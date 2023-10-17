ChatGPT та ASO. Як підняти застосунок в ТОП завдяки ШІ (гайд)

ChatGPT та ASO. Як підняти застосунок в ТОП завдяки ШІ (гайд)

ChatGPT — чат-бот зі штучним інтелектом, який може допомогти розробникам застосунків в App Store Optimization. ШІ створює метадані, описи застосунків та стратегії ASO, вирішує маркетингові завдання, включаючи переклад, аналіз даних про конкурентів і створення списку ключових слів. Він також може покращувати графіку застосунків за допомогою нейронних мереж, таких як Midjourney і DALL-E.

У цій статті ми створили покрокову інструкцію, щоб продемонструвати його функціональність у сфері ASO. В процесі окремо розглянемо два підходи — для App Store та Google Play.

* Дослідження проводили англійською мовою, оскільки так ChatGPT має кращі результати.

ChatGPT в ASO: App Store

Штучний інтелект та оптимізація App Store демонструє чудові результати. Для прикладу працюємо з застосунком у категорії «Фітнес».

Етап 1: Аналітика (попереднє дослідження, збір інформації про конкурентів та аналіз слабких місць в App Store)

Цей крок є важливим і може покращити ваші результати ASO. Почнемо з того, що попросимо ChatGPT уявити себе експертом з ASO, використовуючи чит-код «Let's imagine». Варто додати, що для ефективної відповіді нам також потрібно вказати точну назву програми та її відповідний Store ID або посилання на App Store.

Через кілька секунд отримуємо короткий аналіз від ChatGPT, який містить базову інформацію без конкретних деталей. Ця інформація, ймовірно, буде найбільш корисною для новачків у сфері АSО.

Наступним важливим кроком є збір інформації про конкурентів для подальшого аналізу та визначення порівняльних переваг нашого застосунку. Для цього надамо ШІ загальну інформацію про нього, щоб він підготував список конкурентів.

За допомогою ШІ визначаємо десять конкурентів. Як правило, всі застосунки, які вказав ChatGPT, вважаються конкурентами. Іноді він включає й інші, які алгоритм вважає релевантними. Як пояснює ChatGPT, це відбувається тому, що нейронна мережа обирає застосунки на основі схожих функцій. На практиці це допомагає в початковому дослідженні конкурентів і базовому аналізі або розширенні поточного списку.

Для більш точної відповіді ми вказуємо приклади конкурентів. Це дозволяє уникнути дублювання і допомагає точніше визначити нішу.

Отримуємо список ще десяти схожих застосунків-конкурентів.

З цією інформацією запитуємо у ChatGPT більш детальну аналітику для нашого застосунку. ШІ надає аналіз і рекомендації для кожного з компонентів сторінки, включаючи заголовок, субтитри, опис, скриншоти, іконки, оцінки та локалізацію.

Висновок. Цей аналіз ASO є напівпрофесійним. Проте важливо визнати, що аналіз від ШІ може містити помилки та вимагає перевірки даних. Наприклад, ChatGPT помилково вказав, що застосунок має хороший рейтинг.

*Поточний рейтинг у США

Хоча такі помилки відносно рідкісні, вони все ж можуть траплятися. Тому будьте обережні та ретельно перевіряйте відповіді ChatGPT.

Етап 2: Збір ключових слів

Зазвичай нейромережа збирає приблизно 20 ключових слів у початковий список, але це не є суворою межею. Його можна розширити, надіславши запит на кшталт «зібрати семантичне ядро» або «доповнити семантичне ядро». У відповідь ChatGPT спочатку запропонує близько 20 слів, а потім розширить список ще на 20.

Для наступного запиту ChatGPT згенерував список ключових слів, що складався з 500 слів. Спочатку ми отримали обмежену кількість пошукових термінів. Проаналізувавши списки з чотирьох ітерацій, виявилось, що багато з них повторюються. Ми об'єднали їх і видалили дублікати. Після чого ChatGPT склав повний список зі 133 унікальних ключових слів.

