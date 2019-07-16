Что делать, если трафик на сайт резко упал
Если на сайте произошел резкий спад органического трафика — это не повод паниковать. Главное, спокойно проанализировать ситуацию. Предлагаем алгоритм, который поможет вам изучить проблему и выявить возможные причины падения трафика.
Где просел трафик?
Для начала пытаемся понять: посещаемость упала одновременно в разных поисковых системах или только в одной. Для этого открываем отчет в Google Analytics
«Источники трафика» — «Каналы» — «Источник» и сравниваем периоды до и после падения трафика.
Важно: для сравнения нужно отобрать равнозначные в плане поведения пользователей периоды. То есть не стоит брать период мощного инфоповода или государственного праздника. При выборе периодов следует четко отделить влияние явных внешних факторов.
Никогда не делайте выводов о падении основных показателей по периоду в 1-3 дня. Этого недостаточно для постановки диагноза. И помните, что данные в аналитику могут подтягиваться с задержкой (подробнее об этом в справке Google).
Если падение произошло в одной из поисковых систем, необходимо рассмотреть причины, описанные ниже.
Корректность установки кода аналитики
После технических работ на сайте бывают случаи, когда код слетает или его размещают не в том месте — например, не в head, а в body. Проверить наличие кода аналитики Google Analytics можно в отчете «В режиме реального времени»:
Зайдите на сайт и посмотрите, фиксируется ли ваше посещение в режиме реального времени. Другой способ — для проверки работы кода Google Analytics можно использовать расширение Tag Assistant (подробнее об этом в справке Google), или просто откройте код сайта и найдите фрагмент кода Google Analytics.
После того, как вы проверили наличие кода, с помощью GA Checker убедитесь, что на всех страницах сайта установлен контейнер Google Analytics.
Фильтры и алгоритмы поисковых систем
Если трафик упал только в одной система, скажем, Google, необходимо:
- Посмотреть сообщения в Google Search Console (отчет «Меры принятые вручную»). Если ваш сайт попал под санкции, возможно, вы получите уведомление об этом.
- Проверить индексацию сайта в инструментах для вебмастеров и через поисковый оператор site:. Если страницы начали выпадать из индекса определенной поисковой системы, это также может свидетельствовать о применении санкций к сайту:
- Если сообщение обнаружено не было и страницы из индекса не выпадают, но при этом сайт теряет трафик и позиции — необходимо произвести собственный анализ. Сопоставить период падения трафика с появлением новостей об обновлении алгоритмов поисковых систем. Список полезных ресурсов:
- Существует упрощенный способ узнать, попал ли ваш сайт под обновление алгоритма в Google — сервис Barracuda
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Каннибализация платного трафика
Возможно, вы работаете над проектом, для продвижения которого начали использовать платный трафик (контекстную рекламу). Тогда вполне закономерно, что часть органического трафика просела.
Если просел трафик сразу в нескольких поисковых системах и проблема не касается фильтров и корректности установки кода, будем двигаться дальше.
Сезонность
Если вы увидели снижение трафика, не предполагайте сразу самое худшее. Возможно, это просто сезонность. Для подтверждения гипотезы сравните трафик от года к году.
Как видно на примере цветочного магазина, из года в год перед 8 марта происходит рост трафика, а потом его закономерное падение.
Сезонность не всегда может быть вызвана регулярным событием, обязательно проверяйте тренды в Google Trends, возможно продаваемый товар перестал быть актуальным/популярным и поэтому по конкретным позициям просел трафик.
Индексация сайта
Проверьте ваш сайт — открыт ли он для сканирования и индексирования поисковыми системами. Распространенная ситуация, когда после внедрений на сайте программист забывает открыть сайт для сканирования и индексирования. Основные ошибки:
- страницы сайта закрыты от индексирования метатегом noindex;
- сайт или основные разделы закрыты от сканирования в файле robots.txt.;
- страницы сайта закрыты через x-robots-tag.
