Этот кейс отражает результат нашей работы в определенной тематике. Мы не ставим себе целью показать решение, тем более, что зачастую мы не можем этого сделать из-за соглашения о неразглашении (nda).

Услуга: контекстная реклама. Тематика: детские товары. Траты: 4 678 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Очередным полем битвы стала тематика детских товаров, основным оружием в бою — контекстная реклама. И хотя из арсенала оружия использовалась лишь поисковая сеть, верная стратегия и меткие выстрелы настроек рекламной кампании отлично проявили себя в бою.

Под прицелом оказались такие категории товаров, как:

детские кроватки;

детские велосипеды;

детские игрушки;

стульчики для кормления и др.

А результаты? Они не заставили себя ждать. И уже после месяца работы можем похвастаться таким количеством побед:

Траты на рекламу (с комиссией агентства): 4 678 грн. Транзакций по Google Analytics: 24. Доход по данным Google Analytics: 23 272 грн. Средний чек: 969,67 грн. Маржа: 24,8%. ROI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((23 272 грн. × 24,8%) — 4 678 грн.) / 4 678 грн. = 23%.

В расчетах не используются данные о телефонных звонках. Их отслеживание не производится, но по данным клиента заказы по телефону составляют около 50%.

Смотрим многоканальные последовательности: Ассоциированных конверсий: 22. Конверсий по первому клику: 24. Конверсии по последнему взаимодействию: 12.

Дальше — больше!