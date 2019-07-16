Что делать, если трафик на сайт резко упал

Что делать, если трафик на сайт резко упал

Если на сайте произошел резкий спад органического трафика — это не повод паниковать. Главное, спокойно проанализировать ситуацию. Предлагаем алгоритм, который поможет вам изучить проблему и выявить возможные причины падения трафика.

Где просел трафик?

Для начала пытаемся понять: посещаемость упала одновременно в разных поисковых системах или только в одной. Для этого открываем отчет в Google Analytics

«Источники трафика» — «Каналы» — «Источник» и сравниваем периоды до и после падения трафика.

Важно: для сравнения нужно отобрать равнозначные в плане поведения пользователей периоды. То есть не стоит брать период мощного инфоповода или государственного праздника. При выборе периодов следует четко отделить влияние явных внешних факторов.

Никогда не делайте выводов о падении основных показателей по периоду в 1-3 дня. Этого недостаточно для постановки диагноза. И помните, что данные в аналитику могут подтягиваться с задержкой (подробнее об этом в справке Google).

Если падение произошло в одной из поисковых систем, необходимо рассмотреть причины, описанные ниже.

Корректность установки кода аналитики

После технических работ на сайте бывают случаи, когда код слетает или его размещают не в том месте — например, не в head, а в body. Проверить наличие кода аналитики Google Analytics можно в отчете «В режиме реального времени»:

Зайдите на сайт и посмотрите, фиксируется ли ваше посещение в режиме реального времени. Другой способ — для проверки работы кода Google Analytics можно использовать расширение Tag Assistant (подробнее об этом в справке Google), или просто откройте код сайта и найдите фрагмент кода Google Analytics.

После того, как вы проверили наличие кода, с помощью GA Checker убедитесь, что на всех страницах сайта установлен контейнер Google Analytics.

Фильтры и алгоритмы поисковых систем

Если трафик упал только в одной система, скажем, Google, необходимо:

Посмотреть сообщения в Google Search Console (отчет «Меры принятые вручную»). Если ваш сайт попал под санкции, возможно, вы получите уведомление об этом. Проверить индексацию сайта в инструментах для вебмастеров и через поисковый оператор site:. Если страницы начали выпадать из индекса определенной поисковой системы, это также может свидетельствовать о применении санкций к сайту:

Если сообщение обнаружено не было и страницы из индекса не выпадают, но при этом сайт теряет трафик и позиции — необходимо произвести собственный анализ. Сопоставить период падения трафика с появлением новостей об обновлении алгоритмов поисковых систем. Список полезных ресурсов:

Существует упрощенный способ узнать, попал ли ваш сайт под обновление алгоритма в Google — сервис Barracuda

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Каннибализация платного трафика

Возможно, вы работаете над проектом, для продвижения которого начали использовать платный трафик (контекстную рекламу). Тогда вполне закономерно, что часть органического трафика просела.

Если просел трафик сразу в нескольких поисковых системах и проблема не касается фильтров и корректности установки кода, будем двигаться дальше.

Сезонность

Если вы увидели снижение трафика, не предполагайте сразу самое худшее. Возможно, это просто сезонность. Для подтверждения гипотезы сравните трафик от года к году.

Как видно на примере цветочного магазина, из года в год перед 8 марта происходит рост трафика, а потом его закономерное падение.

Сезонность не всегда может быть вызвана регулярным событием, обязательно проверяйте тренды в Google Trends, возможно продаваемый товар перестал быть актуальным/популярным и поэтому по конкретным позициям просел трафик.

Индексация сайта

Проверьте ваш сайт — открыт ли он для сканирования и индексирования поисковыми системами. Распространенная ситуация, когда после внедрений на сайте программист забывает открыть сайт для сканирования и индексирования. Основные ошибки:

страницы сайта закрыты от индексирования метатегом noindex;

сайт или основные разделы закрыты от сканирования в файле robots.txt.;

страницы сайта закрыты через x-robots-tag.

Мобайл или десктоп

Возможно, вы не замечаете, а на какой-то из платформ существуют проблемы, требующие вашего внимания. Для этого в отчете Google Analytics можно определить, где падает трафик — на мобильных устройствах или десктопных:

Тип страниц

Сначала нужно определить, на всех страницах произошла просадка равномерно или были затронуты только некоторые страницы. Для этого сравниваем два периода: до и после падения трафика в отчете Google Analytics «Источники трафика» — «Весь трафик» — «Каналы» — «Organic Search» — «Страница входа».

Используйте список просевших станиц для дальнейшего анализа: анализ ключевых фраз, позиций, изменение выдачи, анализ качества контента и так далее.

Скорость загрузки сайта

Скорость загрузки сайта — один из факторов ранжирования, ключевой показатель, который может привести к понижению позиций в выдаче, снижению поведенческих факторов, соответственно, и спаду трафика. Для анализа скорости загрузки сайта необходимо сравнить показатели до и после падения в следующем отчете Google Analytics: «Поведение» — «Скорость загрузки сайта» — «Обзор»:

Поведенческие факторы

Обязательно необходимо оценить взаимодействие пользователя с вашим сайтом и найти те страницы/разделы, которые не удовлетворяют запросы людей. Для этого проанализируйте: «Контент сайта» — «Анализ посещаемости страниц» → «Страницы» и сравните период до и после падения трафика.

Необходимо обратить внимание на такие показатели, как показатель отказов и средняя длительность просмотра страницы. Судя по примеру, в целом, показатели не сильно упали, но таким образом можно выявить проблемные страницы:

Дальше необходимо проработать эти страницы и выявить причины значительного ухудшения показателя отказов, которые скорее всего связаны с последними изменениями на сайте. Для более детального анализа поведения пользователей советуем воспользоваться сервисом Webvisor.

Ссылочная масса

Ссылочная масса — внешний фактор ранжирования, который не теряет свою актуальность. Чтобы предотвратить негативные последствия со стороны поисковых систем необходимо периодически мониторить ссылочный профиль вашего сайта. Основные проблемы, которые могут привести к падению трафика:

резкий спад ссылочных доноров — можно мониторить в таких сервисах, как Serpstat и Ahrefs:

донор, который ссылался на ваш сайт, попал под фильтр поисковых систем;

неестественное увеличение анкоров одного типа, зачастую нерелевантных вашему сайту — явный признак спама:

На что еще обратить внимание

Также не стоит упускать из виду такие причины:

Технические изменения на сайте — некорректный переезд на новый домен или смена протокола, смена структуры и URL, изменение метатегов. В данном случае необходимо провести полный технический аудит сайта. Появился новый сильный конкурент или обогнали другие конкуренты в выдаче — например, ваш сайт по основным запросам был на первой позиции, но тут его обогнал конкурент и значительная доля трафика потеряна. Ухудшение узнаваемости бренда — об этом свидетельствует потеря трафика с главной страницы. Обратите внимание, возможно, какой-нибудь конкурент стал использовать рекламу на ТВ и другие маркетинговые каналы для развития бренда? Изменение выдачи — появились новые блоки в выдаче: блок быстрых ответов, карусель, платные объявления, видео, изображения. Или ваш целевой запрос больше не целевой, например, выдача стала более информационная или коммерческая.

Выводы