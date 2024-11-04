Що таке IP-адреса сайту, та Як IP впливає на SEO

Що таке IP-адреса сайту, та Як IP впливає на SEO

IP-адреса (Internet Protocol Address) — це унікальний номер будь-якого пристрою, який підключений до Інтернету, й призначений для обміну інформацією між іншими учасниками мережі. Існує твердження, що IP важливий для видимості сайту пошуковиками та ранжування у видачі. Чи це так, розберу далі у статті, але спочатку…

Що таке IP-адреса сайту

Мабуть, кожен бачив IP на власні очі, коли, наприклад, налаштовував новий роутер. Він виглядає так:

192.168.0.1

Це версія IPv4, дуже зрозуміла форма запису у вигляді чотирьох десяткових чисел значенням від 0 до 255. Максимальна можлива кількість унікальних адрес IPv4 досягає 4,19 млрд. Але нових користувачів в Інтернеті стає все більше й IP-адрес на всіх не вистачає.

В 1999 році зʼявилася нова версія IPv6, яка має 128-бітове представлення й наступний вигляд:

fe80:0:0:0:200:f8ff:fe21:67cf

Велика кількість нульових груп може бути пропущена за допомогою подвійної двокрапки:

fe80::200:f8ff:fe21:67cf

Наприклад IP-адреса сайту netpeak.ua виглядає ось так — 78.47.97.93.

Як працює IP-адреса

На початку я сказав, що IP-адреса — це унікальний ідентифікатор пристрою, але якщо гарно подумати, сайт не є пристроєм. Ви комунікуєте з сервером, іншими словами хостом, де розміщено сайт. Коли вводите URL-адресу у браузер, пристрій використовує IP, щоб знайти вебсервер і завантажити необхідні сторінки.

Зазвичай користувачі не мають можливості дізнатися IP сайту, оскільки вона ховається за доменом. Тобто коли користувач вводить адресу сайту в пошук, спеціальна система доменних імен, відома як DNS, перетворює його на відповідний IP.

Покажу на прикладі схеми взаємодії користувача із сайтом:

Маршрутизатор або роутер автоматично призначає вашому пристрою локальну або приватну IP-адресу. Інтернет-провайдер (постачальник інтернету, наприклад Київстар) призначає маршрутизатору зовнішню IP-адресу. За допомогою зовнішньої адреси ви зʼєднуєтесь з сервером, де лежить шуканий сайт.

У роботів Googlebot та інших пошукових систем є власні IP-адреси, які використовуються для сканування сайтів. Робот робить запити до серверу, на якому знаходиться сайт, щоб завантажити необхідні ресурси для подальшого сканування й аналізу.

Googlebot звертається до сайту, загалом, з IP-адрес, які належать до регіону США. Бувають випадки, коли на сайті встановлено блокування запитів саме з цього регіону, тому Googlebot має використати IP-адреси з інших регіонів.

На сторінці Центру Google Пошуку ви знайдете повний список IP-адрес, які використовуються для сканування, а також можете впевнитися, що ваш сайт сканує саме Googlebot.

Як знайти IP-адресу cайту

Попри поширений міф, дізнатися особисту інформацію через IP неможливо. Єдине, на що вказує IP — це геолокація вашого провайдера інтернету тільки в межах міста. Отож є декілька цікавих способів віднайти заповітну IP-адресу, і це нічим вам не загрожує.

Популярний світовий сервіс, що містить детальну інформацію про будь-який домен або IP. З ним ви дізнаєтеся назву серверу, реєстратора домену, дату створення домену й номер ліцензії.

Щоб знайти IP-адресу:

Зайдіть на сайт, введіть домен сайту, натисніть пошук.

У результатах оберіть вкладку «DNS Records».

На сторінці, що відкрилася, нижче в таблиці знайдіть такий рядок.

Зручний та зрозумілий сервіс. Допоможе знайти інформацію про тип IP-адреси, місце розташування серверу (хостингу), домени, що розташовуються на цій же IP, й інші подробиці. Для цього:

Очистіть рядок вводу. На початку в ньому буде прописана ваша особиста публічна IP-адреса. Введіть домен й натисніть синю кнопку «Check».

