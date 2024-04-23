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Страждаєте від впливу презентеїзму? Дослідження редакції Netpeak Journal
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Катерина Каркунова

Привіт! Мене звати Катя, я випускова редакторка Netpeak Journal. Специфіка моєї роботи дозволяє працювати віддалено та з гнучким графіком, що супер зручно. 

Але я помітила, що через можливість працювати з дому інколи не відділяю вільний час від робочого. Ну що страшного станеться, якщо перевірю робочу пошту ввечері? І ще на вихідних трохи статтю доредагую, бо дедлайн горить. І у відпустку візьму ноутбук про всяк випадок.

Таку культуру постійної доступності називають презентеїзмом. Я дізналася про цей термін з посту в телеграм-каналі Андрія Чумаченка, співзасновника Netpeak. Він пише, що ця проблема актуальна і для офлайн-працівників, які ходять в офіс робити вигляд, що працюють, навіть з вигоранням чи високою температурою. І затримуються допізна. 

Мені стало цікаво, скільки людей відчувають на собі вплив презентеїзму? І, головне, як від нього позбутися?

Катерина Каркунова

Пишу та редагую статті про маркетинг з 2018 року. Працювала контент-маркетологом в SaaS-компанії. Наразі випускова редакторка в Netpeak Journal.

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