Декабрьский апдейт от Google. Как обновление повлияло на сайты sensitive тематики

Как раз сейчас в июне-июле происходит очередной апдейт от Google. Компания выкатывает обновления несколько раз в год, и они становятся своеобразным цунами для тех, кто борется за топ выдачи. Прошлый апдейт был в декабре 2020. Как он повлиял на сайты sensitive тематики, на конференции 8P рассказал Head of SEO в iProspect Ukraine Дмитрий Клюшник. Подробности его доклада, интересные кейсы и советы — читайте дальше.
Что такое сайты sensitive тематики
Есть ресурсы, которые руководство для асессоров Google относит к сайтам YMYL (Your Money or Your Life). Они могут влиять на здоровье и на жизнь пользователей, а потому к ним особые требования.
Жестче остальных контролируются медицинская и детская тематики. Это же касается и влияния апдейтов. Дальше идут финансы, банки и МФО, ecommerce и онлайн-сервисы.
Апдейт декабря 2020. Что произошло?
По итогам апдейта декабря 2020 в iProspect разделили все сайты, с которыми работали, на три группы:
- красные — их трафик резко упал;
- желтые — на них апдейт особо не повлиял, трафик стагнировал как до, так и после;
- зеленые — сайты росли до и продолжили рост после апдейта.
В поисках причины отката первой группы хотели сначала анализировать сайты, попавшие в топ. Но, не имея достаточной информации, решили пройтись по собственной базе сайтов, где знали не только результат обновления, но и данные по всем работам на ресурсе за последние 1,5 года.
Чтобы не было погрешностей исключили:
- сайты, которые выросли после апдейта, а затем резко откатились назад. Такие колебания бывают после обновлений;
- сайты, по которым работы начались непосредственно перед апдейтом;
- сайты с нестабильной динамикой, рост и падение которых обычно связаны с внутренней кухней, сезонностью и другими факторами.
В итоге получили для анализа 4 красных, 6 желтых и 4 зеленых сайта sensitive тематики. С трафиком не менее 50 тысяч органического поиска и доступом к Google Search Console, чтобы видеть все данные.
И вот какие закономерности заметили.
Красные сайты
- Все страницы, которые генерировали трафик красным сайтам, обновлялись/добавлялись/создавались в феврале 2019 — марте 2020. С началом пандемии коронавируса работы остановились.
- Внешние ссылки на эти страницы также не проставляли. Хотя на домене в целом появлялись новые ссылки.
- Старый контент не обновлялся. Не было рерайта, замены метаданных, заголовков, возможности комментировать материалы.
- Новый контент появлялся, но немного. Около 30 материалов за год, а это меньше 1% от индексируемого размера сайтов.
Желтые сайты
- Старые материалы не обновлялись, но новый контент публиковали в больших объемах. От 150 до 230 материалов в течение года — 4-10% от индексируемого размера сайтов.
- На все новые материалы проставлялась ссылочная масса — не менее трех ссылок.
- Со всех новых материалов на старые вела перелинковка.
- При этом страницы со старым контентом все равно проседали после апдейта, но это не так чувствовалось за счет роста новых.
Зеленые сайты
- Большинство страниц, получивших наибольший рост, оказались старыми, но с обновленным в 2020 году контентом. Минимум на 70%.
- Все они получали не менее 5 ссылок в течение 2020 года.
- Нового контента было немного, на уровне красных сайтов — 2-3 материала в месяц.
- Шла перелинковка с новых материалов на старые.
Вывод: сайты без обновлений и актуализации контента, оставшиеся в «статике», потеряли больше всего трафика.
Что происходило с ecommerce
Это предположение подтвердили и кейсы из ecommerce.
Первый касался мультибрендового онлайн-магазина, продающего технику. В феврале 2021 года там стали ухудшаться показатели в категории «мультиварка». Через месяц сайт стал возвращаться на предыдущие позиции. А 21 марта все повторилось.
В итоге причину нашли в маркетинг-инструменте. Он применялся уже три года, но влиять на выдачу стал после декабрьского апдейта.
Такая статика привела к потере позиций.
Конечно, теорию нужно было проверить. Сделали это на примере другого онлайн-магазина — также продажа техники, но поменьше. Один бренд, в ассортименте чуть больше 10 продуктов, и редко что-то меняется на сайте. Что случится, если «освежить» контент?