Після цього на екрані зʼявиться інформація про тип адреси, місце розташування серверу, назва провайдера та інші цікаві дані.

Команда ping

Ще один зі способів дізнатись IP-адресу — викликати команду ping. Порядок різниться для операційних систем. Я розгляну найпоширеніші.

Mac OS

Відкрийте Terminal на Mac — це базова програма, що встановлена на всіх пристроях цієї ОС, тож додатково завантажувати її не потрібно. Щоб швидше знайти Terminal, використайте пошук на робочому столі.

Пропишіть наступну команду — ping [домен сайту] і натисніть Enter.

Тепер приблизно кожну секунду ваш пристрій буде надсилати запити до сайту, а відповіддю буде рядок з IP та іншою інформацією, як на скриншоті нижче. Щоб зупинити потік запитів, натисніть комбінацію клавіш CTRL + С.

Windows

У пошукове поле Windows впишіть «Windows PowerShell» — це така сама базова програма, як і Terminal на Mac. Зі запропонованих варіантів виберіть програму з точно такою ж назвою, без додаткових символів.

Після кліку, відкриється робочий інтерфейс програми.

Пропишіть у ньому команду ping [домен сайту] й натисніть Enter.

Після опрацювання команди, нижче у цьому ж вікні ви побачите всю необхідну інформацію.

Netpeak Checker — крутий інструмент, який дає змогу отримати відомості про продуктивність сайту та стратегію SEO. Також можна перевірити IP-адреси сайтів:

Відкрийте програму Netpeak Checker. Справа у вікні «Parametrs» зніміть галочки з усіх пунктів, залиште тільки одну галочку напроти пункту IP в вкладці DNS, як це показано на скриншоті.

Зверху в меню оберіть вкладку «Lists of URL». Натисніть опцію «Enter manually».

Додайте посилання, натисніть «Add».

Натисніть кнопку «Start». Почекайте пару секунд — готово.

Також швидкий спосіб визначити IP-адресу сайту. Для цього встановіть розширення Serpstat Website SEO Checker для браузера Google Chrome, а тоді виконайте наступні дії:

Зайдіть на сайт, в моєму випадку це netpeak.us. Натисніть на значок розширень в верхньому правому кутку браузера, у списку оберіть щойно встановлений SEO Checker.

Зʼявиться вікно із зеленою кнопкою «Start analysis». Натисніть на неї.

Аналіз займе кілька секунд.

Готово! На скриншоті я виділив, де саме знаходиться інформація про IP-адресу, у двох версіях IPv4 та IPv6.

Окрім IP у цьому розширенні можна знайти багато корисних SEO-метрик, які точно стануть у пригоді під час аналізу сторінок сайту.

Який вплив IP-адреси на сайт з погляду SEO

Тепер коли ви знаєте, що таке IP-адреса, як вона працює і як її визначити, час поговорити про SEO.

Одразу зауважу, що IP-адреса не є фактором ранжування. Це лише протокол, який створює взаємозвʼязок із сайтом та пошуковою системою або користувачем. У випадку, коли виникають проблеми в роботі цієї сполучної ланки, наприклад DDoS-атаки на сервер зі сторони конкурентів, наслідки відображаються у функціонуванні сайту, що своєю чергою може впливати на просування ресурсу й на бізнес в цілому.

Але IP може впливати на SEO не лише під час атак. Далі я розберу, як саме.

Розташування серверу

Ви вже дізналися, що за допомогою IP-адреси можна визначити країну походження серверу (хоста), на якому знаходиться сайт. Це частково впливає на просування.

Не важливо, де знаходиться сервер, але важливий його показник аптайму (uptime), тобто як стабільно він працює впродовж певного часу. Якщо сайт буде недоступним, через затримку на сервері, втратить потенційний трафік й користувачів.

Визначити показник безперервного функціонування серверу можна за допомогою сервісу UptimeRobot. Це безоплатний сервіс, який дає змогу під’єднати сайт до постійного моніторингу, і у випадку виникнення даунтайму (downtime), коли сервер перестає працювати, одразу повідомляє про проблему.

