Бизнес-фреш: что такое digital и чем это отличается от SMM (продвижения в социальных сетях)

Начну от обратного: сначала поговорим про SMM, потом про digital и их взаимосвязь.

Итак, среднестатистический SMM подразумевает под собой публикацию на страницах бренда в социальных сетях развлекательный и рекламный контент (в разных пропорциях), а также проведение различного рода акций (конкурсов, розыгрышей, опросов).

Агентство получает на старте заполненный клиентом бриф и ответы на животрепещущие вопросы, затем SMM-специалист, засучив рукава, принимается за работу и постит, и постит, и постит. В лучшем случае еще до начала работ оговорены KPI по проекту (метрики оценки эффективности), в худшем — клиент получает ежемесячно отчеты с какими-то циферками, но не знает как их соотнести с чем-то конкретным.

Деньги на рекламу потратили эффективно — оок, но где новые клиенты? Посты делаете интересные — оок, но как это связано с моими товарами/услугами? У нас появилось 268 новых фанов, лишь треть из них из моего города — оок, но почему у меня до сих пор ни одного заказа из-за рубежа?

Нередко под видом SMM подается такое (профили компаний под видом пользовательских, однотипные розыгрыши гаджетов среди случайной аудитории и пр.):

Когда агентство предлагает digital-стратегию, это подразумевает под собой другой подход: проводятся дополнительные исследования (анализ конкурентов, целевой аудитории, источников роста бизнеса). Словно под увеличительным стеклом рассматриваются проблемы бизнеса и поведение целевой аудитории, связанное с конкретным брендом/товарной категорией с целью найти инсайт (скрытую правду о потребителях), на котором можно построить кампанию.

В любом случае все рекламные активности должны служить своей цели: транслировать ценности компании, укоренять знание о торговой марке и в конечном итоге порождать лояльность. Но когда сообщения бренда бьют четко в цель, это не вызывает раздражение, как назойливая реклама. И в то же время это не «котики», под которыми ничего нет (провоцируют «лайки», но не цепляют и никак не ассоциируются с брендом, если это не производитель корма для котов).

Крупные бренды перестали рассказывать истории, теперь они создают сервисы, чтобы подарить новый опыт взаимодействия с компанией/продуктом (это обычно реализуется на промо-сайтах), в социальных сетях же публикуется брендовый контент и проводятся активности по четкому медиаплану (хотя играть на контекстах — т.е. интересно обыгрывать социально значимые события не возбраняется). Можно ли проанализировать заинтересованность пользователя? Да легко! Во-первых, существует когортный анализ, во-вторых — метрики эффективности рассылок. Например, сервис GetResponse позволяет проанализировать не только уникальные открытия и клики, но и повторные. А это уже — непосредственный показатель лояльности.

Теперь кратко самое важное: Digital-стратегия — поиск релевантного инсайта, на котором в дальнейшем будет строиться кампания. В итоге это кратчайший путь из точки А (текущей ситуации) в точку Б (к поставленным целям).

Креативная концепция — развернутый план полноценной рекламной кампании, расписанный на определенный период. Например, техническое задание на разработку промо-сайта, SMM-модель взаимодействия на странице бренда, рубрики постов, механики различных конкурсов, план по ко-брендингу с другими компаниями, выбор соответствующих KPI по проекту. Разработка стратегии и креативной концепции занимает в разных компаниях разный период времени — это зависит от того, насколько это дело поставлено на поток. Также, кто-то предлагает лишь одну концепцию (единственно правильную, надо полагать) и клиент ее либо покупает, либо нет. Но в основном речь идет о 3-х различных инсайтах и, соответственно, разработанных кампаниях под них.

Когда нужен медиаплан на полгода-год, стоит делать хорошо сбалансированную кампанию, чтобы аудитории не наскучило одно и то же (тем более, у промо-сайтов и развлекательных сервисов короткий срок жизни). У нас в данный момент работа над одним проектом по-хорошему занимает месяц, а когда дело доходит до реализации в рамках Netpeak (да, стратегию и креативную концепцию можно просто купить и реализовывать in-house), то до тех пор, пока мы не передадим его в бережные руки коллег. Кроме того, что это долго по времени, это еще и довольно дорого. Да и нельзя сказать, что такого рода кампании нужны каждому бизнесу.

В качестве итога: SMM — инструмент digital-коммуникаций, а вовсе не соперник. Важно, чтобы продвижение в социальных сетях было осмысленной деятельностью (строилось на чем-то, как-то выходило за рамки рекламы и «фана» и во что-то конкретное выливалось), вот и все.

И еще одно: не обязательно лучшим решением задачи будет SMM, возможно, мы сделаем что-то совсем другое :)