Висновок. Нейромережі бракує важливих показників для збору списку ключових слів, зокрема:

SAP (популярність пошукових оголошень)

Релевантність результатів пошуку за ключовими словами

Дані про коефіцієнт конверсії (якщо ASA активний)

Обережно! Ключові слова SAP, створені ChatGPT, випадкові та часто неточні. Нагадування: ChatGPT 3.5 містить інформацію, яка була актуальна до вересня 2021 року.

Етап 3: Збір та оптимізація метаданих

Разом з ChatGPT генеруємо метадані для нашого застосунку в App Store. Однак, щоб запобігти надто довгим заголовкам, потрібно вказати обмеження символів для заголовка і підзаголовка. Наприклад, 30 символів.

Запитуємо в ChatGPT додаткові варіанти заголовків і підзаголовків для більшої кількості варіантів.

Деякі з запропонованих назв і субтитрів не підходять через обмежену кількість символів або часткове використання назв брендів. Завжди є можливість відредагувати запропоновані варіанти або використовувати їх для натхнення чи шаблонів.

Однак з полем «Ключові слова» ситуація відрізняється. Коли ви запитуєте у ChatGPT семантичне ядро для використання в застосунку, він надає величезний список ключових слів, деякі з яких дублюються з полів «Заголовок» і «Підзаголовок». На жаль, усунути дублікати неможливо. ШІ постійно включає принаймні одне ключове слово, що повторюється.

Сам ChatGPT підкреслює, що він надає пропозиції з ключовими словами й можна обрати ті, які найкраще відповідають вашим потребам.

Висновок. Під час збору метаданих ШІ може стати вашим помічником. Він не може бути окремим інструментом, який здатний самостійно вирішувати завдання. Підходить для створення шаблонів і генерування ідей для ваших заголовків.

Етап 4: Написання описів застосунків та відгуків користувачів

Ще одна корисна функція — робота з текстовим описом застосунку та генерацією відгуків від користувачів. ChatGPT може створювати описи й відповіді на відгуки згідно з конкретними запитами й вимогами.

Почнімо з опису програми. Завдяки ChatGPT є можливість отримати загальний опис, або вказати певні функції програми, які ШІ повинен виділити в описі.

З функціональної точки зору, декілька варіантів описів конкурентів для аналізу може підвищити якість результату і краще передати суть застосунку.

Надаємо ШІ п'ять описів від різних конкурентів, кожен з яких мав унікальні функціональні можливості застосунку. ChatGPT виділив найбільш релевантні ключові слова з цих описів і об'єднав їх в єдиний текст.

Хоча описи застосунків не індексуються в App Store, наполегливо рекомендуємо створювати релевантний і захопливий текстовий контент, який ефективно описує основні функції програми.

Наступний крок — створення відгуків. Ми можемо надати шаблон або вказати функції програми та ключові слова, за якими ChatGPT буде писати відгуки.

Штучний інтелект в АSО: Google Play

Для прикладу візьмемо інший застосунок з категорії «Фітнес». Робота ChatGPT з метаданими в Google Play майже повністю повторює процес в App Store. Збір та аналіз конкурентів, створення списку ключових слів — однакові.

Використаємо назву та ідентифікатор застосунку, щоб згенерувати за допомогою ШІ список конкурентів і список ключових слів.

Етап 1: Робота з метаданими

Google Play не має спеціального поля для ключових слів; натомість є загальний опис з ключовими словами. Тому наша мета — включити якомога більше релевантних ключових слів і органічно вписати їх у зміст опису застосунку.

Ось дві основні метрики, які мають важливе значення:

Оцінка опису за допомогою Google Cloud Natural Language's Confidence score. Фактор, який присвоює відповідну категорію. Він гарантує, що алгоритм Google розмістить застосунок у відповідній категорії поряд з релевантними конкурентами.

Щільність охоплення ключових слів.

