Кейсы

Кейс по SMM по продвижению автомобильного бренда. «Дневники тест-драйвера»
Мария Кашина
24196 10 2
1626602700
4

Услуга: продвижение в социальных сетях, конкретнее — в Facebook.

Тематика: автомобили в ценовом сегменте «средний» и «средний+», зарубежный бренд.

Период продвижения: 2012 год.

Траты: 800 грн. на таргетированную контекстно-баннерную рекламу и 0 грн. за услуги агентства.

Идея акции — дать возможность фанам бренда испытать автомобиль SEAT Altea Freetrack на выходных, а затем поделиться своими впечатлениями и фотографиями. 

Цель — увеличить количество упоминаний бренда в социальных сетях. 

Регион: Киев.
Длительность акции: два месяца (отбор участников, согласование условий и уикенд тест-драйва).

Кандидатов было шесть (пять мужчин и одна женщина) в возрасте от 25 до 28 лет (все — фаны бренда в Facebook). Все они, конечно же, имели водительские права и достаточный стаж вождения.

Счастливчика выбирал клиент, учитывая наши рекомендации. Мы предложили кандидата, который уже участвовал в тест-драйвах, много пишет об автомобилях и имеет внушительную аудиторию читателей. Он справился с заданием и порадовал отличным фотоотчетом и содержательным отзывом.

Фрагмент отзыва:
«Дело в том, что моя мечта начала сбываться, еще до того, как я начал о ней мечтать. Если бы мне кто-то сказал, что один прекрасный майский уикенд я проведу в компании полноприводного кроссовера, и за это мне ВСЕГО ЛИШЬ нужно будет написать свой отзыв и сфотографироваться с ним, я бы покрутил у виска. Итак, пятница, вечер, душный и суетливый офис со своими компьютерами, телефонами, принтерами и начальниками до последнего момента не отпускает меня к моей мечте, а ведь она так близка и так ждет меня»!

SEAT Altea Freetrack

В итоге мы получили новых подписчиков, активность на странице и упоминания бренда на тематических ресурсах.

Кейс по SMM по продвижению автомобильного бренда: «дневники тест-драйвера»

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

10
4
1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
таргетированная реклама кейсы по SMM таргетированная реклама в социальных сетях таргетированная реклама в Facebook
Мария Кашина

Больше постов

Комментарии (2)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok