О восприятии графической информации или как правильно подобрать картинки для email рассылки
Катерина Коламбет
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Вчера в докладе про эффективные email рассылки (без сопроводительного текста презентация может показаться малоинформативной, поэтому рекомендую к прочтению вот этот пост) я затронула вопрос о том, на что прежде всего реагирует получатель письма. Есть давнее исследование (первоисточник найти не удалось, но везде фигурируют одни и те же данные), касательно писем в теплых «ламповых» конвертах, но его можно отнести и к электронным рассылкам.

Разрабатываем индивидуальную стратегию рассылок и дизайн под каждый проект:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

Итак, получатели прежде всего обращают внимание на имя отправителя и на тему письма. Особенно, если в теме присутствует личное обращение (по имени отчеству, например). Открыв письмо, смотрят на приветствие. Затем примерно 8 секунд читатели тратят за рассматривание изображений в письме и только потом обращают внимание на заголовки и структуру текста. Соответственно, от оформления письма зависит, прочтет ли кто-то ваш текст (или хотя бы какой-то его фрагмент), перейдет ли по ссылке, совершит ли целевое действие.

Очень важно удачно подобрать изображения. Посмотрим, какие изображения привлекают больше внимания:

Как подобрать изображения для email рассылки

Привлекают внимание и задерживают наш взгляд на себе в первую очередь круглые крупные яркие, выполненные в теплых оттенках, изображения детей, групп людей, а также людей, которые находятся в движении.

А, вот кстати, форма подписки на рассылку блога. Подписывайтесь:

Какой секретный чек-лист для развития бизнеса вы получите сегодня?

Еще одна фишка — внедрение символов emoji в тему письма. В некоторых сервисах, например в GetResponse, подбор забавных иероглифов внедрен в сам конструктор: Возможность вставить emoji в GetResponse

Рассылки требуют внимания к мелочам и очень обидно, когда из-за одной детали конверсионность всей цепочки снижается в разы. Наши специалисты дотошны в мелочах и стратегии в целом, поэтому обращайтесь и заказывайте email-маркетинг.

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кейсы по email-маркетингу email-маркетинг планировщик рассылок
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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