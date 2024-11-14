Что такое IP-адрес сайта, и Как IP влияет на SEO

Что такое IP-адрес сайта, и Как IP влияет на SEO

IP-адрес (Internet Protocol Address) ― это уникальный номер любого устройства, которое подключено к Интернету, и предназначен для обмена информацией между другими участниками сети. Существует утверждение, что IP важен для видимости сайта поисковиками и ранжирования в выдаче. Так ли это, разберу дальше в статье, но сначала...

Что такое IP-адрес сайта

Пожалуй, каждый видел IP собственными глазами, когда, например, настраивал новый роутер. Он выглядит так:

192.168.0.1

Это версия IPv4, очень понятная форма записи в виде четырех десятичных чисел значением от 0 до 255. Максимально возможное количество уникальных адресов IPv4 достигает 4,19 млрд. Но новых пользователей в Интернете становится все больше и IP-адресов на всех не хватает.

В 1999 году появилась новая версия IPv6, которая имеет 128-битное представление и следующий вид:

fe80:0:0:0:200:f8ff:fe21:67cf

Большое количество нулевых групп может быть пропущено с помощью двойного двоеточия:

fe80::200:f8ff:fe21:67cf

Например, IP-адрес сайта netpeak.ua выглядит вот так ― 78.47.97.93.

Как работает IP-адрес

В начале я сказал, что IP-адрес ― это уникальный идентификатор устройства, но если хорошо подумать, сайт не является устройством. Вы общаетесь с сервером, другими словами хостом, где размещен сайт. Когда вы вводите URL-адрес в браузер, устройство использует IP, чтобы найти веб-сервер и загрузить необходимые страницы.

Обычно пользователи не имеют возможности узнать IP сайта, поскольку она скрывается за доменом. То есть когда пользователь вводит адрес сайта в поиск, специальная система доменных имен, известная как DNS, преобразует его в соответствующий IP.

Покажу на примере схемы взаимодействия пользователя с сайтом:

Маршрутизатор или роутер автоматически назначает вашему устройству локальный или частный IP-адрес. Интернет-провайдер (поставщик интернета, например Киевстар) назначает маршрутизатору внешний IP-адрес. С помощью внешнего адреса вы соединяетесь с сервером, где лежит искомый сайт.

У роботов Googlebot и других поисковых систем есть собственные IP-адреса, которые используются для сканирования сайтов. Робот делает запросы к серверу, на котором находится сайт, чтобы загрузить необходимые ресурсы для дальнейшего сканирования и анализа.

Googlebot обращается к сайту, как правило, с IP-адресов, которые относятся к региону США. Бывают случаи, когда на сайте установлена блокировка запросов именно из этого региона, поэтому Googlebot должен использовать IP-адреса из других регионов.

На странице Центра Google Поиска вы найдете полный список IP-адресов, которые используются для сканирования, а также можете убедиться, что ваш сайт сканирует именно Googlebot.

Как найти IP-адрес сайта

Несмотря на распространенный миф, узнать личную информацию через IP невозможно. Единственное, на что указывает IP ― это геолокация вашего провайдера интернета только в пределах города. Поэтому есть несколько интересных способов найти заветный IP-адрес, и это ничем вам не грозит.

Популярный мировой сервис, содержащий подробную информацию о любом домене или IP. С ним вы узнаете название сервера, регистратора домена, дату создания домена и номер лицензии.

Чтобы найти IP-адрес:

Зайдите на сайт, введите домен сайта, нажмите поиск.

В результатах выберите вкладку DNS Records.

На открывшейся странице ниже в таблице найдите такую строку.

Удобный и понятный сервис. Поможет найти информацию о типе IP-адреса, местоположении сервера (хостинга), доменах, располагающихся на этом же IP, и другие подробности. Для этого:



Очистите строку ввода. В начале в ней будет прописан ваш личный публичный IP-адрес. Введите домен и нажмите синюю кнопку Check.

