Кейс по SMM по продвижению автомобильного бренда: «дневники тест-драйвера»

Услуга: продвижение в социальных сетях, конкретнее — в Facebook. Тематика: автомобили в ценовом сегменте «средний» и «средний+», зарубежный бренд. Период продвижения: 2012 год. Траты: 800 грн. на таргетированную контекстно-баннерную рекламу и 0 грн. за услуги агентства.

Идея акции — дать возможность фанам бренда испытать автомобиль SEAT Altea Freetrack на выходных, а затем поделиться своими впечатлениями и фотографиями.

Цель — увеличить количество упоминаний бренда в социальных сетях.

Регион: Киев.

Длительность акции: два месяца (отбор участников, согласование условий и уикенд тест-драйва).

Кандидатов было шесть (пять мужчин и одна женщина) в возрасте от 25 до 28 лет (все — фаны бренда в Facebook). Все они, конечно же, имели водительские права и достаточный стаж вождения.

Счастливчика выбирал клиент, учитывая наши рекомендации. Мы предложили кандидата, который уже участвовал в тест-драйвах, много пишет об автомобилях и имеет внушительную аудиторию читателей. Он справился с заданием и порадовал отличным фотоотчетом и содержательным отзывом.

Фрагмент отзыва:

«Дело в том, что моя мечта начала сбываться, еще до того, как я начал о ней мечтать. Если бы мне кто-то сказал, что один прекрасный майский уикенд я проведу в компании полноприводного кроссовера, и за это мне ВСЕГО ЛИШЬ нужно будет написать свой отзыв и сфотографироваться с ним, я бы покрутил у виска. Итак, пятница, вечер, душный и суетливый офис со своими компьютерами, телефонами, принтерами и начальниками до последнего момента не отпускает меня к моей мечте, а ведь она так близка и так ждет меня»!

В итоге мы получили новых подписчиков, активность на странице и упоминания бренда на тематических ресурсах.