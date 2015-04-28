Одним из самых интересных событий «Российского интернет-форума 2015» стал открытый круглый стол по приемам контекстной рекламы. Ведущие и участники дискуссии — Александр Налётов, Андрей Белоусов, Артем Бородатюк, Константин Найчуков, Максим Уваров, Петр Аброськин — собрали воедино неочевидные фишки контекстной рекламы для сайтов Ecommerce. Такие тематические круглые столы проводились в рамках конференций «Контекстная реклама 2013» в Киеве, «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса» в Алматы и стали хорошей традицией.

1. Используйте списки ремаркетинга для Upsale. Использование списков ремаркетинга, чтобы «догнать» пользователя, стал уже трендом, но, увы, мало кто использует списки ремаркетинга для Upsale. Например, пользователям, которые искали телефон, можно рекламировать чехлы или внешние аккумуляторы.

2. Если не боитесь серых техник, берите третье объявление из спецразмещения Яндекса в других городах и используйте в своей кампании. Это эффективный метод, так как по механизму аукциона Яндекса третье объявление в спецразмещении всегда обладает максимальным CTR (по сравнению с конкурентами).

3. Составляйте списки ремаркетинга на основе данных по позвонившим пользователям (при интеграции Call Tracking системы и Google Analytics). Интеграция с системой Call Tracking позволяет настроить списки ремаркетинга на тех, кто осуществлял звонок. Это максимально теплая и частично лояльная аудитория, которую обязательно нужно «догонять» ремаркетингом.

Подробнее читайте в нашем посте «IfTheyCall.com — отслеживание звонков методом промокодов»

4. Биддинг в зависимости от разницы цены на товар в вашем магазине и в среднем по рынку.

Если товар дешевле у вас относительно конкурентов, у него будет высокая конверсия, следовательно нужно повышать ставки.

5. Проводите A/B-тестирование в Яндекс.Директ с использованием шахматки расписания в настройках рекламных кампаний. Этот вид теста позволяет проводить максимально прозрачные эксперименты. Так как не нужно отключать фразы или бояться конкуренции внутри своего аккаунта. 6. Проводите реверс регионов в рекламных кампаниях. CTR играет важную роль в определении позиции объявления. Некоторые специалисты запускают рекламные кампании с таргетингом на регионы с низкой конкуренцией и в дальнейшем подключают регионы с высокой конкуренцией. При этом ставка в уже «прокаченных» кампаниях гораздо ниже.

7. Если не боитесь серых методов, перезаливайте объявления для обнуления CTR. Это — хитрость для борьбы с негативным влиянием CTR. Перезаливку объявлений можно использовать для обнуления CTR, и, соответственно, стоимости клика. Пример — постоянная перезаливка объявлений на чужие брендовые запросы. 8. Используйте ремаркетинг по посетившим сайт пользователям (в поиске Google Рекламы) для таргетинга на очень широкие поисковые запросы.

Например, кампания содержала такие ключевые слова, как предлоги. Таким образом, при практически любом поисковом запросе пользователю анонсируется в поиске Google свежая новость.

Подробнее об этом читайте в посте «Кейс по контекстной рекламе новостного сайта: качественных трафик за $0,02» .

9. Используйте статистику по количеству дней до конверсии в ремаркетинговых рекламных кампаниях. Это простое, но обязательное условие при использовании ремаркетинга. Так, например, при поиске недорогих товаров у пользователя максимальный срок до покупки — 3 дня. Поэтому нет смысла догонять пользователя на протяжении 30 дней с предложением купить наушники, которые он смотрел на вашем сайте.

10. Создавайте дубли кампаний. Для более точного отслеживания эффективности запросов создавайте дубли кампаний в Google Рекламе c разными типами соответствия, при этом в кампаниях с широким типом соответствия нужно не забыть отминусовать запросы в точном соответствии.

11. Поставьте микроконверсии в качестве цели для оптимизатора конверсий. Для подключения оптимизатора конверсии от рекламных систем нужно предварительно набрать минимум конверсий (15 за прошедшие 30 дней). Для многих проектов это нереальное количество конверсий в их привычной форме (заказ через сайт). Именно поэтому для таких проектов рекомендуется использование микроконверсий в качестве цели для оптимизатора конверсии (например, добавление в корзину или даже просмотр страницы контактов).

12. Используйте сторонние данные для управления ставками в контекстной рекламе.

Например, можно использовать информацию о том, идет дождь или нет, для кампании по рекламе службы доставки пиццы.

13. Прогнозируйте потенциальный прирост количества кликов на основе CTR в спецразмещении и количества показов в гарантии.

14. Используйте геотаргетинг на нецелевые регионы, добавив к ключевым запросам упоминание региона.

Например, в основной рекламной кампании на Москву запрос — «недвижимость», в кампании на весь мир ключевое слово — «москва недвижимость».

Эта фишка помогает найти пользователей, которые в путешествии, командировке или используют прокси. Конкуренция по ним ниже, но форма запроса четко указывает на интерес к вашему целевому региону.

15. Используйте модификаторы объявлений в Google Рекламе с шаблонизатором. Эта новинка от Google позволяет вносить такие переменные, как отсчет до конца акции, цену товара, информацию о наличии через новую сущность модификатора. Подробнее — в справке Google Реламы. 16. Используйте временные интервалы расписания работы организации в качестве дополнительных ссылок в объявлении. Это следует делать для того, чтобы чтобы увеличить видимую площадь объявления.

17. Используйте субдомены для адаптации видимой части URL в объявлениях Яндекс.Директ под запросы пользователей.

Пример — samsung.sotmarket.ru

По отзывам некоторых рекламодателей, CTR таких объявлений может достигать мифических 40%.

18. Используйте для рекламных кампаний на партнерскую сеть в Яндексе дубли рекламных кампаний с опцией «отключить поведенческий таргетинг» и без неё.

19. Проводите анализ в срезе сегментов геолокации и устройств перед отключением какой-либо ключевой фразы.

20. Используйте домены конкурентов в качестве ключевых слов для поведенческого таргетинга. Этот прием, как и использование более широких ключевых слов для таргетинга на тематические сети в партнерской сети Яндекса, позволит увеличить охват на площадках, связанных с вашими конкурентами.

21. Соблюдайте очередность импорта рекламных кампаний. При подготовке рекламных кампаний для Google Рекламы и Яндекс.Директ сначала нужно делать кампании для Google Рекламы, и их уже импортировать в Яндекс.Директ с помощью Adwords Editor и Direct Commander.

22. Используйте название интереса пользователя в Google Рекламе в качестве ключевого слова для широкого таргетинга в партнерской сети.

23. Используйте брейншторм для расширения семантического ядра при размещении в партнерской сети.

Например, пыжик — peugot, мудовая резина — резина для грязи.

Проверяйте собранные таким образом ключевые фразы не по wordstat, а по поисковой выдаче. Если в результате по таким запросам найдено большое количество страниц, то имеет смысл добавить эти ключевые фразы в семантическое ядро.