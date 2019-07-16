Аналитика
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Что делать, если трафик на сайт резко упал
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Юлия Бабак

Если на сайте произошел резкий спад органического трафика — это не повод паниковать. Главное, спокойно проанализировать ситуацию. Предлагаем алгоритм, который поможет вам изучить проблему и выявить возможные причины падения трафика.

Где просел трафик?

Для начала пытаемся понять: посещаемость упала одновременно в разных поисковых системах или только в одной. Для этого открываем отчет в Google Analytics

«Источники трафика» — «Каналы» — «Источник» и сравниваем периоды до и после падения трафика.

Важно: для сравнения нужно отобрать равнозначные в плане поведения пользователей периоды. То есть не стоит брать период мощного инфоповода или государственного праздника. При выборе периодов следует четко отделить влияние явных внешних факторов.

Никогда не делайте выводов о падении основных показателей по периоду в 1-3 дня. Этого недостаточно для постановки диагноза. И помните, что данные в аналитику могут подтягиваться с задержкой (подробнее об этом в справке Google).

Если падение произошло в одной из поисковых систем, необходимо рассмотреть причины, описанные ниже.

Корректность установки кода аналитики

После технических работ на сайте бывают случаи, когда код слетает или его размещают не в том месте — например, не в head, а в body. Проверить наличие кода аналитики Google Analytics можно в отчете «В режиме реального времени»:

Проверяем наличие кода аналитики

Зайдите на сайт и посмотрите, фиксируется ли ваше посещение в режиме реального времени. Другой способ — для проверки работы кода Google Analytics можно использовать расширение Tag Assistant (подробнее об этом в справке Google), или просто откройте код сайта и найдите фрагмент кода Google Analytics.

После того, как вы проверили наличие кода, с помощью GA Checker убедитесь, что на всех страницах сайта установлен контейнер Google Analytics. 

Фильтры и алгоритмы поисковых систем

Если трафик упал только в одной система, скажем, Google, необходимо:

  1. Посмотреть сообщения в Google Search Console (отчет «Меры принятые вручную»). Если ваш сайт попал под санкции, возможно, вы получите уведомление об этом.
  2. Проверить индексацию сайта в инструментах для вебмастеров и через поисковый оператор site:. Если страницы начали выпадать из индекса определенной поисковой системы, это также может свидетельствовать о применении санкций к сайту:

Если страницы начали выпадать из индекса

  1. Если сообщение обнаружено не было и страницы из индекса не выпадают, но при этом сайт теряет трафик и позиции — необходимо произвести собственный анализ. Сопоставить период падения трафика с появлением новостей об обновлении алгоритмов поисковых систем. Список полезных ресурсов:
  1. Существует упрощенный способ узнать, попал ли ваш сайт под обновление алгоритма в Google — сервис Barracuda
    .

Попал ли сайт под обновление алгоритма в Google

Каннибализация платного трафика

Возможно, вы работаете над проектом, для продвижения которого начали использовать платный трафик (контекстную рекламу). Тогда вполне закономерно, что часть органического трафика просела.

Когда запустили PPC

Если просел трафик сразу в нескольких поисковых системах и проблема не касается фильтров и корректности установки кода, будем двигаться дальше.

Сезонность

Если вы увидели снижение трафика, не предполагайте сразу самое худшее. Возможно, это просто сезонность. Для подтверждения гипотезы сравните трафик от года к году.

Посещаемость цветочного интернет-магазина

Как видно на примере цветочного магазина, из года в год перед 8 марта происходит рост трафика, а потом его закономерное падение.

Сезонность не всегда может быть вызвана регулярным событием, обязательно проверяйте тренды в Google Trends, возможно продаваемый товар перестал быть актуальным/популярным и поэтому по конкретным позициям просел трафик.

Тренд запроса iPhone X

Индексация сайта

Проверьте ваш сайт — открыт ли он для сканирования и индексирования поисковыми системами. Распространенная ситуация, когда после внедрений на сайте программист забывает открыть сайт для сканирования и индексирования. Основные ошибки:

  • страницы сайта закрыты от индексирования метатегом noindex;
  • сайт или основные разделы закрыты от сканирования в файле robots.txt.;
  • страницы сайта закрыты через x-robots-tag.

Мобайл или десктоп

Возможно, вы не замечаете, а на какой-то из платформ существуют проблемы, требующие вашего внимания. Для этого в отчете Google Analytics можно определить, где падает трафик — на мобильных устройствах или десктопных:

Определяем, трафик падает на мобильных устройствах или десктопных

Тип страниц

Сначала нужно определить, на всех страницах произошла просадка равномерно или были затронуты только некоторые страницы. Для этого сравниваем два периода: до и после падения трафика в отчете Google Analytics «Источники трафика» — «Весь трафик» — «Каналы» — «Organic Search» — «Страница входа».

Сравниваем периоды до и после падения трафика

Используйте список просевших станиц для дальнейшего анализа: анализ ключевых фраз, позиций, изменение выдачи, анализ качества контента и так далее.

Скорость загрузки сайта

Скорость загрузки сайта — один из факторов ранжирования, ключевой показатель, который может привести к понижению позиций в выдаче, снижению поведенческих факторов, соответственно, и спаду трафика. Для анализа скорости загрузки сайта необходимо сравнить показатели до и после падения в следующем отчете Google Analytics: «Поведение» — «Скорость загрузки сайта» — «Обзор»:

Анализ скорости загрузки сайта

Поведенческие факторы

Обязательно необходимо оценить взаимодействие пользователя с вашим сайтом и найти те страницы/разделы, которые не удовлетворяют запросы людей. Для этого проанализируйте: «Контент сайта» — «Анализ посещаемости страниц» → «Страницы» и сравните период до и после падения трафика.

Для этого проанализируйте Страницы и сравните период до и после падения трафика

Необходимо обратить внимание на такие показатели, как показатель отказов и средняя длительность просмотра страницы. Судя по примеру, в целом, показатели не сильно упали, но таким образом можно выявить проблемные страницы:

 Как выявить проблемные страницы

Дальше необходимо проработать эти страницы и выявить причины значительного ухудшения показателя отказов, которые скорее всего связаны с последними изменениями на сайте. Для более детального анализа поведения пользователей советуем воспользоваться сервисом Webvisor

Ссылочная масса

Ссылочная масса — внешний фактор ранжирования, который не теряет свою актуальность. Чтобы предотвратить негативные последствия со стороны поисковых систем необходимо периодически мониторить ссылочный профиль вашего сайта. Основные проблемы, которые могут привести к падению трафика:

  • резкий спад ссылочных доноров — можно мониторить в таких сервисах, как Serpstat и Ahrefs:

Резкий спад ссылочных доноров

  • донор, который ссылался на ваш сайт, попал под фильтр поисковых систем;
  • неестественное увеличение анкоров одного типа, зачастую нерелевантных вашему сайту — явный признак спама:

Признак спама

На что еще обратить внимание

Также не стоит упускать из виду такие причины:

  1. Технические изменения на сайте — некорректный переезд на новый домен или смена протокола, смена структуры и URL, изменение метатегов. В данном случае необходимо провести полный технический аудит сайта.
  2. Появился новый сильный конкурент или обогнали другие конкуренты в выдаче — например, ваш сайт по основным запросам был на первой позиции, но тут его обогнал конкурент и значительная доля трафика потеряна.
  3. Ухудшение узнаваемости бренда — об этом свидетельствует потеря трафика с главной страницы. Обратите внимание, возможно, какой-нибудь конкурент стал использовать рекламу на ТВ и другие маркетинговые каналы для развития бренда?
  4. Изменение выдачи — появились новые блоки в выдаче: блок быстрых ответов, карусель, платные объявления, видео, изображения. Или ваш целевой запрос больше не целевой, например, выдача стала более информационная или коммерческая.

Выводы

    1. Как только вы заметили падение трафика — хладнокровно подойдите к анализу ситуации и изучите, что же все-таки произошло. Только потом принимайте решение о дальнейших действиях.
    2. Используйте Google Analytics для анализа и обработки данных — ведь там находится более половины необходимой информации.
    3. Четко контролируйте и анализируйте изменения на своем сайте, его техническое состояние — ведь маленькая оплошность может привести к серьезным проблемам. 
    4. Следите за качеством своего контента и ссылочного профиля — ведь это основные причины попадания под обновление алгоритмов и фильтров поисковых систем. Для отклонения подозрительных ссылок воспользуйтесь инструментом по отклонению ссылок Google Search Console. Подробнее читайте в справке Google
    5. Мониторьте своих конкурентов — они не дремлют. Это всегда полезная информация, которая необходима для развития вашего сайта и бизнеса в целом.
Юлия Бабак

Прошла курсы подготовки SEO-специалистов в Образовательном центре Netpeak. Работаю в компании c 2017 года.

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