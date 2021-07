Декабрьский апдейт от Google. Как обновление повлияло на сайты sensitive тематики

Как раз сейчас в июне-июле происходит очередной апдейт от Google. Компания выкатывает обновления несколько раз в год, и они становятся своеобразным цунами для тех, кто борется за топ выдачи. Прошлый апдейт был в декабре 2020. Как он повлиял на сайты sensitive тематики, на конференции 8P рассказал Head of SEO в iProspect Ukraine Дмитрий Клюшник. Подробности его доклада, интересные кейсы и советы — читайте дальше.

Google Core Update December 2020 компания анонсировала 3 декабря. Внедрение продлилось две недели и касалось качественности и экспертности контента.

Что такое сайты sensitive тематики

Есть ресурсы, которые руководство для асессоров Google относит к сайтам YMYL (Your Money or Your Life). Они могут влиять на здоровье и на жизнь пользователей, а потому к ним особые требования.

Жестче остальных контролируются медицинская и детская тематики. Это же касается и влияния апдейтов. Дальше идут финансы, банки и МФО, ecommerce и онлайн-сервисы.

Апдейт декабря 2020. Что произошло?

По итогам апдейта декабря 2020 в iProspect разделили все сайты, с которыми работали, на три группы:

красные — их трафик резко упал;

желтые — на них апдейт особо не повлиял, трафик стагнировал как до, так и после;

зеленые — сайты росли до и продолжили рост после апдейта.

В поисках причины отката первой группы хотели сначала анализировать сайты, попавшие в топ. Но, не имея достаточной информации, решили пройтись по собственной базе сайтов, где знали не только результат обновления, но и данные по всем работам на ресурсе за последние 1,5 года.

Чтобы не было погрешностей исключили:

сайты, которые выросли после апдейта, а затем резко откатились назад. Такие колебания бывают после обновлений;

сайты, по которым работы начались непосредственно перед апдейтом;

сайты с нестабильной динамикой, рост и падение которых обычно связаны с внутренней кухней, сезонностью и другими факторами.

В итоге получили для анализа 4 красных, 6 желтых и 4 зеленых сайта sensitive тематики. С трафиком не менее 50 тысяч органического поиска и доступом к Google Search Console, чтобы видеть все данные.

И вот какие закономерности заметили.

Красные сайты

Все страницы, которые генерировали трафик красным сайтам, обновлялись/добавлялись/создавались в феврале 2019 — марте 2020. С началом пандемии коронавируса работы остановились. Внешние ссылки на эти страницы также не проставляли. Хотя на домене в целом появлялись новые ссылки. Старый контент не обновлялся. Не было рерайта, замены метаданных, заголовков, возможности комментировать материалы. Новый контент появлялся, но немного. Около 30 материалов за год, а это меньше 1% от индексируемого размера сайтов.

Желтые сайты

Старые материалы не обновлялись, но новый контент публиковали в больших объемах. От 150 до 230 материалов в течение года — 4-10% от индексируемого размера сайтов. На все новые материалы проставлялась ссылочная масса — не менее трех ссылок. Со всех новых материалов на старые вела перелинковка. При этом страницы со старым контентом все равно проседали после апдейта, но это не так чувствовалось за счет роста новых.

Зеленые сайты

Большинство страниц, получивших наибольший рост, оказались старыми, но с обновленным в 2020 году контентом. Минимум на 70%. Все они получали не менее 5 ссылок в течение 2020 года. Нового контента было немного, на уровне красных сайтов — 2-3 материала в месяц. Шла перелинковка с новых материалов на старые.

Вывод: сайты без обновлений и актуализации контента, оставшиеся в «статике», потеряли больше всего трафика.

Что происходило с ecommerce

Это предположение подтвердили и кейсы из ecommerce.

Первый касался мультибрендового онлайн-магазина, продающего технику. В феврале 2021 года там стали ухудшаться показатели в категории «мультиварка». Через месяц сайт стал возвращаться на предыдущие позиции. А 21 марта все повторилось.

В итоге причину нашли в маркетинг-инструменте. Он применялся уже три года, но влиять на выдачу стал после декабрьского апдейта.

