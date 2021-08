Google выпустил новый алгоритм, который используется для перебора всей имеющейся информации и выуживания наиболее подходящего ответа на запрос пользователя. Он называется «Колибри», и ниже представлена вся информация о нем в виде вопросов и ответов.

— Что такое «алгоритм поиска»?

Это технический термин, который вы можете представить в виде «рецепта», используемого Google, чтобы отсортировать миллиарды веб-страниц и показать вам то, что он считает лучшим ответом на ваш вопрос.

— Что такое Колибри?

Название нового алгоритма Google, который должен, по словам поискового гиганта, улучшить результаты поиска.

— Так значит алгоритм «PageRank» умер?

Нет. PageRank — один из 200 «ингредиентов» в рецепте Колибри. Колибри учитывает PageRank насколько важны ссылки на страницу — вместе с остальными факторами, которые определяют показатель качества данной страницы.

— Почему именно Колибри?

Google объясняет название алгоритма при помощи ассоциации его с точностью и скоростью колибри.

— Когда Колибри вступил в силу? Сегодня?

По словам Google, он начал использование Колибри около месяца назад и лишь сегодня анонсировал запуск.

— Что означает запуск Колибри?

Представьте автомобиль 50-х годов. Он может обладать мощным двигателем, но в то же время у него может не быть впрыска топлива или он может не использовать неэтилированный бензин. Запуск Колибри похож на смену старого двигателя на новый. Причем сделано это так быстро, что никто даже и не заметил подмены.

— Когда в последний раз Google изменял алгоритмы такого масштаба?

В 2010 алгоритм Caffeine произвел серьезные изменения. Но стоит отметить, что Caffeine был направлен на ускорение сбора информации (индексацию), а не на обработку собранной информации. Глава поиска Google Amit Singhal сообщил, что, возможно, в 2001, когда он начал свою деятельность в компании, алгоритм поиска настолько кардинально изменялся.

— А как же Пингвин, Панда и другие «апдейты» — они тоже не остались без изменений?

Панда, Пингвин и другие апдейты были всего лишь изменениями в старом алгоритме, а не его полной заменой. Вернемся к нашему двигателю. Пингвин и Панду можно сравнить с заменой масляного фильтра или улучшением топливного насоса. Колибри — совершенно новый «двигатель», продолжающий использовать старые «запчасти», как Пингвин и Панда.

— Новый двигатель со старыми запчастями?

Да. И нет. Некоторые компоненты исключительно хороши и нет смысла подвергать их каким-либо изменениям. Другие «детали» подверглись замене. В общем, Колибри по утверждению Google — это новая машина, построенная как на старых, так и на новых «деталях», направленная на обработку современных поисковых запросов. Ведь предыдущему алгоритму Google уже около 10 лет, и построен он был на технологиях десятилетней давности.

— На какую именно «новую» поисковую активность направлен Колибри?

«Разговорный поиск» — один из наиболее значимых примеров от Google. Пользователи предпочитают пользоваться поиском в разговорном стиле. «Где ближе всего к моему дому можно купить iPhone 5s?». Традиционная поисковая система сосредоточится на поиске слов «iphone 5s», «купить». Колибри же больше направлен на распознавание скрытого смысла. Он может лучше распознать местоположение вашего дома, если вы поделились этим с Google. Из этого запроса он может понять, что вы ищете оффлайн-магазин. Он может понять, что «iPhone 5s» — это определенное цифровое устройство, которое представлено в определенных магазинах. Понимание всех этих значений позволит Google идти дальше простого поиска документов с ключевыми словами. В частности, Google заявил, что Колибри уделяет больше внимания каждому слову в запросе, беря во внимание весь поисковый запрос, целое предложение или фразу, а не конкретные слова.

— Я думал, Google уже реализовал разговорный поиск!

Так и есть. Но корректно он работает только с результатами из Графа Знаний. Колибри же призван обеспечить применение подобной технологии к миллиардам веб-страниц в дополнение к Графу Знаний, для обеспечения лучших результатов.

— Неужели это работает? Какие-либо «до» или «после»?

Мы не знаем. Нет способа сейчас проверить как было «до» и как стало «после». Единственное, чем мы располагаем — это заявлением от Google, что Колибри работает. Хотя Google представил несколько примеров. К примеру, результатом запроса «acid reflux prescription» (кислотный рефлюкс рецепт) был список медикаментов (как, например, этот, по утверждению Google), которые могли быть бесполезными пользователям, искавшим общую информацию о лечении и вообще информацию о необходимости принимать лекарства. В данном случае будет полезней вот эта статья. Запрос «pay your bills through citizens bank and trust bank» (оплата ваших счетов через Citizens Band и Trust Bank) раньше приводил пользователей на главную страницу Citizens Bank, а сейчас по этому запросу будет выводиться специальная страница для оплаты счетов. Результатом запроса «pizza hut calories per slice» (калорийность ломтика Pizza Hut) были страницы похожие на эту, утверждает Google. Сейчас же вы можете получить ответ напрямую от Pizza Hut.

— Может ли Колибри сделать Google хуже?

С большой долей вероятности — нет. И хотя мы не можем утверждать, что поиск Google стал лучше, мы знаем что Колибри — если он действительно функционировал на протяжении прошлого месяца - не вызвал волну недовольства со стороны пользователей. Люди жалуются, когда все становится хуже, но они часто не замечают улучшений.

— Означает ли это смерть SEO?

Нет, SEO опять-таки не умерло. По факту, Google сообщил, что у маркетологов или блоггеров нет повода для беспокойства. Рекомендации остаются те же: создавайте уникальный, высококачественный контент. Параметры, которые были важны раньше, не потеряли своей актуальности; Колибри лишь позволяет Google увидеть их по-новому и, надеемся, лучше.

— Означает ли это, что я потеряю трафик из Google?

Если вы не заметили падения за последний месяц — ну, вы миновали Колибри невредимым. Колибри работает уже около месяца, и, если бы у вашего сайта были проблемы — вы бы уже знали о них. По большому счету, никаких серьезных протестов из-за потери рейтингов среди блоггеров не было. Google заявляет, что Колибри воздействует на большие и сложные запросы, а не на короткие высокочастотные, которые и могут быть основным источником трафика.

— Но у меня упал трафик!

Возможно, это из-за Колибри. Возможно, это из-за каких-либо изменений других компонентов алгоритма, так как Google упомянул, что много чего было изменено, настроено или исправлено. Нет способа узнать наверняка.

— Как вы узнали всю эту информацию?

Некоторой информацией Google поделился на сегодняшнем пресс-ивенте. Оригинал статьи тут.