ChatGPT и ASO. Как поднять приложение в ТОП с помощью ИИ — гайд

ChatGPT и ASO. Как поднять приложение в ТОП с помощью ИИ — гайд

ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, который может помочь разработчикам приложений в App Store Optimization. ИИ создает метаданные, описания приложений и стратегии ASO, решает маркетинговые задачи, включая перевод, анализ данных о конкурентах и создание списка ключевых слов. Он также может улучшать графику с помощью нейронных сетей, таких как Midjourney и DALL-E.

В этой статье мы создали пошаговую инструкцию, чтобы продемонстрировать его функциональность в сфере ASO. В статье отдельно рассмотрим два подхода — для App Store и Google Play.

* Исследование проводили на английском языке, поскольку так ChatGPT имеет лучшие результаты.

ChatGPT в ASO: App Store

Искусственный интеллект и оптимизация App Store демонстрирует отличные результаты. Для примера работаем с приложением в категории «Фитнес».

Этап 1: Аналитика (предварительное исследование, сбор информации о конкурентах и анализ слабых мест в App Store)

Этот шаг является важным и может улучшить ваши результаты ASO. Начнем с того, что попросим ChatGPT представить себя экспертом по ASO, используя чит-код «Let's imagine». Стоит добавить, что для эффективного ответа. Нам также нужно указать точное название приложения и его соответствующий Store ID или ссылку на App Store.

Через несколько секунд получаем краткий анализ от ChatGPT, который содержит базовую информацию без конкретных деталей. Эта информация, вероятно, будет наиболее полезной для новичков в сфере АЅО.

Следующим важным шагом является сбор информации о конкурентах для дальнейшего анализа и определения сравнительных преимуществ приложения. Для этого предоставим ИИ общую информацию о нем, чтобы он подготовил список конкурентов.

С помощью ИИ определяем десять конкурентов. Как правило, все приложения, которые указал ChatGPT, считаются конкурентами. Иногда он включает и другие, которые алгоритм считает релевантными. Как объясняет ChatGPT, это происходит потому, что нейронная сеть выбирает приложения на основе схожих функций. На практике это помогает в начальном исследовании конкурентов и базовом анализе или расширении текущего списка.

Для более точного ответа приводим примеры конкурентов. Это позволяет избежать дублирования и помогает точнее определить нишу.

Вывод. Этот анализ ASO является полупрофессиональным. Однако важно признать, что анализ от ИИ может содержать ошибки и требует проверки данных. Например, ChatGPT ошибочно указал, что приложение имеет хороший рейтинг.

*Текущий рейтинг в США

Хотя такие ошибки относительно редки, они все же могут случаться. Поэтому будьте осторожны и тщательно проверяйте ответы ChatGPT.

Этап 2: Сбор ключевых слов

Обычно нейросеть собирает примерно 20 ключевых слов в начальный список, но это не является строгим пределом. Его можно расширить, отправив запрос «собрать семантическое ядро» или «дополнить семантическое ядро». В ответ ChatGPT сначала предложит около 20 слов, а затем расширит список еще на 20.

Для следующего запроса ChatGPT сгенерировал список ключевых слов, состоящий из 500 слов. Имеем ограниченное количество поисковых терминов. Проанализировав списки из четырех итераций, оказалось, что многие из них повторяются. Объединяем их и удаляем дубликаты. После чего ChatGPT предоставляет полный список из 133 уникальных ключевых слов.

Вывод. Нейросети не хватает важных показателей для сбора списка ключевых слов, в частности:

SAP (популярность поисковых объявлений)

Релевантность результатов поиска по ключевым словам

Данные о коэффициенте конверсии (если ASA активен)

Осторожно! Ключевые слова SAP, созданные ChatGPT, случайны и часто неточны. Напоминание: ChatGPT 3.5 содержит информацию, которая была актуальна до сентября 2021 года.

Этап 3: Сбор и оптимизация метаданных

Вместе с ChatGPT генерируем метаданные для нашего приложения в App Store. Однако, чтобы предотвратить слишком длинные заголовки, нужно указать ограничение символов для заголовка и подзаголовка. Например, 30 символов.

Запрашиваем у ChatGPT дополнительные варианты заголовков и подзаголовков для большего количества вариантов.

Некоторые из предложенных названий и субтитров не подходят из-за ограниченного количества символов или частичного использования названий брендов. Всегда есть возможность отредактировать предложенные варианты или использовать их для вдохновения или шаблонов.

Однако с полем «Ключевые слова» ситуация отличается. Когда запрашиваете у ChatGPT семантическое ядро для использования в приложении, он предоставляет огромный список ключевых слов, некоторые из которых дублируются из полей «Заголовок» и «Подзаголовок». К сожалению, устранить дубликаты невозможно. ИИ постоянно включает по крайней мере одно повторяющееся ключевое слово.

Сам ChatGPT подчеркивает, что он предоставляет предложения с ключевыми словами и можно выбрать те, которые лучше всего соответствуют потребностям.

Вывод. При сборе метаданных ИИ может стать вашим помощником. Он не может быть отдельным инструментом, который способен самостоятельно решать задачи. Подходит для создания шаблонов и генерирования идей для ваших заголовков.

Этап 4: Написание описаний приложений и отзывов пользователей

Еще одна полезная функция — работа с текстовым описанием приложения и генерацией отзывов от пользователей. ChatGPT может создавать описания и ответы на отзывы в соответствии с конкретными запросами и требованиями.

Начнем с описания приложения. Благодаря ChatGPT есть возможность получить общее описание, или указать определенные функции приложения, которые ИИ должен выделить в описании.

