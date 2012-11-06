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Ян Чихольд: «Неправда, что о вкусах не спорят, если речь идет о хорошем вкусе»
Ярослав Крутиков
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Ян Чихольд - Образ книги

В 2012 году я прочитал книгу Яна Чихольда «Облик книги» и  мне бы хотелось о ней рассказать. Об этой книге я впервые услышал за 2 года до этого, когда занимался на курсах веб-дизайна, и мне жутко захотелось её прочитать. В этой книге собраны статьи Чихольда (написанные им в разные годы) о книжном оформлении, типографике и в целом об эстетике книги.

Ян Чихольд был резким, бескомпромиссным критиком недостатков современной типографики и книжного оформления. Многие его статьи печатались в специализированных журналах по всей Европе, а это издание, которое объединяет самые «крутые» эссе автора, стало чем-то вроде настольной книги многих типографов, дизайнеров и даже верстальщиков, которое всегда удобно иметь под рукой. Итак, приступим к самой книге. В интернете во многих аннотациях к этому сборнику пишут, что он помогает понять, почему современные книги выглядят столь уродливо, что он поможет научиться ценить редкие, воистину прекрасные издания. Вы знаете, что-то в этом есть :) Автор преподносит типографику скорее наукой, чем искусством. Наукой, которой нужно овладеть полностью.

Но этого порой недостаточно: «...безошибочный вкус, благодаря которому рождается совершенство, основывается на точном знании законов гармонии».

Под этим тезисом, можно сказать, скрывается суть чихольдовской типографики: всё должно быть предельно гармонично, если нет гармонии — нет хорошей книги. А гармония, в свою очередь, зависит от хороших отношений и пропорций. Пропорции важны во всем: в величине полей, в соотношении четырех полей на странице, в величине межсимвольных и межсловных пробелов; т. е. и в целом, и в каждом элементе по отдельности.

«В хорошей книге почерк мастера не бросается в глаза».

Ян Чихольд

Чихольд утверждает, что «хороший вкус, как и идеальная типографика, выше индивидуальности», что в хорошей типографике новые веяния, как, например, набор всей книги одним шрифтом, вредны. Высший принцип любой типографики — удобочитаемость.

То же самое можно сказать и про книжного художника. Он должен остаться незамеченным :) И чем значительнее книга, тем меньше должен художник подчеркивать свою индивидуальность и свой стиль, по которому сразу можно понять, что именно он оформил эту книгу, а не кто-либо другой. Но все типографское искусство основано на буквах. Шрифтом одной формы можно с легкостью набрать как удобный для чтения текст, так и полный кошмар. Автор утверждает, что «удобочитаемость прежде всего зависит от самого рисунка букв», но немногие думают об их форме, что непрофессионал не может выбрать для определенной цели самый лучший шрифт. И самое главное, что этот выбор не должен сопровождаться только личным вкусом. Мы ведь все помним этот чудесный WordArt в исполнении кого-то из родственников или знакомых? ;) И в завершении первой части хотелось бы привести еще одну сильную цитату Яна Чихольда, которая иллюстрирует его подход к простоте в типографике:

«Наши действия всегда должны четко определяться потребностями. Когда мы сами не знаем, чего хотим — дело плохо. Действовать на грани фола, может быть, забавно, но быстро надоедает».

В следующий раз поделюсь любопытными цитатами со скриншотиками. Кстати, о шрифтах и азах типографики рекомендую пост Оли Цымбал.

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Ярослав Крутиков

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