений» и нажать на кнопку «Новое расширение». Дальше следует ввести необходимые данные и сохранить изменения.

Важно: вы не сможете добавить расширения, если у вашего аккаунта низкие показатели качества или если дополнительные ссылки ведут не на тот же сайт, что и основная ссылка в объявлении.

1. Добавляем номера телефонов

Это расширение позволяет пользователям мобильного интернета или тем, кто просто предпочитает личное общение, сразу позвонить вам, не переходя на сайт.

По данным Ringostat, для многих рекламодателей телефонные звонки составляют 50% всех конверсий. Поэтому так важно максимально быстро показать номер пользователю.

2. Работаем с дополнительными ссылками

В большинстве случаев клиент перед заказом хочет узнать условия оплаты или доставки. Перейдя в интересующий его раздел (например, «геймерские ноутбуки» или «тонкие и легкие»), приведенный в дополнительных ссылках, пользователь сможет быстро сделать выбор и осуществить покупку. И все это благодаря тому, что он попал сразу на интересующую его страницу, а не на страницу, которую вы считаете оптимальной. В качестве дополнительных можно использовать ссылки на страницы с условиями оплаты и доставки, акции и многое другое. Раньше мы уже подробно писали о достоинствах и недостатках дополнительных ссылок. Все за и против важно взвесить перед стартом, особенно, если кампания запускается неспециалистом. На данном этапе главное не застрять, выискивая нужный ответ в справке Google Рекламы (по объему она чуть меньше трилогии Толстого).

Обратите внимание, что в случае использования расширений, например, дополнительных ссылок, ожидаемый от них эффект также учитывается при расчете рейтинга. Поэтому если у двух конкурирующих объявлений оказываются одинаковые ставки и показатели качества, система обычно назначает лучшую позицию рекламе с более высоким ожидаемым эффектом от расширений. Справка Google Рекламы.

Еще один пример. Лично мое внимание привлекло второе объявление, где я вижу, какие варианты пиццы предлагает этот сайт.

3. Добавляем уточнения объявлений

Уточнения представляют собой дополнительный текст объявления. У вас есть круглосуточная служба поддержки, бесплатная доставка? Расскажите об этих возможностях в уточнениях. Можете сделать несколько вариантов: Google Реклама протестирует их и примет решение за вас, основываясь на поведении пользователей.

4. Вставляем адреса компании

Адрес будет очень кстати при поиске какого-либо ресторана или кафе. В то же время очень часто перед покупкой техники люди предпочитают увидеть ее, потрогать и еще раз убедиться, что это именно то, что они искали. В этой ситуации адрес поможет им найти магазин и будет дополнительным фактором при выборе места покупки.

После добавления адресов CTR объявлений вырастает в среднем на 10%. Справка Google Рекламы.

Впрочем, это расширение актуально только для рекламодателей с оффлайн-представительством.

5. Добавляем ссылки на мобильные приложения

В связи с распространением 3G и 4G в Восточной Европе, уже через год это расширение может занять первое место, вытеснив даже телефонный номер. В Netpeak тоже все чаще заходят клиенты с задачами по продвижению своих мобильных приложений в iOS и Android (читайте подробности в кейсе Марины Бриль). И это неудивительно. С помощью мобильного приложения очень просто с необходимой частотой напоминать о себе, рассказывать об акциях и новинках.

Как проверить расширения в объявлениях?

Перед ответом на этот вопрос рассмотрим, как рекламодатели используют расширения в Google Рекламе. Возьмем в качестве примера запрос «купить велосипед»: Рекламодатели первого, третьего и четвертого объявлений получат заказ даже без клика пользователя по объявлению, так как клиент может просто позвонить по указанному номеру и совершить покупку. Во втором и третьем объявлении присутствуют дополнительные ссылки, в шестом объявлении указан адрес.

Расширения напрочь отсутствуют в пятом и седьмом объявлениях, и это может привести к тому, что объявления данных рекламодателей вообще не заинтересуют пользователя. Конечно, возникает вопрос: можно ли легко и быстро проверить, эффективны ли ваши объявления? Включены ли нужные расширения для повышения CTR?

Существуют два способа.

Можно использовать стандартный набор функций Google Рекламы (придется потратить достаточно много времени), а можно прибегнуть к сервисам, которые автоматически анализируют ваши объявления. Например, Foster выдает полный отчет по кампаниям в Google за считанные секунды.

Для получения отчета в Foster:

Подключаем алгоритм «Отсутствие расширений по объявлениям». Устанавливаем необходимые настройки (выбираем адрес, номер телефона, ссылка на приложение или уточнение): 3. Получаем отчет: Дальше уже сами решайте, что делать: менять подрядчика по контекстной рекламе или быстро все исправлять (если вы сами — тот подрядчик).

О других способах повышения CTR в рекламных кампаниях читайте в посте «23 фишки контекстной рекламы: итоги круглого стола экспертов РИФ».