Порада. Щоб створити якісний опис, зберіть приклади конкурентів з ChatGPT. Уникайте занадто великої кількості схожих текстів. Ідеальна кількість залежить від ніші застосунку. Для схожих ніш достатньо п'яти текстів, для різноманітних ніш — десять або більше, щоб охопити всі варіації.

Фінальний текст повинен отримати високі бали за обома метриками. Для Confidence цільове значення — 0,8 або вище, а для Density (частота ключових слів) нашим стандартом є значення 2%. Перевіримо значення Confidence і Density за допомогою Google Natural Language і WordCounter.

Перейдемо до генерації тексту за допомогою ChatGPT. Ось статистика для опису:

Етап 2: Редагування тексту

Текст має низький показник довіри й потребує доопрацювання. З іншого боку, щільність досягла оптимального значення для багатьох ключових слів. Однак на це впливає відносно невелика довжина тексту. В нашому випадку — лише 500 символів.

Перший крок — запит на новий опис застосунку.

В результаті отримуємо більший за обсягом текст, який покращив усі наявні метрики.

Аналогічно, додаємо нові метрики:

Зосереджуємось на удосконаленні окремих метрик. Пріоритет — підвищити значення довіри до нового тексту завдяки ChatGPT:

Ось значення Confidence для нового варіанту:

Отримуємо кращі результати, але текст все ще має недоліки. Особливо — охоплення ключових слів. ШІ допоможе збільшити щільність і частоту.

Використовуємо ключові слова, раніше згенеровані ChatGPT. Однак просимо збільшити їхню частоту, вибираємо запити зі списку ключових слів і включаємо їх у текст.

В новому тексті показник довіри дещо знизився до 0,95. Це і досі високе значення для вказаного набору критеріїв. Попри те, що текст збільшився в обсязі, нам вдалось покращити охоплення ключових слів.

Ось результат фінального аналізу тексту:

Висновок. ChatGPT здатен впоратися з генерацією тексту та стабільно надає чіткі та передбачувані результати з нашими «просунутими» запитами.

Етап 3: Редагування та переклад

Важливі завдання, де ChatGPT може спростити нашу роботу:

Локалізація вже готових англійських текстів іншими мовами. Хоча нейромережа прийнятно перекладає, перевіряйте якість за допомогою перекладачів.

Вичитування готових текстів на наявність граматичних помилок, хибодруків і неточностей.

Висновки та результати

ШІ може суттєво допомогти фахівцям АSО у виконанні рутинних завдань. Однак наразі він не здатний робити це самостійно та якісно.

ChatGPT чудово справляється з багатьма завданнями ASO. Основна увага приділяється збору ключових слів на основі шаблонів. Використовуйте згенеровані ним ключові слова, щоб збагатити наявний список і зробити початковий аналіз даних.

Хоча цей інструмент допомагає генерувати ідеї та варіанти метаданих з необхідними ключовими словами для App Store, всебічну компіляцію краще довірити професіоналам.

Неоціненний помічник для оптимізації в Google Play. Особливо, коли кошти та ресурси на професійну компіляцію, локалізацію та коректуру тексту обмежені.

ChatGPT більше підходить для текстових завдань і вказівок. Працюючи з графічними елементами, користуйтесь моделями AI для генерації зображень.

Поради щодо покращення продуктивності ChatGPT в ASO

Важливо пам’ятати, що ШІ не вистачає людського розуміння та він не реагує на неоднозначні чи абстрактні запити, жаргон тощо.

Чим чіткіше й точніше ваше запитання, тим кращою буде відповідь.

Ми запитали у ChatGPT про ефективну комунікацію, і ось якими можуть бути алгоритми:

Однак ці поради — лише частина рівняння, коли мова йде про ефективне використання штучного інтелекту. Спільнота користувачів ChatGPT виявила різні «чит-коди», які можуть підвищити зручність використання програми. Ми обрали ключові з них: