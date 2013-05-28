Этот кейс отражает результат нашей работы в определенной тематике. Мы не ставим себе целью показать решение, тем более, что зачастую мы не можем этого сделать из-за соглашения о неразглашении (nda).
Услуга: контекстная реклама.
Тематика: детские товары.
Траты: 4 678 гривен (включая оплату за услуги агентства).
Очередным полем битвы стала тематика детских товаров, основным оружием в бою — контекстная реклама. И хотя из арсенала оружия использовалась лишь поисковая сеть, верная стратегия и меткие выстрелы настроек рекламной кампании отлично проявили себя в бою.
Под прицелом оказались такие категории товаров, как:
- детские кроватки;
- детские велосипеды;
- детские игрушки;
- стульчики для кормления и др.
А результаты? Они не заставили себя ждать. И уже после месяца работы можем похвастаться таким количеством побед:
Траты на рекламу (с комиссией агентства): 4 678 грн.
Транзакций по Google Analytics: 24.
Доход по данным Google Analytics: 23 272 грн.
Средний чек: 969,67 грн.
Маржа: 24,8%.
ROI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((23 272 грн. × 24,8%) — 4 678 грн.) / 4 678 грн. = 23%.
В расчетах не используются данные о телефонных звонках. Их отслеживание не производится, но по данным клиента заказы по телефону составляют около 50%.
Смотрим многоканальные последовательности:
Ассоциированных конверсий: 22.
Конверсий по первому клику: 24.
Конверсии по последнему взаимодействию: 12.
Дальше — больше!
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