Рекомендую завжди налаштовувати цей інструмент під ваш сайт.

У офіційній документації Google про розміщення серверу говориться наступне:

Якщо сервер знаходиться близько до користувачів, це часто може бути сигналом, що аудиторія є цільовою для сайту. Однак такий метод не можна назвати універсальним, тому що деякі сайти використовують розподілені мережі доставлення контенту (CDN) або розміщуються в країнах з найвищим рівнем розвитку інфраструктури.

Тож місце розташування серверу — один із сигналів визначення аудиторії, але не основний. Для більшої впевненості, Google рекомендує розміщувати локальні сайти на серверах відповідної країни або регіону.

Наприклад, важливими сигналами для Google є мова контенту й регіон доменів, що посилаються на вас. Тому так важливо, при нарощуванні посилального профілю, відбирати посилання, враховуючи переважний регіон (країну) сайту.

Виділена IP-адреса

Я вже розповідав про публічну IP-адресу, це адреса, яка призначається сайту провайдером, для можливості «серфити» Інтернет.

На рівні сайту, відбувається щось схоже. Він знаходиться на сервері, який має свою публічну IP, на яку ви відправляєте необхідні запити. Але на хостингу можуть знаходитися безліч різних сайтів, не тільки ваш.

Розв’язати це питання, можна перейшовши на виділену IP-адресу. Це вид адреси, яку використовувати можете тільки ви. У вас нема «сусідів», з якими вам потрібно ділити один сервер. У цьому є багато переваг й для SEO також:

Виділена адреса нівелює шанси попасти під санкції Google. Якщо серед сайтів, які знаходяться на спільному сервері, знайдеться ресурс, що публікує заборонений контент, займається шахрайством або намагається маніпулювати алгоритмами пошуку, є велика ймовірність, що ваш сайт потрапить під санкції пошуковиків. Тому при різкому падінні трафіку краще перевірити «сусідів» на одному IP. Кількість сайтів на сервері. Коли хост обслуговує значний список сайтів, є ризик падіння серверу. Він просто перестане справлятися з навантаженням, і як наслідок, перестає працювати. Виділений IP знижує ймовірність потрапити під DDoS-атаки. Якщо сайт одного з користувачів віртуального хостингу піддається атакам, це зазвичай впливає на роботу всіх сайтів на сервері. Краще не допускати цього, адже ви втратите потенційних користувачів, які могли приносити бізнесу необхідні конверсії.



У ситуації, коли подібна хакерська атака направлена на виділений сервер, адміністратори зможуть одразу віднайти й усунути потенційну загрозу, бо їм не потрібно буде витрачати час, щоб знайти звідки саме була проведена DDoS-атака.

Як перевірити сусідів на сервері по IP-адресі

Щоб зрозуміти, хто ще знаходиться з вами на одному хості, зробіть наступне:

Зʼясуйте IP-адресу сайту. Як це зробити — розповів вище. Зайдіть на ресурс DeltaHost, в розділі «Корисні сервіси» є інструмент «Скільки сайтів на одному IP».

В текстовий рядок, впишіть IP-адресу сайту, після цього натисніть кнопку «Перевірити».

Готово. Нижче ви побачите таблицю з результатами. Можете скопіювати й займатися подальшим аналізом.

Висновки

IP-адреса — це унікальний ідентифікатор, який призначається кожному пристрою підʼєднаному до мережі Інтернет для комунікації та взаємодії один з одним. Існує дві версії: IPv4 та IPv6. Друга була створена, через обмежену кількість унікальних адрес версії IPv4. Сайти, часто, використовують публічну IP-адресу, яка визначається сервером або хостом, де знаходиться відповідний сайт. Щоб визначити IP-адресу, можна скористатися наступними інструментами: Whois, 2ip, команда ping в терміналі, Netpeak Checker, розширення Serpstat. IP-адреса не є фактором ранжування у пошукових системах. На SEO-просування сайту впливає тільки:

cтабільність роботи серверу$

rількість та якість сайтів-сусідів на одному сервері (IP).