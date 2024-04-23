Чувствуете на себе влияние презентеизма? Исследование редакции Netpeak Journal
Привет! Меня зовут Катя, я выпускающий редактор Netpeak Journal. Специфика моей работы позволяет работать удаленно и с гибким графиком, что супер удобно.
Но я заметила, что из-за возможности работать из дома иногда не отделяю свободное время от рабочего. Ну что страшного произойдет, если проверю рабочую почту вечером? И еще на выходных немного статью доредактирую, потому что дедлайн горит. И в отпуск возьму ноутбук на всякий случай.
Такую культуру постоянной доступности называют презентеизмом. Я узнала об этом термине из поста в телеграм-канале Андрея Чумаченко, сооснователя Netpeak. Он пишет, что эта проблема актуальна и для офлайн-работников, которые ходят в офис делать вид, что работают, даже с выгоранием или высокой температурой. И задерживаются допоздна.
Мне стало интересно, сколько людей испытывают на себе влияние презентеизма? И, главное, как от него избавиться?
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