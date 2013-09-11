Сегодня представляю вашему вниманию гостевой пост вольного интернет-маркетолога Елены Лупехи. Она порадовала нас крайне полезным руководством по применению нового инструмента.

Беда с этими клиентскими продажами, друзья. Ведь процесс получения данных от клиента порою напоминает вымогательство. Специалистам по рекламе от этого становится грустно и одиноко. Звонки вроде есть, продажи тоже, но все не так и всегда надо лучше. Чтобы безошибочно определить куда двигать РК для максимальной эффективности, важно отслеживать конверсии, которые выполняются не в интернете.

Сегодня мы узнаем как связать данные об офлайн-продажах с Google Рекламы и получить полную картину работы. Все в этой нехитрой схеме подвязано на уникальный идентификатор gclid, который присваивается каждому клику по объявлению. Главная задача — передать этот идентификатор в клиентскую базу.

Функция доступна только для сайтов, содержащих страницу получения сведений о покупателях (форма, стандартно).

Дальше дело техники — менеджер по продажам, например, выписывает в специальную табличку идентификатор клика вместе данными о судьбе заявки («Контракт подписан» т.п.) и импортирует данные в систему. Проще некуда.

Настраиваем всё что надо в Google Рекламе

1. Заходим в аккаунт, вкладка Инструменты и анализ Конверсии. 2. На следующей странице жмем +Конверсия. 3. Называем нашу конверсию так, чтобы самим потом понять о чем речь. Потом строго точно такое же название вы будете использовать в своей таблице. В качестве источника отмечаем Импорт. 4. Выбираем категорию конверсии, например Покупка/продажа. Сохраняем. Самый простой этап пройден. Теперь пришел черед настроить передачу данных.

Варнинг! Все аккаунты, для которых вы добавляете оффлайн конверсии, должны быть связаны с Центром клиентов. Именно в него будут заливаться файлы с информацией. В случае, если вы попытаетесь добавить конверсию в несвязанный аккаунт, система выдаст ошибку.

Укрощение gclid

Пара секунд ликбеза. gclid — уникальный параметр, который присваивается каждому клику Google Рекламы. Для того чтобы параметр присваивался, должна быть включена функция автопометки.

1. Добавляем волшебный код на каждую страницу сайта, который сделает так что gclid будет сохраняться в файле cookie. (Тут сейчас код будет картинками, но скопировать его можно из этого файлика) Код нужно размещать перед закрывающим тегом . 2. Следующий шаг — получение параметра gclid из файла cookie. На странице формы нужно реализовать средства, которые позволят извлекать значение gclid и передавать вместе со сведениями о потенциальных покупателях. Лучше всего передавать его как скрытое значение поля, которое заполняет покупатель. Пример формы со скрытым значением поля, при помощи которой извлекается gclid: Также Google любезно предоставляет нам пример кода на Java Script для извлечения gclid из cookie и обновления скрытого элемента формы. Этот код нужно вставит ПОСЛЕ кода получения gclid, предоставленного на первом этапе. 3. Завершающий штрих — изменение системы управления пользовательскими данными. Впредь она должна уметь сохранять идентификатор gclid вместе с информацией о потенциальных клиентах.

Заполнение таблички

1. Загрузите шаблон Excel или CSV. 2. Следом задайте значение TimeZone (Часовой пояс аккаунта Google Рекламы) в строке Parameters.

Чтобы задать часовой пояс, укажите смещение относительно времени по Гринвичу (+ или -), а затем значение разницы, выраженное четырьмя цифрами. Например, если вы находитесь в Киеве, указывайте +0300, а москвичи должны ввести +0040. Если вы пользуетесь средним временем по Гринвичу, просто наберите +0000.

3. Добавьте по строке для каждой конверсии и заполните столбцы следующим образом:

Action

В этом столбце для каждой новой конверсии вводите слово add (на английском без кавычек, регистр не учитывается)

Google Click ID

Идентификатор GCLID, связанный с конверсией.

Conversion Name

Название типа конверсии, например «Потенциальный заказчик» или «Подписанный контракт». Внимание! Conversion Name должно соответствовать названию, указанному на первом этапе.

Conversion value

Ценность конверсии (необязательное значение). Поле можно оставить пустым, и тогда в него автоматически добавится значение, указанное на первом этапе.

Conversion Time

Дата и время, когда произошла конверсия. Допустимые форматы приведены ниже:

Импорт данных в аккаунт

1. В аккаунте Google Рекламы жмем на вкладку Инструменты и анализ выбираем Конверсии. Если вы пользуетесь Центром клиентов, нажимайте Конверсии, чтобы перейти на страницу загрузки. Далее выбираем Все конверсии в левой части экрана. 2. Нажимаем кнопку Загрузить. Находим шаблон при помощи обзора и добавляем его. 3. Появится небольшой варнинг о том, что после загрузки отчета в аккаунт будут внесены изменения и ничего мол больше не поделаешь и не отменишь. 4. Осознаем все степень возлагаемой ответственности и жмем Да, я понимаю. 5. Все готово, мы молодцы и справились. =) Ну и напоследок небольшая инфографика от Google, которая наглядно демонстрирует принцип работы импорта конверсий.

На этом сворачиваемся. Желаем всем хорошего настроения и много-много конверсий. ;)

Автор: Елена Лупеха, вольный интернет-маркетолог и начинающий блогер-журналист. Статья написана по материалам статьи на Search Engine Land и справки Google Рекламы.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.