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Кейсы

Кейс по продвижению детских товаров в Google Рекламе: ROMI 23%
Маргарита Мартынова
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Этот кейс отражает результат нашей работы в определенной тематике. Мы не ставим себе целью показать решение, тем более, что зачастую мы не можем этого сделать из-за соглашения о неразглашении (nda).

Услуга: контекстная реклама.

Тематика: детские товары.

Траты: 4 678 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Очередным полем битвы стала тематика детских товаров, основным оружием в бою — контекстная реклама. И хотя из арсенала оружия использовалась лишь поисковая сеть, верная стратегия и меткие выстрелы настроек рекламной кампании отлично проявили себя в бою.

Под прицелом оказались такие категории товаров, как:

  • детские кроватки;
  • детские велосипеды;
  • детские игрушки;
  • стульчики для кормления и др.

А результаты? Они не заставили себя ждать. И уже после месяца работы можем похвастаться таким количеством побед:

Траты на рекламу (с комиссией агентства): 4 678 грн.

Транзакций по Google Analytics: 24.

Доход по данным Google Analytics: 23 272 грн.

Средний чек: 969,67 грн.

Маржа: 24,8%.

ROI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((23 272 грн. × 24,8%) — 4 678 грн.) / 4 678 грн. = 23%.

В расчетах не используются данные о телефонных звонках. Их отслеживание не производится, но по данным клиента заказы по телефону составляют около 50%.

Смотрим многоканальные последовательности:

Ассоциированных конверсий: 22.

Конверсий по первому клику: 24.

Конверсии по последнему взаимодействию: 12.

Дальше — больше!

Хочу быстро найти клиентов онлайн

Маргарита Мартынова

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