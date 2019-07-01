Instagram уже второй год подряд входит в тройку самых быстрорастущих соцсетей в русскоязычном сегменте. Распространение видеорекламы делает Instagram особенно привлекательным для брендов. Но как рассказать историю продукта за 15 секунд? Перенимаем опыт международных корпораций.
1. Покоряйте ландшафты
Легче всего в этом отношении брендам, которые могут работать с активными видами спорта. Например, Red Bull.
2. Покажите продукт в новом свете
Если вы не можете снимать видео в живописной местности, попробуйте посмотреть на продукт под новым углом. Например, так, как это сделали в General Electric.
IBM тоже располагает сравнительно скромными возможностями для сторителлинга. Скромными, если сравнивать с Nike или Lego. Но и они смогли взорвать ленту своей 15-секундной историей.
3. Заставьте пользователя сопереживать
Для создания эмоционального видео в Instagram чаще всего используется таймлапс. Так, в частности, сделан ролик организации Save the Children.
4. Используйте комичный сюжет
Еще один способ заставить людей взаимодействовать с видео — насмешить их. В ролике OldSpice мы видим узнаваемого героя и нестандартное описание, усиливающее эффект видео. (Внимание: мужской юмор.)
5. Видео how to за 15 секунд
15 секунд — идеальная продолжительность для быстрого how to видео. Сомневаетесь? Джо Викс, известный как The Body Coach, два года назад начал выкладывать ролики «Похудей за 15 секунд». Сегодня у него более 500 000 фолловеров.
6. Создайте серию
Проверенный в YouTube способ завоевания регулярной аудитории фанов работает и в Instagram. Среди самых известных серий видео — Spring Is Weird от GAP, рассказывающая историю весны, любви и штанов в 12 частях.
До сих пор неизвестно, почему эти видео пропали из аккаунта бренда.
7. Показывайте то, что осталось за кадром
Пользователи Instagram обожают бэкстейджи. В данном случае важно, что именно окажется в кадре. HBO в своих роликах-анонсах пятого сезона «Игр престолов» создали атмосферу с помощью узнаваемых деталей и соответствующей закадровой музыки.
8. Цель — эмоциональный контакт
Сегодня Instagram остается местом, где видео находят случайно. Большие и маленькие бренды оказываются в равных условиях — у каждого есть только 15 секунд, чтобы установить эмоциональный контакт с зрителем. Продать что-либо или донести за это время корпоративный месседж невозможно. Хотя мы пробовали:
- отрывки видео с YouTube;
- воровство хэштегов у популярных постов;
- использование трендовых тематических хэштегов (ассоциация с громкими событиями может вызвать отторжение).
Видеоконтент в Instagram достоин отдельной стратегии. В конце концов, инстаграмеры смотрят видео на расстоянии 15-20 сантиметров от глаз. Что может быть ближе?
Вместе с этим постом читают:
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти