SMM Instagram

8 идей для видео в Instagram
Алексей Василенко
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Instagram уже второй год подряд входит в тройку самых быстрорастущих соцсетей в русскоязычном сегменте. Распространение видеорекламы делает Instagram особенно привлекательным для брендов. Но как рассказать историю продукта за 15 секунд? Перенимаем опыт международных корпораций. 

1. Покоряйте ландшафты

Легче всего в этом отношении брендам, которые могут работать с активными видами спорта. Например, Red Bull.

2. Покажите продукт в новом свете

Если вы не можете снимать видео в живописной местности, попробуйте посмотреть на продукт под новым углом. Например, так, как это сделали в General Electric.

IBM тоже располагает сравнительно скромными возможностями для сторителлинга. Скромными, если сравнивать с Nike или Lego. Но и они смогли взорвать ленту своей 15-секундной историей.

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3. Заставьте пользователя сопереживать

Для создания эмоционального видео в Instagram чаще всего используется таймлапс. Так, в частности, сделан ролик организации Save the Children.

4. Используйте комичный сюжет

Еще один способ заставить людей взаимодействовать с видео — насмешить их. В ролике OldSpice мы видим узнаваемого героя и нестандартное описание, усиливающее эффект видео. (Внимание: мужской юмор.)

5. Видео how to за 15 секунд

15 секунд — идеальная продолжительность для быстрого how to видео. Сомневаетесь? Джо Викс, известный как The Body Coach, два года назад начал выкладывать ролики «Похудей за 15 секунд». Сегодня у него более 500 000 фолловеров.

6. Создайте серию

Проверенный в YouTube способ завоевания регулярной аудитории фанов работает и в Instagram. Среди самых известных серий видео — Spring Is Weird от GAP, рассказывающая историю весны, любви и штанов в 12 частях.

До сих пор неизвестно, почему эти видео пропали из аккаунта бренда.

7. Показывайте то, что осталось за кадром

Пользователи Instagram обожают бэкстейджи. В данном случае важно, что именно окажется в кадре. HBO в своих роликах-анонсах пятого сезона «Игр престолов» создали атмосферу с помощью узнаваемых деталей и соответствующей закадровой музыки.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

8. Цель — эмоциональный контакт

Сегодня Instagram остается местом, где видео находят случайно. Большие и маленькие бренды оказываются в равных условиях — у каждого есть только 15 секунд, чтобы установить эмоциональный контакт с зрителем. Продать что-либо или донести за это время корпоративный месседж невозможно. Хотя мы пробовали:

Еще несколько слов о том, что точно не выстрелит:
  • отрывки видео с YouTube;
  • воровство хэштегов у популярных постов;
  • использование трендовых тематических хэштегов (ассоциация с громкими событиями может вызвать отторжение).

Видеоконтент в Instagram достоин отдельной стратегии. В конце концов, инстаграмеры смотрят видео на расстоянии 15-20 сантиметров от глаз. Что может быть ближе?

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Алексей Василенко

Начал свою карьеру в Netpeak в апреле 2015 года. До этого работал в сфере продаж.

Сертифицированный специалист в Google AdWords, Google Analytics, Bing, DoubleClick, Yandex.Direct, Google Tag Manager.

Автор статей на корпоративном блоге в тематике аналитика контекстной рекламы SaaS-продукта.

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