Решили обновить страницу блендеров. Для этого:
- на мини-карточках товаров вывели одну из трех характеристик (тип, мощность, объем) и меняли их раз в три дня;
- постоянно обновляли страницу товаров, вплоть до изменения их общего числа на странице;
- один раз переписали текст на странице категорий, чтобы проверить, как повлияет обновление контента.
В начале мая после внедрения такого рандомайза сайт продвинулся вперед.
Еще один кейс sensitive тематики
Еще один пример успешного рандомайза — работа с сайтом из Великобритании в нише гейдейтинга. Он входит в топ-4 по запросам с рейтингом домена, значительно уступающим конкурентам.
Изначально в iProspect довели сайт до топ-20, используя стандартные практики. Например, написали 25 ревью на 25 гейдейтинг-сайтов на отдельных страничках и создали страничку автора, эксперта по теме. А вот чтобы подняться выше, решили попробовать рандомайз и «свежесть».
На главной размещались топ-5 ресурсов, предлагающих гейдейтинг. Добавили шестую позицию, взяли семь подобных ресурсов, с которыми раньше не работали, и включили их в эту шестую позицию. Каждый день в ней рандомно выводился новый сайт.
В коротких ревью при каждом выводе немного менялся текст за счет синонимайзера. Кроме того, раз в два месяца описание рерайтится в целом.
Все это привело к топ-4 по запросам best dating sites и к первой позиции по запросам gay dating site uk.
Апдейт декабря 2020. Что нужно делать?
Что же советует Дмитрий Клюшник делать прямо сейчас?
- Выгрузить из Google Search Console все страницы, дававшие трафик за последние 17 месяцев.
- Выгрузить из Ahrefs и Serpstat внешние ссылки на эти страницы.
- Собрать данные в общую таблицу с датой обновления контента, датой, когда последняя ссылка попадала на страницу, результатами до и после апдейта.
Дальше нужно разделить контентные и ссылочные ресурсы на два направления. Первое — на создание новых материалов, продвижение новых продуктов и услуг. Второе — на постоянную актуализацию уже существующего контента, добавление туда новых ссылок, чтобы старые материалы не откатывались. Соотношение зависит от вашего бизнеса.
Для второй цели — актуализации старого контента — можно использовать:
- синонимайзеры;
- «колдунчики» — скрипты, автоматически перемещающие контент местами. Например, замена одного слова в тайтле или главного изображения товара;
- публикация продуктов до появления на сайте — с пометкой «ожидается»;
И важно помнить, что акционные активности не должны проходить только в рамках одной страницы. Информацию о распродажах, скидках лучше размещать на страницах категорий. Например, в виде баннеров.
Но такие микрообновления работают месяц-полтора. А через два, если появляются более свежие материалы у конкурентов, сайт сразу может упасть на 1-2 позиции. С учетом количества игроков на рынке и 5-6 обновлений у конкурентов в iProspect определили для себя таймлайн — не менее 30% нового контента на страницах, генерирующих больше всего трафика, раз в три месяца.
Конечно, мы понимаем, что это лишь наш опыт. И корреляция — опасная штука. Хотя мы связались с зарубежными коллегами. Два офиса — из Варшавы и Лондона — подтвердили, что у них есть примерно такие же результаты по сайтам sensitive тематики.
Дмитрий Клюшник, Head of SEO в iProspect Ukraine.
Выводы
- Декабрьский апдейт от Google существенно повлиял на sensitive сайты. В первую очередь, речь идет о ресурсах по медицине и сайтах, относящихся к детской тематике.
- Изменения сконцентрировались на свежести и актуальности контента. То есть больше всего от него пострадали те, кто мало обновлял информацию на страницах.
- Чтобы улучшить свои позиции в ранжировании, ориентируясь на этот апдейт, нужно уделить внимание актуализации старых страниц и появлению новых.
Мы прослушали не один доклад с конференции, так что готовим новые посты. А пока почитайте, о чем спикеры говорили на прошлогодних ивентах.
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Ну а организаторы Octopus Events уже вовсю работают над следующей конференцией. 11 ноября в Киеве пройдет eCommerce-2021 — крупнейшее событие в Украине в сфере электронной коммерции.
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