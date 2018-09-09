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Где бесплатно скачать иконки для сайта (пиктограммы)
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Егор Самусенко

Платные и бесплатные иконки для сайта (пиктограммы) используют для упрощения навигации в интерфейсе приложений и веб-страниц. Их можно заказать у дизайнера, скачать на сайте или создать самостоятельно.

Какими бывают пиктограммы

Иконки отличаются между собой размером, формой, весом, количеством оттенков и объемом. Наиболее популярными считаются векторные пиктограммы. Они доступны в формате EPS, обладают лаконичным дизайном и поддаются масштабированию. Такие иконки содержат не более двух-трех оттенков, поэтому не нагружают восприятие. Понять значение векторной пиктограммы очень просто. 

Какими бывают пиктограммы

Еще один вид иконок — растровые. Они представлены форматом PNG и могут включать сразу несколько оттенков.

Еще один вид иконок — растровые

Также пиктограммы делятся на плоские и объемные. Первые обладают меньшим весом и меньше нагружают зрительное восприятие. Именно поэтому пользуются большим спросом среди вебмастеров. Растровые есть смысл использовать, если нужны иконки социальных сетей для сайта. Они отличаются узнаваемым дизайном и сразу привлекают внимание посетителя.

пиктограммы делятся на плоские и объемные

Как выбрать иконки

Пиктограммы лучше скачивать или заказывать для уже готового сайта или приложения. Важно понимать, что иконки не будут перегружать страницу цветами, и не повлияют на загрузку страницы. В некоторых случаях можно сделать кликабельные иконки. При нажатии они перенаправляют пользователя в другое место на странице или вовсе переводят в другой раздел.

Правила выбора иконок

  • единый стиль всех иконок. Нельзя использовать объемные и плоские, черные и цветные вперемешку;
  • оптимальное количество. Пиктограмм не должно быть слишком много или мало. Их можно добавить по одной возле каждого пункта, обозначающего выгоду или последовательность некого процесса. Но в одном пункте лучше не использовать сразу несколько иконок;

Правила выбора иконок

  • понятное значение. При первом взгляде на значок должно быть ясно его значение. Оно не может быть двусмысленным. Например, жирная стрелка должна явно указывать на направление или возможность скачать файл, но не то и другое сразу;

При первом взгляде на значок должно быть ясно его значение

  • минимум анимации. Подвижные пиктограммы нужно использовать с большой осторожностью, так как они быстро утомляют зрение;
  • максимум простоты. Даже цветные и объемные иконки могут быть предельно простыми и понятными пользователю.

аже цветные и объемные иконки могут быть предельно простыми и понятными пользователю

Плюсы использования пиктограмм

  1. Помогают сократить текст. Одной иконкой можно заменить несколько предложений.
  2. Улучшают навигацию посетителя на странице сайта или в приложении.
  3. Привлекают внимание человека.
  4. Разделяют текст на блоки.
  5. Служат призывом к действию.

Где взять набор иконок для сайта

За уникальными пиктограммами нужно обращаться к дизайнеру. Стандартные векторные иконки для сайта можно скачать или создать с помощью специальных сервисов. Например, Shutterstock или Iconsflow. В итоге получается уникальный набор пиктограмм для конкретного ресурса.

Где скачать бесплатно иконки для сайта

Pixeden

Pixeden

Iconarchive

Iconarchive

Icon Shock

Icon Shock

Dreamstale

Dreamstale

Oxygenna

Oxygenna

Iconfinder

Iconfinder

DeviantArt

DeviantArt

FlatIcon

FlatIcon

Icon-Ions

Icon-Ions

Iconbird

Iconbird

Iconmonstr

Iconmonstr

Запомнить

Пиктограммы способствуют улучшению дизайна и навигации пользователя в приложении. Важно подобрать правильный оттенок и размер иконки для сайта. Она должна быть простой и понятной каждому человеку, может служить призывом к действию или объединяющим символом текстового блока. Бесплатные иконки для сайта можно скачать или сделать самостоятельно. Уникальные пиктограммы под конкретный ресурс создают в дизайнерских агентствах на заказ.

Егор Самусенко

Закончил факультет кибернетики. Работал интернет-маркетологом. Не по наслышке знаком с SEO, PPC, таргетингом, ремаркетингом и продвижением сайтов — в течение нескольких лет практиковал на фрилансе. В портфолио есть успешные кейсы. Пробовал создать собственное агентство, но прогорел и решил поменять сферу деятельности. Далеко из профессии не ушел — использовал свои знания и опыт в копирайтинге. С 2016 года работаю редактором и автором текстов в Netpeak Journal.

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