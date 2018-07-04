Пришло время рассказать, что изменилось в Netpeak с января: какие услуги появились и как мы улучшили существующие стратегии по SEO и PPC. Не только для заказчиков, но и для существующих и будущих партнеров есть хорошие новости — Netpeak создал кластер.

Обо всем по порядку.

Кластер для среднего и малого бизнеса

Netpeak запустил собственный кластер — платформу для объединения представителей онлайн-бизнеса Украины. Если коротко: кластер создан для развития, обучения, поддержки и взаимопомощи среднего и малого бизнеса.

Что получают владельцы и представители бизнеса:

поддержку и консультации: как вести кампании в Google Рекламе;

участие в онлайн и офлайн встречах, семинарах и тренингах от ведущих специалистов украинских и международных компаний;

скидки и подарки от партнеров Netpeak;

участие в закрытых бизнес-встречах и круглых столах с экспертами и лидерами мнений в рамках партнерской программы;

возможность воспользоваться менторской программой, чтобы прокачать бизнес при помощи экспертов.

На данный момент в кластере 110 участников.

Стать частью закрытого бизнес-клуба и развивать свое дело вместе с профессионалами можно здесь.

SEO: новый инструмент прогноза трафика

Специалисты SEO-отдела внедрили новый инструмент прогноза трафика. Благодаря этому повысилась точность и скорость подготовки прогнозов. Раньше мы делали прогноз, основываясь на динамике частотности нескольких фраз, сейчас — собираем почти всю семантику ниши.

Так что теперь делаем прогнозы достаточной точности для конкретных разделов и страниц проектов.

SEO: 20 разовых услуг, о которых нас так давно просили

Раньше к нам часто приходили запросы на разовые задачи. Иногда они входили в основные услуги, а иногда нет. Некоторым заказчикам не нужен был, например, весь комплекс оптимизации. Кто-то хотел собрать только семантику.

Сейчас мы выделили типовые запрашиваемые задачи и регламентировали их. Клиенты видят, что получают в основной, также они видят, какие разовые услуги могут заказать дополнительно к основной услуге.

Почему это хорошая новость:

возможность заказывать разовые услуги для решения конкретных задач;

для каждой разовой услуги виден процесс производства и конечный результат.

К слову, часть разовых пошагово описана в блоге. И если вы любите самостоятельно разбираться в мелочах и подробностях, читайте, как наши специалисты реализуют их. В частности:

PPC: Обновления стратегий по контекстной рекламе

Отличные новости для интернет-магазинов: мы добавили настройку и ведение рекламных кампаний в Google Shopping в стратегию «Start» (раньше был доступен только в стратегии «Enterprise»). И теперь даже с небольшим бюджетом можно использовать этот высоко конверсионный инструмент.

Напоминаем, с февраля 2018 года Shopping запущен в Украине. Больше подробностей читайте в посте «Как настроить Google Shopping — руководство для новичков» .

Плюс — мы добавили настройку видео рекламы в стратегию«Growth». Теперь этот инструмент доступен большему количеству клиентов (раньше настройка видеорекламы была только в стратегии «Enterprise»).

Бонус только для Казахстана — стратегия «Basic» за $ 250 (настройка поисковых кампаний без ремаркетинга). Стратегия для клиентов, у которых выделен небольшой маркетинговый бюджет, но при этом нужен быстрый возврат инвестиций.

PPC: баннеры для контекстной рекламы и ASO с визуализацией

Мы запустили новую услугу — производство баннеров. И таким образом облегчили рабочий процесс своим специалистам и специалистам на стороне наших заказчиков. Теперь клиентам агентства не нужно искать сторонних подрядчиков, заключать дополнительные договоры. Да и мы больше не зависим от того, насколько быстро и качественно другой подрядчик справится с работой.

Наши специалисты создали новую услугу «ASO+Visualization» (ASO — App Store Optimization). Раньше мы занимались только ASO, а теперь наш дизайнер отрисовывает скриншоты/улучшает скриншоты заказчика, иконки для iOS и Android.

PPC: Стратегии для SaaS и Сервисов

Еще мы разработали стратегии для сайтов SaaS-проектов. Теперь владельцы SaaS-продуктов получат набор инструментов контекстной рекламы, который будет максимально эффективным при выделяемом бюджете. Раньше стратегии действовали только для интернет-магазинов и корпоративных сайтов.

PPC: услуга настройки Google Analytics

Запустили услугу «Настройка Google Analytics для PPC». Она позволяет клиентам заказать кастомную углубленную настройку аналитики под свои нужды.

Как правило, настройку Google Analytics для PPC заказывают те, кто и сам отлично ведет рекламные кампании. При этом — без углубленной аналитики.

Теперь наши специалисты взяли на себя эту задачу, и мы упаковали ее в отдельную услугу. Например, не просто настроить аналитику и отслеживание конверсии по ecommerce, но и междоменное отслеживание, связку с СRМ-системой и другое.

Бонус: ввели календари праздников. Что это значит? Менеджеры проектов заранее предлагают специалистам на стороне заказчиков запустить эффективные акции, добавить плюшки, чтобы не пропустить хороший информационный повод и шанс повысить лояльность своих клиентов.

Дело в том, что в течение года из-за массы рутинных задач о праздничных акциях, как правило, вспоминают в последний момент. Тогда начинается настоящая гонка — мозговые штурмы, создание баннеров, судорожный поиск креативных решений. В итоге, все, что нужно для акции, готово чуть ли не за неделю до праздника. И уже поздно настраивать рекламную кампанию. Мы надеемся, что теперь таких ситуаций будет в разы меньше.

Выводы

Netpeak, что нового?

Создали и запустили кластер — платформу для развития, обучения, поддержки и взаимопомощи среднего и малого бизнеса с онлайн-представительством. Внедрили новый SEO-инструмент прогноза трафика. Благодаря этому повысилась точность и скорость подготовки прогнозов. Выделили типовые запрашиваемые задачи и регламентировали их. Результат — 20 разовых задач по SEO, часть которых входит в ежемесячные услуги. Подробное описание многих из них — в развернутых постах блога. Обновили стратегии по контекстной рекламе:

добавили настройку и ведение рекламных кампаний в Google Shopping в стратегию «Start»;

добавили настройку видео рекламы в стратегию «Growth»;

для заказчиков из Казахстана сделали спецстратегию «Basic» с настройкой поисковых кампаний без ремаркетинга.

Запустили производство баннеров и создали услугу «ASO+Visualization» (ASO — App Store Optimization). Теперь наш дизайнер отрисовывает скриншоты/улучшает скриншоты заказчика, иконки для iOS и Android. Разработали стратегии для проектов с типом сайта SaaS/Сервисы. Запустили услугу «Настройка Google Analytics для PPC». Это дает возможность клиентам заказать кастомную углубленную настройку аналитики под свои нужды.

А еще ввели календари праздников, чтобы помогать клиентам с запуском эффективных предпраздничных рекламных кампаний.