После этого на экране появится информация о типе адреса, местоположении сервера, название провайдера и другие интересные данные.

Команда ping

Еще один из способов узнать IP-адрес ― вызвать команду ping. Порядок различается для операционных систем. Я рассмотрю самые распространенные.

Mac OS

Откройте Terminal на Mac ― это базовая программа, установленная на всех устройствах этой ОС, поэтому дополнительно загружать ее не нужно. Чтобы быстрее найти Terminal, используйте поиск на рабочем столе.

Пропишите следующую команду — ping [домен сайту] и нажмите Enter. Теперь примерно каждую секунду ваше устройство будет отправлять запросы к сайту, а ответом будет строка с IP и другой информацией, как на скриншоте ниже. Чтобы остановить поток запросов, нажмите комбинацию клавиш CTRL + С.

Windows

В поисковое поле Windows впишите Windows PowerShell ― это такая же базовая программа, как и Terminal на Mac. Из предложенных вариантов выберите программу с точно таким же названием, без дополнительных символов.

После клика, откроется рабочий интерфейс программы.

Пропишите в нем команду ping [домен сайта] и нажмите Enter.

После обработки команды, ниже в этом же окне вы увидите всю необходимую информацию.

Netpeak Checker ― крутой инструмент, который позволяет получить сведения о производительности сайта и стратегию SEO. Также можно проверить IP-адреса сайтов:

Откройте программу Netpeak Checker. Справа в окне Parametrs снимите галочки со всех пунктов, оставьте только одну галочку напротив пункта IP во вкладке DNS, как это показано на скриншоте.

Сверху в меню выберите вкладку Lists of URL. Нажмите опцию Enter manually.

Добавьте ссылку, нажмите Add.

Нажмите кнопку Start. Подождите пару секунд ― готово.

Расширение Serpstat

Также быстрый способ определить IP-адрес сайта. Для этого установите расширение Serpstat Website SEO Checker для браузера Google Chrome, а затем выполните следующие действия:

Зайдите на сайт, в моем случае это netpeak.us . Нажмите на значок расширений в верхнем правом углу браузера, в списке выберите только что установленный SEO Checker.

Появится окно с зеленой кнопкой Start analysis. Нажмите на нее.

Анализ займет несколько секунд.

Готово! На скриншоте я выделил, где именно находится информация об IP-адресе, в двух версиях IPv4 и IPv6.

Кроме IP в этом расширении можно найти много полезных SEO-метрик, которые точно пригодятся при анализе страниц сайта.

Какое влияние IP-адреса на сайт с точки зрения SEO

Теперь когда вы знаете, что такое IP-адрес, как он работает и как его определить, время поговорить о SEO.

Сразу замечу, что IP-адрес не является фактором ранжирования. Это лишь протокол, который создает взаимосвязь с сайтом и поисковой системой или пользователем. В случае, когда возникают проблемы в работе этого связующего звена, например DDoS-атаки на сервер со стороны конкурентов, последствия отражаются в функционировании сайта, что в свою очередь может влиять на продвижение ресурса и на бизнес в целом.

Но IP может влиять на SEO не только во время атак. Далее я разберу, как именно.

Расположение сервера

Вы уже узнали, что с помощью IP-адреса можно определить страну происхождения сервера (хоста), на котором находится сайт. Это частично влияет на продвижение.

Не важно, где находится сервер, но важен его показатель аптайма (uptime), то есть как стабильно он работает в течение определенного времени. Если сайт будет недоступен, из-за задержки на сервере, потеряет потенциальный трафик и пользователей.

Определить показатель непрерывного функционирования сервера можно с помощью сервиса UptimeRobot. Это бесплатный сервис, который позволяет подключить сайт к постоянному мониторингу, и в случае возникновения даунтайма (downtime), когда сервер перестает работать, сразу сообщает о проблеме.

