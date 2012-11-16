О восприятии графической информации или как правильно подобрать картинки для email рассылки
Вчера в докладе про эффективные email рассылки (без сопроводительного текста презентация может показаться малоинформативной, поэтому рекомендую к прочтению вот этот пост) я затронула вопрос о том, на что прежде всего реагирует получатель письма. Есть давнее исследование (первоисточник найти не удалось, но везде фигурируют одни и те же данные), касательно писем в теплых «ламповых» конвертах, но его можно отнести и к электронным рассылкам.
Разрабатываем индивидуальную стратегию рассылок и дизайн под каждый проект:
Итак, получатели прежде всего обращают внимание на имя отправителя и на тему письма. Особенно, если в теме присутствует личное обращение (по имени отчеству, например). Открыв письмо, смотрят на приветствие. Затем примерно 8 секунд читатели тратят за рассматривание изображений в письме и только потом обращают внимание на заголовки и структуру текста. Соответственно, от оформления письма зависит, прочтет ли кто-то ваш текст (или хотя бы какой-то его фрагмент), перейдет ли по ссылке, совершит ли целевое действие.
Очень важно удачно подобрать изображения. Посмотрим, какие изображения привлекают больше внимания:
Привлекают внимание и задерживают наш взгляд на себе в первую очередь круглые крупные яркие, выполненные в теплых оттенках, изображения детей, групп людей, а также людей, которые находятся в движении.
А, вот кстати, форма подписки на рассылку блога. Подписывайтесь:
Еще одна фишка — внедрение символов emoji в тему письма. В некоторых сервисах, например в GetResponse, подбор забавных иероглифов внедрен в сам конструктор:
Рассылки требуют внимания к мелочам и очень обидно, когда из-за одной детали конверсионность всей цепочки снижается в разы. Наши специалисты дотошны в мелочах и стратегии в целом, поэтому обращайтесь и заказывайте email-маркетинг.
Комментарии (4)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти