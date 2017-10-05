Блокчейн, революция контент-маркетинга и смерть автора

Ветер подул с другой стороны. Правда, если бы история человека пишущего закончилась внедрением эдакого роботизированного отраслевого «главреда» в CMS всех сайтов, было бы не так интересно.

Вкратце: технология блокчейна пришла в сферу создания/распространения контента. И это действительно важно.

Почему мы живем в информационном Средневековье

Неконтролируемое накопление контента. Помните Ницше: «Еще одно поколение читателей — и сам Дух начнет смердеть»? Сейчас полдень поколения авторов, забот от этого не меньше.

В апреле 2017 года только в блогах WordPress опубликовано 84 миллиона постов.

Это больше, чем любой человек, включая Вассермана, может прочитать за жизнь.

Сколько публикаций из этих 84 миллионов не дублируют друг друга полностью или частично? В текущих условиях узнать невозможно.

Тысячи серверов десятилетиями накапливают контент, который создавался авторами за копейки и часто — для достижения единоразовой цели заказчика.

Многие тексты устаревают буквально на следующий день после публикации и единственная их функция — летописная.

Доступность контента снизила порог чувствительности к фейкам. Google и Facebook клятвенно пообещали победить лженовости и я, например, с интересом следил, как именно корпорации с мощнейшими вычислительными возможностями собираются это сделать.

Google решил обрубить возможности заработка создателям фейков, выбивая из топа контентные сайты, которые слишком активно используют AdSense. Логично: кликбейтеры зарабатывают на трафике. Но что делать с проплаченными «вбросами»?

Facebook обратился к помощи авторитетных медиа-консультантов — теперь под каждой ссылкой будет пометка, что то или иное агентство проверило правдивость текста и вынесло соответствующий вердикт. Конечно, это не обеспечит оперативную простановку меток достоверности ко всем текстам, поэтому корпорация объявила о дополнительном наборе 3000 сотрудников — специально для проверки новостей.

Ничего нового, но другого и не могло быть.

Наконец, созданный вами контент вам не принадлежит и не пригоден к повторной продаже. Оговорюсь: созданный и проданный контент. Если определенная единица сейчас и имеет постоянную цену — то только символическую: можно в резюме ссылку добавить или на личный сайт.

Кстати, качественные внешние ссылки остаются «основной валютой» для онлайн-проектов, а текст, в котором они размещены, — важным, но все-таки дополнением.

Это понимают и авторы, и издатели. Зачем далеко ходить: среди 200 авторов блога Netpeak больше 50 специалистов со стороны, публиковавших гостевые посты. За три года я получил от них в общей сумме пять писем — и никто не просил обновить текст, добавить новые факты или кейсы. Все обращения связаны с изменениями в ссылках.

Больше о вопросе накопления контента читайте в статье .

Что такое блокчейн и как он меняет правила игры

Блокчейн (block — «блок», chain — «цепочка») — принцип распределенной записи действий.

Допустим, вы регистрируетесь в системе, основанной на блокчейне. Регистрация запишется как первое действие в блоке. Затем, чтобы вы ни делали, — писали комментарии, тексты, публиковали видео — блоки с этими действиями будут содержать информацию и друг о друге, и о самом первом вашем действии, регистрации. И вся эта цепочка блоков открыта для просмотра любому участнику системы.

В контент-платформах на блокчейне, например userfeeds.io, автор не может вещать в пустоту, как это часто происходит с сайтами и соцсетями. Перед публикацией каждого поста следует выбрать одну из существующих на платформе тематик — это определит публикацию к тому или иному кластеру пользователей с соответствующими интересами, токену. Следовательно, эти пользователи первыми увидят новый пост и определят степень его полезности для темы в целом.

Очень схематично: так выглядит сущность автора в userfeeds.io. Economic identity, субъект экономики, это и есть автор. В блокчейне — никаких творцов, что вы :)

— Постойте, это какая-то очередная надстройка в онлайн-матрице?

— Да.

— И чем она хороша?

Каждая единица контента имеет свою цену

Действия во многих контент-платформах на блокчейне, например «Голос», сводятся к деньгам. То есть каждой единице текста, каждой фотографии, комментарию в системе автоматически присваивается определенная сумма. Эта сумма может расти в зависимости от того, как другие пользователи взаимодействуют с данным контентом: читают его или создают что-то новое на его основе.

Как распределяются деньги за контент в блокчейн-системе — на примере твита и ответов к нему. Кадр из презентации основателя Userfeeds Мачея Ольпински.

