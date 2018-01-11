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Инсайды

Что такое консалтинг от Netpeak и почему он нужен инхаус-командам
Валерий Красько
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Сложность: норм норм
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Если два-три года назад собственные команды SEO- и PPC-специалистов были только у крупных игроков рынка и лишь изредка — у среднего бизнеса, то сейчас в каждой третьей заявке на продвижение в агентстве Netpeak указано, что у проекта есть сформированная команда.

Я уже больше восьми лет в интернет-маркетинге и для тех, кто развивает инхаус-команду, у меня три новости: плохая, снова плохая и хорошая.

для тех, кто развивает инхаус-команду, у меня три новости: плохая, снова плохая и хорошая

Найти лидера команды тяжело

Первая плохая новость: скорее всего, у  вас в команде нет активного лидера, который будет «пушить» всех сотрудников, генерировать идеи и выдвигать гипотезы. Другими словами — драйвить команду. Также лидеру необходимо уметь выражать свои мысли в техзадании (подробно, с подпунктами), а потом скрупулезно проверять выполненную работу в соответствии с пунктами, которые были записаны ранее. Кроме прочего, этот сотрудник должен быть авторитетом для команды.

Почему я убежден в том, что у вас его нет? Да потому что я годами искал таких людей и найти их крайне сложно. Я не исключаю возможности, что сейчас вы возмущаетесь написанным выше, но ответьте себе: когда в последний раз в вашей инхаус-команде сотрудники предлагали провести тест идеи? Давно или никогда.

Найти лидера команды дорого

Вторая плохая новость: чтобы найти и обучить лидера инхаус-команды, вам необходимо потратить много денег. На это уйдет у вас более 6 месяцев и $5000 на адаптацию и обучение, множество десятков часов вашего HR, и, в конце концов, не факт, что лидер у вас долго задержится. Бизнес часто забывает считать, сколько стоит поиск, адаптация, обучение и удержание сотрудников. Я могу дать точный ответ: более $5000, если это опорный сотрудник.

А теперь перейдем к хорошей новости: мы готовы вам с этим помочь.

Лидера для команды можно взять в агентстве

Мы открываем три услуги консалтинга для проектов с инхаус-командами, которым очень не хватает времени для их развития:

  • для специалистов по SEO и PPC;
  • для тимлидов;
  • для руководителей направлений.

Впрочем, консалтинг можно трактовать по-разному, поэтому вот перечень действий, которые мы будем осуществлять в рамках данной услуги:

  • Анализ данных проекта за последний год.
  • Разбор KPI проекта и проверка их корректного отслеживания.
  • Анализ инструментария: что используется, а что нет и почему.
  • Составление списка инструментов, которые не тестировались или использовались неэффективно.
  • Анализ эффективных инструментов продвижения.
  • Составление списка идей для тестирования в инхаус-команде.
  • Формирование гипотезы на основе собранных данных.
  • Расстановка приоритетов.
  • Написание техзадания на основе гипотез для их дальнейшего тестирования.
  • Внедрение изменений в рекламных кампаниях силами сотрудников инхаус-команды.
  • Проверка внедрения изменений в кампаниях согласно техзаданию.
  • Сбор данных по измененным рекламным кампаниям.
  • Составление выводов на основании полученных данных.
  • Масштабирование результата.

Общение проходит в формате видеозвонков, после которых фиксируются все обсужденные вопросы и принятые решения. Запись действий и комментариев ведется в CRM-системе «Планфикс», куда мы добавляем всю инхаус-команду, ставим задачи и отслеживаем результат, — вся работа прозрачна и каждое действие зафиксировано.

В рамках консалтинга мы организовываем четкую работу команды: распределяем роли, выставляем приоритеты задачам, обучаем записывать каждое изменение, действие и обсуждение.

В рамках консалтинга мы организовываем четкую работу команды

Консалтинг нельзя сравнить с аутстафом сотрудников или аутсорсом — мы предоставляем свой опыт и знания, а не руки для работы, поэтому услуга стоит значительно дешевле найма полноценной команды у агентства и ее цена не привязана к обороту проекта.

Несколько свежих примеров взаимодействия команд агентства Netpeak с клиентами:

Конечно, наш специалист должен будет с нуля сформировать отношения с инхаус-командой, поэтому по данной услуге со стороны Netpeak будут работать только специалисты уровня senior и выше, заслужившие авторитет многолетней работой на рынке.

Вот только несколько специалистов, готовых временно возглавить ваши инхаус-команды:

Евгений Kent

Евгений (Kent) в интернет-маркетинге с 2014 года. Работал над более чем 40 проектами малого, среднего и крупного бизнеса. Среди них Intertop, Pandora, Цитрус, Текстиль-Контакт и другие. Автор статей в блоге Netpeak. Выступал на профильных онлайн и офлайн конференциях. Преподавал поисковую и медийную рекламу в Genius Marketing.

Анна (Infinity)

Анна (Infinity) в Netpeak работает с 2013 года. Сертифицированный специалист в Bing, DoubleClick, Google AdWords, Google Analytics. Специализируется на продвижении крупных ecommerce-проектов, а также новостных порталов. Работала с такими известными брендами, как Privatbank, Avtozvuk, Watsons, Citrus, LG, Ringoo и другими.

Преподаватель курса «Интернет-маркетинг» в компьютерной школе Hillel. Автор статей в блоге Netpeak и Thinkwithgoogle.

Александр (Ted)

Александр (Ted) в агентстве интернет-маркетинга Netpeak c 2015 года. В интернет-маркетинге с 2013 года. Имеет опыт работы как в агентстве, так и с in-house проектами: от мелких интернет-магазинов до масштабных продуктов уровня OLX, Chocolife. Благодаря этому, обладает широкой экспертизой в средствах привлечения трафика: от мелких тизерных сетей до систем уровня Google DoubleClick.

Текущая специализация: Mobile, крупные e-commerce проекты. Сертификаты: Google AdWords, Google Analytics, DoubleClick, Marin Software.

Алекс (Brainy)

Алекс (Brainy) — специалист по платному трафику в Netpeak c 2015 года. В интернет-маркетинг пришел из сетевого офлайн-ритейлера «Эпицентр», где работал маркетологом более 5 лет: есть опыт в классическом, офлайновом маркетинге и проведении исследований. Сертифицированный специалист большинства популярных рекламных систем.

Работал с проектами в тематиках ecommerce, финансы, недвижимость, B2B, билеты на мероприятия. Автор статей блога Netpeak, преподаватель Образовательного Центра Netpeak.

Андрей (nlo)

Андрей (nlo) в интернет-маркетинге с 2011 года. К Netpeak присоединился в 2014-м. Работал с более чем 60 проектам различных тематик: от микро-бюджетов локального бизнеса до известных брендов. Провел курсы PPC, написал ряд профильных статей. В данный момент руководит командой из 17 специалистов по платному трафику. Специализация — создание и реализация PPC стратегий, оптимизация рекламных аккаунтов, бюджетов, рабочих процессов.

Ирина (Irbin)

Ирина (Irbin) к команде Netpeak присоединилась в 2015 году. Имеет опыт ведения контекстной рекламы на рынках СНГ, Европы, США. Работает с различными типами проектов: корпоративные сайты, SaaS, Ecommerce. В 2016 организовала команду РРС в Болгарии и руководила ею до июля 2018 года. На данный момент создает новую команду РРС специалистов для западного рынка, а также активно работает с SaaS-проектами. Сертифицированный специалист Google и Bing. Есть опыт работы с LinkedIn, Quora, Facebook.

Дарья (Totoro)

Дарья (Totoro) в интернет-маркетинге с 2014 года. К Netpeak присоединилась в 2016 году, где за 1,5 года прошла путь от младшего PPC специалиста до менеджера проектов и тимлида команды OLX. Работала с LeBoutique, ModnaKasta, Chocolife и другими проектами. Автор статей по Mobile и PPC.

Персональная стратегия онлайн-продвижения

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Валерий Красько

CEO Netpeak Россия.
Опыт работы в интернет-маркетинге более 11 лет.
За 9 лет работы в агентстве, количество сотрудников департамента платного трафика под моим руководством возросло от 1 до 50 специалистов.
Спикер конференций, эксперт отраслевых СМИ, всегда открыт для общения и обмена опытом.
Одна из главных целей — сделать Netpeak лидером Eвропы в сфере контекстной рекламы к 2025 году.

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