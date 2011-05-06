Многие даже не догадываются о том, что в контекстно-медийной сети Google можно размещать графические объявления. Более того, если у вас нет знакомого дизайнера или соответствующих навыков, вы можете создать графические объявления с помощью инструмента «Редактор медийных объявлений». Начнем по порядку. При создании рекламной кампании, вам следует выбрать подраздел «Контекстно-медийная сеть». Помните, что вы не можете размещать графические объявления в результатах поиска и на сайтах партнеров.

Обратите внимание на то, что мы можем выбирать рекламные площадки вручную или довериться системе, которая подберет автоматически релевантные площадки.

На следующем этапе вам следует активировать кнопочку «Графическое объявление».

Ниже вы сможете добавить ключевые слова, выбрать площадки для показов объявлений и задать необходимые ставки.

Последний этап предлагает вам загрузить графический баннер, который может быть представлен в форматах GIF, GIF с анимацией, JPG, SWF, PNG и Flash в следующих размерах:

баннер: 468x60;

полноразмерный баннер: 728x90;

квадрат: 250x250;

малый квадрат: 200x200;

большой прямоугольник: 336x280;

встроенный прямоугольник: 300x250;

небоскреб: 120x600;

широкий небоскреб: 160х600;

блок на половину страницы: 300x600;

вертикальный прямоугольник: 240х400;

большой полноразмерный баннер: 970х90;

биллборд: 970х250;

большой баннер для мобильных устройств: 320х100;

мобильный полноразмерный баннер: 320x50.

Если у вас нет готового баннера, вы можете использовать редактор объявлений, который ничем не уступает многим «дизайнерам». Для этого нажмите на выпадающее меню «Выберите другой тип объявления» и выберите «Редактор медийных объявлений».

Если у вас уже работает классическая рекламная кампания, но вы хотите добавить к ней еще и графическое объявление, то перейдите на вкладку «Объявления», нажмите на кнопку «Новое объявление» и выбирайте по вкусу.

После этого стоит дождаться модерации объявлений и начинать тщательно оценивать те площадки, которые попали в сети контекстного таргетинга.