Автор может выбрать подходящую политику конфиденциальности для каждой единицы контента. Когда пользователь просто заходит на блок с текстом автора — автор получает вознаграждение. Когда читатель хочет использовать фрагмент текста в своих целях — то выбирает соответствующий пункт (если он предусмотрен политикой конфиденциальности) и автор получает еще большее вознаграждение.

Кроме того, информация о первоисточнике (авторе) фрагмента текста будет в цепочке с новым контентом, созданным на его основе. Но здесь уже о другом.

Контент-платформы на блокчейне сами следят за соблюдением ваших авторских прав

После того как единица контента создана и опубликована в системе, ей присваивается код, который автоматически «проверяется на уникальность» по всем единицам блокчейн-системы. Вы правильно поняли: после добавления каждого нового элемента вся система обновляется.

Это как если бы Google проводил апдейт своей поисковой системы после появления очередной страницы. Только намного, намного быстрее. В первую очередь за счет того, что все данные не находятся на каких-то серверах, как у Google, а распределены между всеми участниками блокчейн-системы. То есть везде и нигде одновременно.

Чтобы было легче это представить, подумайте о капле воды, которая постоянно трансформируясь из одного состояния в другое, переходит от человека к человеку. Благодаря этому в каждом из нас сегодня есть несколько тысяч молекул Эйнштейна. А если еще на каждой из них будет пометка «мы были в Эйнштейне» — это блокчейн.

Так как ваш самый злой критик — вы сами через год, многие контент-платформы на основе блокчейна открывают возможности для редактирования или удаления блоков с контентом без разрушения всей цепочки. Такие разработки есть, например, у Bandcamp и Accenture.

То есть блок исчезнет, но если удаленный фрагмент текста уже где-то использовался, информация о вас как об авторе сохранится. Это то, что американцы называют «legacy», наследие. Плохая новость: то, что вы написали той ночью, никто не забудет. Хорошая: вы сможете распоряжаться контентом как ценным имуществом, завещая его наследникам.

Принцип блокчейна решает очень важный вопрос в мире доминирования информации над личностью: как сохранить меркантильные выгоды и оставить след в истории без вложений в пиар личного бренда, просто делая свое дело.

О том, как именно сохраняются и проверяются данные, читайте в прекрасной истории о школьниках и тайной тетрадке.

Чтобы зарабатывать больше, автор может присваивать единицам контента любые метатеги, улучшая их видимость в системе, но в топ ленты все равно выйдут тексты с наибольшим количеством взаимодействий от реальных пользователей-бэкеров. Никакой накрутки от ботов.

— Что, и здесь лента?

— Пока да.

Лента русскоязычной контент-платформы «Голос»

Больше не нужны посредники — сайты, соцсети, системы монетизации

А также взаимодействия с редакторами, вебмастерами, отделом рекламы. Контент-платформы на блокчейне, как правило, оснащены собственным поиском и детальным рубрикатором.

— Стоп. Лента, поиск по платформе, топ… Вы изобрели ЖЖ!

— Нет.

Видите ли, так как информация об авторстве того или иного контента все равно подтянется в цепочку, единственная выигрышная стратегия для авторов блокчейн-платформы — с самого начала создавать правдивый, полезный контент и заботиться о его актуальности.

На самом деле вопрос о том, как пользователь будет находить нужную информацию — через строку поиска или запрос через нейроинтерфейс — пока не нашел однозначного ответа. Каждая платформа решает его по-своему, а «Facebook в мире блокчейна» еще не появился.

Когда бежать регистрироваться на блокчейн-платформах?

Вчера. Иначе опять будете жалеть, как о биткоине, который не купили в 2009 году.

Если верить Business Insider, сумма сделок с сервисами на основе блокчейна в 2015 году составляла $474 миллиона.

По данным Santander, совокупная доля рынка сервисов, основанных на блокчейне, достигнет $20 миллиардов к 2022 году.

Если говорить о воронке «зрелости технологии» Gartner, контент-платформы на основе блокчейна сейчас на «пике чрезмерных ожиданий»: тема разрабатывается, сообщество подогрето, ожидания высокие, но часто нет никакой конкретики. Появляются первые кейсы и антикейсы.

Выводы

Контент-платформы на блокчейне поднимут экономику контента с существующего феодального уровня до анархического. То есть при общей доступности всей информации каждый будет владеть имущественными правами на произведенный им контент, распоряжаться им и получать от него материальную выгоду.

Если обобщить:

Остались вопросы? Пишите в комментариях — тема контента в блокчейне обширна и я на самом деле очень многое пропустил, например, вопрос хеш-функций. Думаю, они заслуживают отдельной статьи.