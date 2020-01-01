Что такое ассоциированные конверсии и как проверить их ценность

Базовые отчеты Google Analytics (GA) отображают конверсии только с последнего непрямого клика. Однако пользователи, заходя на сайт, не сразу совершают покупку. Ведь примерно 70% конверсий происходит за счет дополнительных источников, их ценность отражается в GA.

Разбираемся, какие отчеты использовать для анализа и оценки таких источников.

Что такое ассоциированные конверсии

Ассоциированные конверсии (АК) — конверсии, для которых определенный источник трафика был не последним перед покупкой или иным целевым действием, но помог совершить конверсию. Человек изначально зашел на сайт из канала «A», потом из «B», а купил из «С». Конверсия достанется каналу «С», а у первых двух она засчитается как ассоциированная.

Люди не всегда делают покупку сразу, им нужно время, чтобы взвесить все за и против. Они посетят ваш сайт, пойдут к конкурентам: ознакомятся с ценами, акциями и скидками каждого, все сравнят. После этого, спустя какое-то время, могут вернуться и сделают покупку.

Например. пользователь увидел пиццу и подумал, что давно её не ел, захотел заказать. Зашел в поисковую систему Google и ввел запрос «доставка пиццы в Киеве». Затем перешел по первой паре ссылок сайтов доставки из контекстной рекламы, но ничего не заказал. Вернулся в поисковую систему по своему запросу и увидел, в органической выдаче, статью «Топ доставок пиццы в Киеве». В статье стояли высокие оценки двум доставкам, которые пользователь видел ранее. Но он решил заказать любимые суши.



Через день-два он заходит в Instagram, там всплывает реклама доставки пиццы одного из двух рекомендованных ранее сайтов. Это третья встреча с сайтом ресторана или кафе. Человек кликает на всплывающую рекламу и делает заказ.

В данном примере видим, что конверсию дает последний канал. Но если бы не было взаимодействия с предыдущими двумя каналами, пользователь мог не совершить заказ. SEO и контекстная реклама выступают в роли промежуточных каналов перед совершением конверсии, а реклама в Instagram — финальным.

Следовательно, каналы, если и не приносят лидов напрямую, то при этом приносят клики. Стоит ознакомиться с данными, провести анализ и сделать выводы. Возможно, именно они — источники АК.

Чтобы получить данные по ассоциированным конверсиям, для вашего сайта, необходимо:

создать счетчик GA;

настроить цели или e-commerce внутри созданного счетчика.

Завершив настройки, данные в GA отобразятся через время, поэтому нужно подождать пока они подтянутся. Время будет зависеть от объема трафика. Первые данные появятся в течении пары дней, но более целостную картину можно увидеть минимум через месяц. И только после можем приступать к работе.

Типы ассоциированных конверсий

Существуют три варианта определения ассоциированности. Разберем каждый:

По первому взаимодействию — первый канал присутствующий в цепочке. По промежуточному взаимодействию. Когда каналы выступают промежуточными элементами цепочки, которые привели к конверсии. По последнему взаимодействию — последний канал цепочки, после которого совершена покупка.

Не разобравшись с тем, как пользователи покупают, можем потерять значительное количество транзакций. Потому что чаще всего отказываемся от использования источников, думая что они не приносят нам лидов. А именно источники выступают в роли первого или промежуточного звена в цепочке действий перед совершением конверсии.

Для чего нужны АК и почему важны не только прямые конверсии

Мы уже разобрались, что основной части пользователей необходимо больше одного взаимодействия с сайтом, чтоб совершить целевое действие.

На каждый шаг перед выбором (покупкой/заказом) человека должны подтолкнуть определенные сигналы — АК. Отчеты по АК покажут эффективность всех каналов продаж. Это поможет составить объективное представление, какую сумму в какой инструмент понадобится вложить.

Где и по каким отчетам отслеживаются АК

В Google Analytics можно рассмотреть подробные отчеты, в которых содержатся данные:

ассоциированные конверсии;

время до конверсии;

длина последовательности (сколько взаимодействий потребовалось пользователю, чтобы совершить конверсию);

основные пути конверсии.

Менее эффективный инструмент — Яндекс.Метрика. Она отображает:

только последний переход;

первый и промежуточные;

последний переход конверсионной цепочки.

Сравнивая Яндекс.Метрику с Google Analytics, самыми эффективными будут отчеты из GA. Они имеют больше возможностей и данных, чем Яндекс.Метрика.

Как пользоваться отчетом Google Analytics

Все необходимые отчеты находяться в разделе Конверсии — Многоканальные последовательности.

Здесь мы видим четыре основных отчета. Разберем каждый в разрезе одной недели. Выбранная нами цель — транзакции.

Отчет «Ассоциированные конверсии»

Отчет показывает каналы и то, сколько раз они приняли участие в конверсиях из других каналов трафика.

Что это значит? Каналу присваивается АК даже, если конверсия совершилась не после него — это и идет в отчет. То есть: пользователь зашел на канал1 и вышел из него, затем взаимодействовал с каналом2 и оттуда тоже ушел. Затем взаимодействовал с каналом3 и после этого совершил конверсию. Итак, канал2 принял участие в совершении конверсии из канала1 и так далее.

Также здесь можем увидеть самый активный вспомогательный канал конверсий.

Отчет «Основные пути конверсии»

Отчет демонстрирует каналы, через которые пользователь пришел к совершению конверсии. Чтобы получить более подробные данные об источниках трафика во вкладке «Дополнительные параметры» выберите параметр «Источник/канал».

Отчет «Время до конверсии»

Отчет показывает количество дней, которое понадобилось пользователям для конверсии после первого посещения сайта.

Отчет «Длина последовательности»

Отчет содержит информацию о том, сколько заходов на сайт совершил пользователь перед покупкой, заказом (другим целевым действием).

Запомнить: что ещё важно знать про ассоциированные конверсии

По умолчанию все конверсии присваиваются последнему не прямому каналу. Если последний канал — direct, тогда конверсия присваивается каналу перед ним. Сбор данных происходит с задержкой до двух дней. Поэтому данные за последние два дня в отчетах «Многоканальные последовательности» могут отличаться от других отчетов GA. Уникальными сеансами в GA считаются сеансы, в которых присутствуют конверсии (сеансы пользователей не в счет). Всем каналам из одной цепочки, приведшей к конверсии, будет присвоена АК. Из-за этого количество АК для каналов окажется больше, чем суммарное количество прямых конверсий по ним.

Выводы

Все каналы важны на пути к целевому действию. Людям необходимо больше времени и взаимодействия, чтобы выбрать именно вас.

Отчет ассоциированных конверсии в GA показывает, как принимать в расчет вспомогательные каналы, которые не приносят прямых продажи, но играют роль сигнала для запоминания бренда.

Отчеты помогут избежать ошибки при анализе эффективности каналов. С ними можно понять, как человек делает выбор, и, следовательно, что ему предлагать, когда это делать и как.