Instagram уже второй год подряд входит в тройку самых быстрорастущих соцсетей в русскоязычном сегменте. Распространение видеорекламы делает Instagram особенно привлекательным для брендов. Но как рассказать историю продукта за 15 секунд? Перенимаем опыт международных корпораций.

1. Покоряйте ландшафты

Легче всего в этом отношении брендам, которые могут работать с активными видами спорта. Например, Red Bull.

Видео опубликовано Red Bull (@redbull) Окт 10 2015 в 1:03 PDT

2. Покажите продукт в новом свете

Если вы не можете снимать видео в живописной местности, попробуйте посмотреть на продукт под новым углом. Например, так, как это сделали в General Electric.

Видео опубликовано GE (@generalelectric) Июн 26 2015 в 9:57 PDT

IBM тоже располагает сравнительно скромными возможностями для сторителлинга. Скромными, если сравнивать с Nike или Lego. Но и они смогли взорвать ленту своей 15-секундной историей.

Видео опубликовано IBM (@ibm) Янв 23 2015 в 1:16 PST

3. Заставьте пользователя сопереживать

Для создания эмоционального видео в Instagram чаще всего используется таймлапс. Так, в частности, сделан ролик организации Save the Children.

Видео опубликовано Save The Children UK (@savechildrenuk) Сен 11 2015 в 10:22 PDT

4. Используйте комичный сюжет

Еще один способ заставить людей взаимодействовать с видео — насмешить их. В ролике OldSpice мы видим узнаваемого героя и нестандартное описание, усиливающее эффект видео. (Внимание: мужской юмор.)

Видео опубликовано Old Spice (@oldspice) Мар 28 2014 в 10:42 PDT

5. Видео how to за 15 секунд

15 секунд — идеальная продолжительность для быстрого how to видео. Сомневаетесь? Джо Викс, известный как The Body Coach, два года назад начал выкладывать ролики «Похудей за 15 секунд». Сегодня у него более 500 000 фолловеров.

Видео опубликовано Joe Wicks #Leanin15 (@thebodycoach) Сен 29 2015 в 9:20 PDT

6. Создайте серию

Проверенный в YouTube способ завоевания регулярной аудитории фанов работает и в Instagram. Среди самых известных серий видео — Spring Is Weird от GAP, рассказывающая историю весны, любви и штанов в 12 частях.

До сих пор неизвестно, почему эти видео пропали из аккаунта бренда.

7. Показывайте то, что осталось за кадром

Пользователи Instagram обожают бэкстейджи. В данном случае важно, что именно окажется в кадре. HBO в своих роликах-анонсах пятого сезона «Игр престолов» создали атмосферу с помощью узнаваемых деталей и соответствующей закадровой музыки.

8. Цель — эмоциональный контакт

Сегодня Instagram остается местом, где видео находят случайно. Большие и маленькие бренды оказываются в равных условиях — у каждого есть только 15 секунд, чтобы установить эмоциональный контакт с зрителем. Продать что-либо или донести за это время корпоративный месседж невозможно. Хотя мы пробовали:

Видео опубликовано Big company of friends (@netpeak) Июн 12 2015 в 3:54 PDT

отрывки видео с YouTube;

воровство хэштегов у популярных постов;

использование трендовых тематических хэштегов (ассоциация с громкими событиями может вызвать отторжение). Еще несколько слов о том, что точно не выстрелит:

Видеоконтент в Instagram достоин отдельной стратегии. В конце концов, инстаграмеры смотрят видео на расстоянии 15-20 сантиметров от глаз. Что может быть ближе?