Рекомендую всегда настраивать этот инструмент под ваш сайт.

В официальной документации Google о размещении сервера говорится следующее:

Если сервер находится близко к пользователям, это часто может быть сигналом, что аудитория является целевой для сайта. Однако такой метод нельзя назвать универсальным, потому что некоторые сайты используют распределенные сети доставки контента (CDN) или размещаются в странах с самым высоким уровнем развития инфраструктуры.

Поэтому местоположение сервера ― один из сигналов определения аудитории, но не основной. Для большей уверенности, Google рекомендует размещать локальные сайты на серверах соответствующей страны или региона.

Например, важными сигналами для Google являются язык контента и регион ссылающихся на вас доменов. Поэтому так важно, при наращивании ссылочного профиля, отбирать ссылки, учитывая преобладающий регион (страну) сайта.

Выделенный IP-адрес

Я уже рассказывал о публичном IP-адресе, это адрес, который назначается сайту провайдером, для возможности «серфить» Интернет.

На уровне сайта, происходит нечто похожее. Он находится на сервере, который имеет свою публичную IP, куда вы отправляете необходимые запросы. Но на хостинге могут находиться множество разных сайтов, не только ваш.

Решить этот вопрос, можно перейдя на выделенный IP-адрес. Это вид адреса можете использовать только вы. У вас нет «соседей», с которыми вам нужно делить один сервер. В этом есть много преимуществ и для SEO также:

Выделенный адрес нивелирует шансы попасть под санкции Google . Если среди сайтов, которые находятся на общем сервере, найдется ресурс, публикующий запрещенный контент, занимающийся мошенничеством или пытающийся манипулировать алгоритмами поиска, есть большая вероятность, что ваш сайт попадет под санкции поисковиков. Поэтому при резком падении трафика лучше проверить «соседей» на одном IP. Количество сайтов на сервере . Когда хост обслуживает внушительный список сайтов, есть риск падения сервера. Он просто перестанет справляться с нагрузкой, и как следствие, перестает работать. Выделенный IP снижает вероятность попасть под DDoS-атаки . Если сайт одного из пользователей виртуального хостинга подвергается атакам, это обычно влияет на работу всех сайтов на сервере. Лучше не допускать этого, ведь вы потеряете потенциальных пользователей, которые могли приносить бизнесу необходимые конверсии.



В ситуации, когда подобная хакерская атака направлена на выделенный сервер, администраторы смогут сразу найти и устранить потенциальную угрозу, так как им не нужно будет тратить время, чтобы найти откуда именно была проведена DDoS-атака.

Как проверить соседей на сервере по IP-адресу

Чтобы понять, кто еще находится с вами на одном хосте, сделайте следующее:

Выясните IP-адрес сайта. Как это сделать ― рассказал выше. Зайдите на ресурс DeltaHost , в разделе «Полезные сервисы» есть инструмент «Сколько сайтов на одном IP».

В текстовую строку, впишите IP-адрес сайта, после этого нажмите кнопку «Проверить».

Готово. Ниже вы увидите таблицу с результатами. Можете скопировать и заниматься дальнейшим анализом.

Выводы

IP-адрес ― это уникальный идентификатор, который назначается каждому устройству, подключенному к сети Интернет для коммуникации и взаимодействия друг с другом. Существует две версии: IPv4 и IPv6. Вторая была создана, из-за ограниченного количества уникальных адресов версии IPv4. Сайты, часто, используют публичный IP-адрес, который определяется сервером или хостом, где находится соответствующий сайт. Чтобы определить IP-адрес, можно воспользоваться следующими инструментами: Whois, 2ip, команда ping в терминале, Netpeak Checker, расширение Serpstat. IP-адрес не является фактором ранжирования в поисковых системах. На SEO-продвижение сайта влияет только:

стабильность работы сервера;

количество и качество сайтов-соседей на одном сервере (IP).