С функциональной точки зрения, несколько вариантов описаний конкурентов для анализа может повысить качество результата и лучше передать суть приложения.

Предоставляем ИИ пять описаний от разных конкурентов, каждое из которых имело уникальные функциональные возможности приложения. ChatGPT выделил наиболее релевантные ключевые слова из этих описаний и объединил их в единый текст.

Хотя описания приложений не индексируются в App Store, настоятельно рекомендуем создавать релевантный и увлекательный текстовый контент, который эффективно описывает основные функции приложения.

Следующий шаг — создание отзывов. Мы можем предоставить шаблон или указать функции приложения и ключевые слова, по которым ChatGPT будет писать отзывы.

Искусственный интеллект в АЅО: Google Play

Для примера возьмем другое приложение из категории «Фитнес». Работа ChatGPT с метаданными в Google Play почти полностью повторяет процесс в App Store. Сбор и анализ конкурентов, создание списка ключевых слов — одинаковые.

Используем название и идентификатор приложения, чтобы сгенерировать с помощью ИИ список конкурентов и список ключевых слов.

Этап 1: Работа с метаданными

Google Play не имеет специального поля для ключевых слов; вместо этого есть общее описание с ключевыми словами. Поэтому наша цель — включить как можно больше релевантных ключевых слов и органично вписать их в содержание описания приложения.

Вот две основные метрики, которые имеют важное значение:

Оценка описания с помощью Google Cloud Natural Language's Confidence score. Фактор, который присваивает соответствующую категорию. Он гарантирует, что алгоритм Google разместит приложение в соответствующей категории наряду с релевантными конкурентами.

Плотность охвата ключевых слов.

Совет. Чтобы создать качественное описание, соберите примеры конкурентов из ChatGPT. Избегайте слишком большого количества похожих текстов. Идеальное количество зависит от ниши приложения. Для похожих ниш достаточно пяти текстов, для разнообразных ниш — десять или больше, чтобы охватить все вариации.

Финальный текст должен получить высокие баллы по обеим метрикам. Для Confidence целевое значение — 0,8 или выше, а для Density (частота ключевых слов) нашим стандартом является значение 2%. Проверим значения Confidence и Density с помощью Google Natural Language и WordCounter.

Перейдем к генерации текста с помощью ChatGPT. Вот статистика для описания:

Этап 2: Редактирование текста

Текст имеет низкий показатель доверия и нуждается в доработке. С другой стороны, плотность достигла оптимального значения для многих ключевых слов. Однако на это влияет относительно небольшая длина текста. В нашем случае — всего 500 символов.

Первый шаг — запрос на новое описание приложения.

В результате получаем больший по объему текст, который улучшил все имеющиеся метрики.

Аналогично, добавляем новые метрики:

После первой текстовой итерации, которая не включала примеры конкурентов и подбор ключевых слов, готовим другое описание и повышаем видимость в поиске.

Сосредотачиваемся на усовершенствовании отдельных метрик. Приоритет — повысить значение доверия к новому тексту благодаря ChatGPT:

Вот значение Confidence для нового варианта:

Получаем лучшие результаты, но текст все еще имеет недостатки. Особенно, охват ключевых слов. ИИ поможет увеличить плотность и частоту.

Используем ключевые слова, ранее сгенерированные ChatGPT. Однако просим увеличить их частоту, выбираем запросы из списка ключевых слов и включаем их в текст.

В новом тексте показатель доверия несколько снизился до 0,95. Это до сих пор высокое значение для указанного набора критериев. Несмотря на то, что текст увеличился в объеме, нам удалось улучшить охват ключевых слов.

Вот результат финального анализа текста:

Вывод. ChatGPT справляется с генерацией текста и стабильно предоставляет четкие и предсказуемые результаты с нашими «продвинутыми» запросами.

Этап 3: Вычитка и перевод

Важные задачи, где ChatGPT может упростить нашу работу:

Локализация уже готовых английских текстов на другие языки. Хотя нейросеть переводит приемлемо, проверяйте качество с помощью переводчиков.

Вычитка готовых текстов на наличие грамматических ошибок, опечаток и неточностей.

Выводы и результаты

ИИ может существенно помочь специалистам АЅО в выполнении рутинных задач. Однако пока он не способен делать это самостоятельно и качественно.

ChatGPT прекрасно справляется со многими задачами ASO. Основное внимание уделяется сбору ключевых слов на основе шаблонов. Используйте сгенерированные им ключевые слова, чтобы обогатить имеющийся список и сделать начальный анализ данных.

Хотя этот инструмент помогает генерировать идеи и варианты метаданных с необходимыми ключевыми словами для App Store, всестороннюю компиляцию лучше доверить профессионалам.

Неоценимый помощник для оптимизации в Google Play. Особенно, когда средства и ресурсы на профессиональную компиляцию, локализацию и корректуру текста ограничены.

ChatGPT больше подходит для текстовых задач и указаний. Имея дело с графическими элементами, используйте модели AI для генерации изображений

Советы по улучшению производительности ChatGPT в ASO

Важно помнить, что ИИ не хватает человеческого понимания и он не реагирует на неоднозначные или абстрактные запросы, жаргон и тому подобное.

Чем четче и точнее ваш вопрос, тем лучше будет ответ.

Мы спросили у ChatGPT об эффективной коммуникации, и вот какими могут быть алгоритмы:

Однако эти советы — лишь часть уравнения, когда речь идет об эффективном использовании искусственного интеллекта. Сообщество пользователей ChatGPT обнаружило различные «чит-коды», которые могут повысить удобство использования приложения. Мы выбрали ключевые из них: