Чувствуете на себе влияние презентеизма? Исследование редакции Netpeak Journal

Привет! Меня зовут Катя, я выпускающий редактор Netpeak Journal. Специфика моей работы позволяет работать удаленно и с гибким графиком, что супер удобно.

Но я заметила, что из-за возможности работать из дома иногда не отделяю свободное время от рабочего. Ну что страшного произойдет, если проверю рабочую почту вечером? И еще на выходных немного статью доредактирую, потому что дедлайн горит. И в отпуск возьму ноутбук на всякий случай.

Такую культуру постоянной доступности называют презентеизмом. Я узнала об этом термине из поста в телеграм-канале Андрея Чумаченко, сооснователя Netpeak. Он пишет, что эта проблема актуальна и для офлайн-работников, которые ходят в офис делать вид, что работают, даже с выгоранием или высокой температурой. И задерживаются допоздна.

Мне стало интересно, сколько людей испытывают на себе влияние презентеизма? И, главное, как от него избавиться?