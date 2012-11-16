О восприятии графической информации или как правильно подобрать картинки для email рассылки

Вчера в докладе про эффективные email рассылки (без сопроводительного текста презентация может показаться малоинформативной, поэтому рекомендую к прочтению вот этот пост) я затронула вопрос о том, на что прежде всего реагирует получатель письма. Есть давнее исследование (первоисточник найти не удалось, но везде фигурируют одни и те же данные), касательно писем в теплых «ламповых» конвертах, но его можно отнести и к электронным рассылкам.

Разрабатываем индивидуальную стратегию рассылок и дизайн под каждый проект:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"7":{"lid":"1609939291423","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

Итак, получатели прежде всего обращают внимание на имя отправителя и на тему письма. Особенно, если в теме присутствует личное обращение (по имени отчеству, например). Открыв письмо, смотрят на приветствие. Затем примерно 8 секунд читатели тратят за рассматривание изображений в письме и только потом обращают внимание на заголовки и структуру текста. Соответственно, от оформления письма зависит, прочтет ли кто-то ваш текст (или хотя бы какой-то его фрагмент), перейдет ли по ссылке, совершит ли целевое действие.

Очень важно удачно подобрать изображения. Посмотрим, какие изображения привлекают больше внимания:

Привлекают внимание и задерживают наш взгляд на себе в первую очередь круглые крупные яркие, выполненные в теплых оттенках, изображения детей, групп людей, а также людей, которые находятся в движении.

А, вот кстати, форма подписки на рассылку блога. Подписывайтесь:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230077755","ls":"20","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"2":{"lid":"1597162055172","ls":"30","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Какой секретный чек-лист для развития бизнеса вы получите сегодня?

Еще одна фишка — внедрение символов emoji в тему письма. В некоторых сервисах, например в GetResponse, подбор забавных иероглифов внедрен в сам конструктор:

Рассылки требуют внимания к мелочам и очень обидно, когда из-за одной детали конверсионность всей цепочки снижается в разы. Наши специалисты дотошны в мелочах и стратегии в целом, поэтому обращайтесь и заказывайте email-маркетинг.