Мобайл или десктоп
Возможно, вы не замечаете, а на какой-то из платформ существуют проблемы, требующие вашего внимания. Для этого в отчете Google Analytics можно определить, где падает трафик — на мобильных устройствах или десктопных:
Тип страниц
Сначала нужно определить, на всех страницах произошла просадка равномерно или были затронуты только некоторые страницы. Для этого сравниваем два периода: до и после падения трафика в отчете Google Analytics «Источники трафика» — «Весь трафик» — «Каналы» — «Organic Search» — «Страница входа».
Используйте список просевших станиц для дальнейшего анализа: анализ ключевых фраз, позиций, изменение выдачи, анализ качества контента и так далее.
Скорость загрузки сайта
Скорость загрузки сайта — один из факторов ранжирования, ключевой показатель, который может привести к понижению позиций в выдаче, снижению поведенческих факторов, соответственно, и спаду трафика. Для анализа скорости загрузки сайта необходимо сравнить показатели до и после падения в следующем отчете Google Analytics: «Поведение» — «Скорость загрузки сайта» — «Обзор»:
Поведенческие факторы
Обязательно необходимо оценить взаимодействие пользователя с вашим сайтом и найти те страницы/разделы, которые не удовлетворяют запросы людей. Для этого проанализируйте: «Контент сайта» — «Анализ посещаемости страниц» → «Страницы» и сравните период до и после падения трафика.
Необходимо обратить внимание на такие показатели, как показатель отказов и средняя длительность просмотра страницы. Судя по примеру, в целом, показатели не сильно упали, но таким образом можно выявить проблемные страницы:
Дальше необходимо проработать эти страницы и выявить причины значительного ухудшения показателя отказов, которые скорее всего связаны с последними изменениями на сайте. Для более детального анализа поведения пользователей советуем воспользоваться сервисом Webvisor.
Ссылочная масса
Ссылочная масса — внешний фактор ранжирования, который не теряет свою актуальность. Чтобы предотвратить негативные последствия со стороны поисковых систем необходимо периодически мониторить ссылочный профиль вашего сайта. Основные проблемы, которые могут привести к падению трафика:
- донор, который ссылался на ваш сайт, попал под фильтр поисковых систем;
- неестественное увеличение анкоров одного типа, зачастую нерелевантных вашему сайту — явный признак спама:
На что еще обратить внимание
Также не стоит упускать из виду такие причины:
- Технические изменения на сайте — некорректный переезд на новый домен или смена протокола, смена структуры и URL, изменение метатегов. В данном случае необходимо провести полный технический аудит сайта.
- Появился новый сильный конкурент или обогнали другие конкуренты в выдаче — например, ваш сайт по основным запросам был на первой позиции, но тут его обогнал конкурент и значительная доля трафика потеряна.
- Ухудшение узнаваемости бренда — об этом свидетельствует потеря трафика с главной страницы. Обратите внимание, возможно, какой-нибудь конкурент стал использовать рекламу на ТВ и другие маркетинговые каналы для развития бренда?
- Изменение выдачи — появились новые блоки в выдаче: блок быстрых ответов, карусель, платные объявления, видео, изображения. Или ваш целевой запрос больше не целевой, например, выдача стала более информационная или коммерческая.
Выводы
- Как только вы заметили падение трафика — хладнокровно подойдите к анализу ситуации и изучите, что же все-таки произошло. Только потом принимайте решение о дальнейших действиях.
- Используйте Google Analytics для анализа и обработки данных — ведь там находится более половины необходимой информации.
- Четко контролируйте и анализируйте изменения на своем сайте, его техническое состояние — ведь маленькая оплошность может привести к серьезным проблемам.
- Следите за качеством своего контента и ссылочного профиля — ведь это основные причины попадания под обновление алгоритмов и фильтров поисковых систем. Для отклонения подозрительных ссылок воспользуйтесь инструментом по отклонению ссылок Google Search Console. Подробнее читайте в справке Google
- Мониторьте своих конкурентов — они не дремлют. Это всегда полезная информация, которая необходима для развития вашего сайта и бизнеса в целом.
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