Речь идет о распродаже продукта одного большого бренда. В таком случае все товары этого бренда фиксируются на страницах категорий. И на время кампании, от двух до четырех недель, страницы категорий выглядят статично: новые товары не появляются, старые не пропадают, зафиксированы товары одного бренда.

Такая статика привела к потере позиций.

Конечно, теорию нужно было проверить. Сделали это на примере другого онлайн-магазина — также продажа техники, но поменьше. Один бренд, в ассортименте чуть больше 10 продуктов, и редко что-то меняется на сайте. Что случится, если «освежить» контент?

Решили обновить страницу блендеров. Для этого:

на мини-карточках товаров вывели одну из трех характеристик (тип, мощность, объем) и меняли их раз в три дня;

постоянно обновляли страницу товаров, вплоть до изменения их общего числа на странице;

один раз переписали текст на странице категорий, чтобы проверить, как повлияет обновление контента.

В начале мая после внедрения такого рандомайза сайт продвинулся вперед.

Еще один кейс sensitive тематики

Еще один пример успешного рандомайза — работа с сайтом из Великобритании в нише гейдейтинга. Он входит в топ-4 по запросам с рейтингом домена, значительно уступающим конкурентам.

Изначально в iProspect довели сайт до топ-20, используя стандартные практики. Например, написали 25 ревью на 25 гейдейтинг-сайтов на отдельных страничках и создали страничку автора, эксперта по теме. А вот чтобы подняться выше, решили попробовать рандомайз и «свежесть».

На главной размещались топ-5 ресурсов, предлагающих гейдейтинг. Добавили шестую позицию, взяли семь подобных ресурсов, с которыми раньше не работали, и включили их в эту шестую позицию. Каждый день в ней рандомно выводился новый сайт.

В коротких ревью при каждом выводе немного менялся текст за счет синонимайзера. Кроме того, раз в два месяца описание рерайтится в целом.

Все это привело к топ-4 по запросам best dating sites и к первой позиции по запросам gay dating site uk.

Апдейт декабря 2020. Что нужно делать?

Что же советует Дмитрий Клюшник делать прямо сейчас?

Выгрузить из Google Search Console все страницы, дававшие трафик за последние 17 месяцев. Выгрузить из Ahrefs и Serpstat внешние ссылки на эти страницы. Собрать данные в общую таблицу с датой обновления контента, датой, когда последняя ссылка попадала на страницу, результатами до и после апдейта.

Дальше нужно разделить контентные и ссылочные ресурсы на два направления. Первое — на создание новых материалов, продвижение новых продуктов и услуг. Второе — на постоянную актуализацию уже существующего контента, добавление туда новых ссылок, чтобы старые материалы не откатывались. Соотношение зависит от вашего бизнеса.

Для второй цели — актуализации старого контента — можно использовать:

синонимайзеры;

«колдунчики» — скрипты, автоматически перемещающие контент местами. Например, замена одного слова в тайтле или главного изображения товара;

публикация продуктов до появления на сайте — с пометкой «ожидается»;

И важно помнить, что акционные активности не должны проходить только в рамках одной страницы. Информацию о распродажах, скидках лучше размещать на страницах категорий. Например, в виде баннеров.

Но такие микрообновления работают месяц-полтора. А через два, если появляются более свежие материалы у конкурентов, сайт сразу может упасть на 1-2 позиции. С учетом количества игроков на рынке и 5-6 обновлений у конкурентов в iProspect определили для себя таймлайн — не менее 30% нового контента на страницах, генерирующих больше всего трафика, раз в три месяца.

Конечно, мы понимаем, что это лишь наш опыт. И корреляция — опасная штука. Хотя мы связались с зарубежными коллегами. Два офиса — из Варшавы и Лондона — подтвердили, что у них есть примерно такие же результаты по сайтам sensitive тематики.

Дмитрий Клюшник, Head of SEO в iProspect Ukraine.

Выводы

Декабрьский апдейт от Google существенно повлиял на sensitive сайты. В первую очередь, речь идет о ресурсах по медицине и сайтах, относящихся к детской тематике. Изменения сконцентрировались на свежести и актуальности контента. То есть больше всего от него пострадали те, кто мало обновлял информацию на страницах. Чтобы улучшить свои позиции в ранжировании, ориентируясь на этот апдейт, нужно уделить внимание актуализации старых страниц и появлению новых.

