Идеальное время доставки: разбор технологий email-маркетинга
Георгий Рябой
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Сложность: норм норм
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Давайте разберемся, стоит ли высылать письмо тогда, когда подписчик чаще всего читает почту, и как на практике реализуют эту функцию сервисы email-рассылок.

Нам доверили свои рассылки Cifrus, GetResponse и десятки других брендов:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

Рассылка, сэр!

В конце 2013 года MailChimp представил новую функцию для платных пользователей — «оптимизация времени доставки» (STO). Аналогичную функцию — «идеальное время доставки» летом 2015 года вывел из беты русскоязычный GetResponse. На других платформах эту технологию еще не встречал и не тестировал (делитесь своим опытом в комментариях). Для выбора идеального времени доставки писем алгоритм сервиса анализирует рассылки всех клиентов, доставленные через конкретную платформу на указанный адрес. На результат влияют время открытия письма и время переходов по ссылкам. То есть, если вы просто открыли письмо в 9:00 вторника и закрыли его, а затем открыли в 10:00 и перешли по трем ссылкам из рассылки, то система определит именно 10:00 вторника в качестве идеального времени доставки.

Можно сделать вывод, что функция заточена под повышение CTR и вовлеченности пользователя.

Важный момент в работе алгоритма — тонкая интеллектуальная настройка. Если подписчик меняет предпочтительное время открытий и кликов по рассылкам, то со следующей отправкой он получит ваше письмо именно в то время, когда он начал проявлять активность. При этом интервал изменений определяется не внутренними показателями системы, а периодичностью рассылки.

Например, с момента предыдущей отправки рассылки прошло две недели. В день, когда вы отправляете новую рассылку, алгоритм анализирует, изменилось ли «идеальное время» подписчика за этот период и корректирует время доставки.

Сервисы прогнозируют и доставляют письма в оптимальное для подписчиков время в течение 0-23 часов после отправки. Это значит, что вам не следует рассчитывать на доставку письма во вторник, если вы отправили его в пятницу. Подписчики получат рассылку в субботу (во время, спрогнозированное с учетом часового пояса получателя как идеальное для чтения писем в субботу). Но этот процент никогда не будет высоким.

Рассылка на выходных — плохая идея для всех ниш

Впрочем,  можно выбрать функцию «идеальное время доставки» и запланировать кампанию на понедельник. Но и в таком случае нет гарантии, что письмо придет к подписчику, например, в 10:00 вторника. Почему? Если на адрес подписчика через MailChimp или GetResponse ранее не высылались письма, то он получит рассылку через положенные 1-5 минут после отправки. Собственно, именно по этой причине успешной реализация этой функции может быть только на больших платформах рассылок, где общее количество адресов в базах клиентов — десятки-сотни миллионов и существует большая вероятность пересечения адресов. Ладно, хватит о механике. Давайте подумаем, зачем вообще нужен эффект «идеального времени»?

Исследования оптимального времени доставки

В 2011 году специалисты Netpeak решили узнать оптимальное время для отправки рассылки. В качестве критерия взяли достижения целей в Google Analytics. Выяснилось, что лучшее время — вторник, первая половина дня. Интересно, что наши данные практически подтвердили результаты исследования Email Genome Project (EGP) от MailChimp, в котором содержатся около двух миллиардов электронных адресов (всего, по состоянию на 2015 год, насчитывается 4,3 миллиарда email-ящиков). Оптимальное время для большинства получателей — понедельник-пятница, с 9:00 до 14:00 с пиком в районе 10:00. Оптимальное время для большинства получателей — понедельник-пятница, с 9:00 до 14:00 с пиком в районе 10:00 Оптимальное время для большинства получателей — понедельник-пятница, с 9:00 до 14:00 с пиком в районе 10:00 Напомню, что под оптимальным временем понимается время, когда подписчик чаще всего открывает письмо и переходит по ссылкам. Кажется, вопрос можно закрывать, пока кто-либо не опровергнет эти цифры исследованием на более крупной выборке :) Все идеально, кроме одного.

Рассылки читают люди, а не роботы.

Следовательно, оптимальное время зависит от их ритма жизни и моделей поведения. Посмотрим на показатели оптимального времени доставки в разных странах и для представителей разных профессий. Оптимальное время доставки в разных странах Оптимальное время доставки для разных социальных слоев

Правило «вторник, 10:00» не работает одинаково хорошо для юриста в Норвегии и бармена в Египте.

Но не будем о далеком. Мы подключили функцию «идеального времени доставки» в GetResponse совсем недавно, но уже узнаем много интересных сведений о читатаелях рассылки. Например, мы получили фидбек от подписчика, которому письмо по функции «идеальное время» пришло в час ночи.

По собранным GR данным, функция «идеального времени доставки» увеличивает процент открытий в среднем на 23%, а CTR — на 20%. Впрочем, для достижения таких результатов стоит учесть ряд моментов.

5 подводных камней функции «идеальное время доставки»

  1. Вы не одиноки. Конкуренты могут включить эту же функцию на общем с вами сервисе email-рассылок. Тогда в верхних строчках непрочитанных сообщений у ваших подписчиков одновременно окажутся сразу несколько писем в одной тематике.
  2. Учитывайте особенности своей аудитории. Не всем захочется читать громоздкие материалы по веб-аналитике ночью, даже если полночь — оптимальное время доставки для этого подписчика.
  3. Учитывайте особенности сервисов. Например, если вы посылаете письмо после 19:00 в своем часовом поясе в MC, то функция «идеальное время доставки» будет активирована только на следующий день.
  4. Сегментируйте подписчиков, показавших крутые результаты по открытиям и CTR при включенной функции «идеальное время». Это ваша преданная аудитория, способная подарить множество инсайтов по работе с менее вовлеченными подписчиками в своих группах/регионах.
  5. Идеальное время доставки — топпинг для смузи. Пользователей привлекают заголовки, релевантность темы, прежний опыт взаимодействия и заинтересованность в бренде. Только это сделает ваше письмо тем единственным.

До встречи в инбоксах:

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Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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