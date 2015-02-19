Как стать популярным в Instagram: инфографика

– Ты фотограф? – Да. – А где твой Инстаграм? – Но у меня галерея, выставки, аукционы... – Где. Твой. Инстаграм?

К 2020 году количество пользователей соцсети Инстаграм вырастет с 300 млн до 680 млн человек. Такие прогнозы у аналитического бюро Cowen Group. Кроме того, рост числа активных аккаунтов обуславливает и рост числа рекламодателей — через пять лет Инстаграм будет приносить им $5,8 млрд в год.

У вас есть Инстаграм? Можно даже не спрашивать — он есть у каждого второго активного пользователя соцсетей. И у Netpeak есть Инстаграм. Советуем подписаться.

Инстаграм — самый простой способ заявить миру о себе или, наоборот, попасть в список тех, кто, по причине активного постинга селфи (подробнее в нашем посте «Про selfies-лихорадку и маркетинг-идеи» ) считается психически нездоровым :) Но для бренда — это идеальный инструмент для создания визуальной истории.

Но не стоит горячиться, ведь кидать на растерзание весь фотоматериал — как минимум неразумно, а как максимум — верный способ погубить ваш бренд. Поэтому перед постингом гиперполезной инфографики Анжелы Гаусман мы решили дать девять советов, следуя которым ваш бизнес уютно расположится в Инстаграме.

1. В каждой фотографии должна быть история и дух компании или бренда

Убедитесь, что фотоматериал полностью отвечает позиционированию бренда или продукта и найдёт отклик у аудитории. Помните, каждое фото — не просто визуальный раздражитель, но канал связи с подписчиком.

2. Используйте хэштеги для инстаграма

Они помогают отслеживать, кто и что говорит о вашем бренде или на тему, максимально к нему приближенную. Кроме того, вы сможете определить лидеров мнений в вашей сфере деятельности.

3. Используйте фото высокого качества

Да, и тысячу раз да! Нет зернистым фото! Только высокое качество, только хардкор. И не злоупотребляйте инстаграмными фильтрами. Лучше для этого использовать сторонние приложения для редактирования фотографий, например AfterLight либо VSCO Cam. И не перегружайте свой Инстаграм слишком большим количеством фотографий: для начала оптимальный вариант — 2-3 фото в неделю.

4. Меньше пишите, больше показывайте

У вас появился новый продукт или услуга? Покажите фолловерам что это и как работает, разместив фото товара/вещи в процессе. Если это косметика — то покажите как выглядела модель до и после использования товаров вашего бренда. А если обувь, то покажите как она себя ведёт в различных погодных условиях и обстоятельствах.

5. Запустите конкурс

Хотите активизировать свою аудиторию и заполучить новых активных фолловеров? Запустите акцию! Из самого простого — фолловеры постят фото, используя нужный вам хэштег, а вы потом выбираете победителя. Один из самых популярных конкурсов провёл Mercedes-Benz USA. Они работали с наиболее влиятельными инстаграмерами, предоставив возможность каждому из них ездить на Mercedes-Benz CLA в течение пяти дней. Участники постили фото своих приключений и поездок, и автор фото с наибольшим количеством лайков получал Mercedes бесплатно. Фолловеры также могли присылать свои фото с хэштегом #CLATakeTheWheel и это давало им возможность выиграть CLA. Но конкурс не обязательно делать столь уж экстравагантным.

Например, используя хэштег #dresseDD, компания Dunkin Donuts предлагала своим фолловерам «приодеть» свою чашку кофе Dunkin' Donuts во время Хэллоуина и выиграть подарочную карточку на $100. Хэштеги для лайков — настоящая находка.

6. Покажите, что происходит «в кулуарах»

Все любят секреты и сплетни, ведь правда интересно, что же происходит за закрытыми дверями. Сделайте ваши отношения с подписчиками более доверительными — предоставьте эксклюзивный доступ к фото новых товаров, мероприятий и других событий. Например, модный бренд Burberry размещал фото моделей прямо во время модных показов, бекстейджев и фотосессий. Аналогичным образом поступили Louis Vuitton в 2014 году — постили фото с показа Women's Spring/Summer 2014 во время шоу.

7. «Очеловечьте» свой бренд

Люди хотят знать больше, чем просто о вашей продукции и услугах. Потребителю также интересно посмотреть на людей, которые у вас работают, на ваши корпоративные фишки. Делитесь в вашей ленте фотографиями сотрудников и тем, что делают сотрудники вне работы. Такие компании, как eBay, Tumblr и Facebook, регулярно выкладывают оффлайн-активности своих команд. А ещё фотографируют рабочие места и выкладывают снимки с различных встреч и конференций. В общем, будьте ближе к народу.

8. Размещайте видео

General Electric выкладывает 15-секундные видео своих технологий в действии: например, 3D-печать новой детали от начала и до конца. А сеть фаст-фуд закусочных Wendy's использует Инстаграм, чтобы продвигать конкурсы и новые блюда в меню.

9. Вдохновляйте своих фолловеров

Бренд не должен просто расширять свою аудиторию, он должен вдохновлять! Пример тому Nike или Lululemon, чья лента полна мотивирующих фото и людей, которые делают что-то экстраординарное, или, например, Starbucks, чьи фото латте и других кофейных вкусняшек каждый день рассказывают истории, которые смело можно назвать уютными и домашними. Узнайте больше о том, как стать гуру Инстаграма: