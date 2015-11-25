Бесплатный обратный звонок — модель freemium в действии

Бизнес-модель freemium уже давно распространена на Западе. Постепенно и отечественный рынок начинает принимать правила этой увлекательной игры — как заработать на бесплатных продуктах. В новом гостевом посте Иван Бабкин из RedConnect Free делится с читателями блога своим опытом: как, зачем и для кого создан этот сервис бесплатных обратных звонков.

Разумный человек сразу же захочет узнать, в чем подвох и почему бесплатно. Ведь халявы, как известно, не бывает. Для начала давайте определимся:

Каким должен быть успешный freemium-продукт?

В первую очередь он должен предоставлять возможность пользоваться им абсолютно бесплатно неограниченное количество времени. Триальные периоды платных версий — это совсем другое. Они позволяют попробовать продукт, но не пользоваться им постоянно. В RedConnect Free все клиенты могут каждый месяц получать до 1000 обратных звонков. Абсолютно бесплатно.

Вторая особенность качественного freemium-сервиса — функционал. Любой продукт (даже бесплатный) должен решать какую-либо проблему, иначе он просто бесполезен. В случае с нашим сервисом клиент получает возможность быстро и просто связаться с будущим покупателем.

Третье, о чем стоит упомянуть — freemium-продукт должен хорошо выглядеть и отлично работать. Это должен быть цельный, органичный продукт, на разработку и «упаковку» которого затрачено много времени и усилий. Над RedConnect Free, например, команда разработчиков трудилась почти месяц. Результат нас порадовал.

Итак, как вы уже поняли, RedConnect Free — это здорово. Но почему же бесплатно? Секрета здесь нет. Мы надеемся, что те, кому понравится freemium-продукт, рано или поздно перейдут на платную версию. И для этого есть основания. Во-первых, обратный звонок в RedConnect Free все же полуавтоматический. Посмотрите, как работает виджет:

Так мы решили сразу несколько принципиальных моментов:

Наши затраты на сервис минимальны. По сути, мы платим только за те секунды, что клиент слушает сообщение от робота. Продукт полностью функционален — не нужно постоянно проверять почту или SMS, чтобы не пропустить лид. Достаточно просто перезвонить посетителю в один клик. Посетитель, заказавший обратный звонок, получает входящий звонок в течение 30-40 секунд.

Сразу же может возникнуть вопрос: а что происходит, если оператор не перезванивает самостоятельно? Ведь особенность обратного звонка именно в этом (в платной версии система автоматически соединяет пользователя и оператора). В таком случае пользователь может оставить отзыв нерадивому владельцу сайта. Когда у последнего наберется слишком много негативных оценок — система отключит этот сайт. Но мы надеемся, что до этого не дойдет — быстро перезвонить клиенту в интересах самого предпринимателя. Кроме этого, есть и другие ограничения — пользователям freemium-версии RedConnect Free доступен только один вариант дизайна и всего один номер телефона, на который будут поступать обратные звонки. Как вы понимаете, на функциональности это не сказывается. Свою основную задачу — связать ждущего звонка клиента и оператора сайта — виджет выполняет в полной мере.

Вряд ли сервис подойдет для крупных компаний, но мы на это и не надеемся. Наша целевая аудитория — начинающие предприниматели, небольшие интернет-магазины, небольшие сайты. Все те, кто пока что не готов платить за услуги обратного звонка, но хочет значительно увеличить количество обращений.

Статистика показывает, что в среднем из 100 «бесплатных» пользователей 3 готовы перейти на платную версию в течение 20 дней использования продукта:

Более того, информация о хорошем freemium-продукте отлично распространяется по принципу «сарафанного радио». А значит, затраты на раскрутку продукта и привлечение новых клиентов будут невысокими. Вот и получается, что качественный и бесплатный обратный звонок вполне может приносить своим создателям хороший доход.

Получив гостевой пост от Ивана, мы решили, что в блоге стоит делать краш-тесты интересных сервисов с последующей публикацией обзора из достоинств и недостатков. Если вы хотите увидеть краш-тест RedConnectFree, пишите в комментариях.

Напомню, агентство Netpeak специализируется на продвижении SaaS-сервисов: