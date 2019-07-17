А вы знали, что на показ компании по заданным ключевым словам на Google Картах и Local Pack (блок локальной выдачи) влияют не только настройки Google Business Profile, но и некоторые факторы из сферы SEO?

Эти фишки известны немногим, поэтому я подготовила детальную инструкцию по настройке, сбору статистики и оптимизации аккаунта Google My Business, а также о передаче данных Google Business Profile в объявления Google Рекламы.

Cтатья будет полезна не только PPC- и SEO-специалистам, но и клиентам, которые самостоятельно продвигают свой бизнес.

Для чего нужен Google Business Profile

Google Business Profile (GBP) — это бесплатный инструмент для управления показом данных о компании на Картах, в Поиске и других сервисах Google.

Сервис подходит для компаний, у которых есть офлайн-представительства.

Совет для новых проектов: если у вас еще нет аккаунтов Google Рекламы, Google Analytics и Google Business Profile, создавайте аккаунты на один почтовый адрес — так вы сможете сразу настроить импорт статистики между ними.

Настройка Google Business Profile

Регистрация

Войдите в аккаунт Business Profile, перейдите на вкладку «Филиалы» и нажмите «Добавить».

Начните вводить название своей компании: сервис покажет все совпадения. Если нужная компания уже есть в списке, вы можете запросить доступ к аккаунту, например, если вы подрядчик компании.

Для этого выберите нужный адрес из списка и нажмите «Продолжить», а в следующем окне — «Заявить права» и отправьте форму.

Если же вашу компанию подтвердил кто-то другой или вы просто забыли пароль от старого аккаунта, обратитесь в техподдержку Google для восстановления доступов.

Если вы впервые добавляете свою компанию в сервис, необходимо самостоятельно заполнить данные о ней. В том числе информацию о доставке, если ваша компания ее осуществляет. Данные можно отредактировать в личном кабинете.

Подтверждение данных о компании

Перейдите на вкладку «Филиалы» и выберите локацию.

Выберите удобный способ подтверждения:

бумажное письмо от Google с кодом подтверждения на указанный в сервисе физический адрес. Доставка в течение 13 дней;

по телефону;

по электронной почте;

мгновенное подтверждение.

Если ваш сайт уже подтвержден в сервисе Google Search Console, то подтверждение для Google Business Profile — мгновенное;

Как добавить больше 10 филиалов в Google Business Profile — массовое подтверждение, если у вашей организации не менее 10 филиалов.

Варианты подтверждения по телефону и электронной почте доступны не для всех рекламодателей. Для такого типа подтверждения нужен номер телефона, указанный в филиале.

Без подтверждения данных о компании нельзя получить доступ к статистике и отзывам.

А сейчас рассмотрим данные, которые будут отображаться на Картах и в Local Pack.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Заполнение карточки филиала

После добавления и подтверждения филиала заполните дополнительную информацию:

часы работы:



В том числе специфическое расписание на определенные даты:



В том числе специфическое расписание на определенные даты: физический адрес — если он изменится, потребуется снова подтвердить данные о компании;

основной и дополнительные номера телефонов:



категория — то, чем занимается ваша компания;

Важно: указывайте только ту категорию или категории, к которым относится ваш бизнес, либо наиболее близкую, если нет точного варианта. Эти параметры будут влиять на выдачу и при неправильной настройке снизят релевантность запросам пользователей, что ухудшит их поведенческие и, соответственно, последующую выдачу вашей карточки.

сайт — помимо основного, можно также указать ссылки на дополнительные страницы. Например, страницу с прайс-листом или страницу для записи на услугу — доступные варианты будут соответствовать выбранной категории компании;

атрибуты — здесь вы можете указать дополнительную информацию о ваших услугах, удобствах для клиента, способах оплаты:



отдельный номер телефона для отображения в расширениях Google Рекламы.

Если к объявлению подключено расширение «Номер телефона» в самом аккаунте Google Рекламы, то отображаться будет номер из расширения, а не из Business Profile;



Адрес, расписание и номер телефона будут отображаться в объявлениях Google Рекламы.

Доступы для других пользователей

По необходимости добавьте других пользователей для управления вашими филиалами. Сервис предлагает три уровня доступа:

администратор — уровень дает право изменять данные о компании и просматривать статистику;

— уровень дает право изменять данные о компании и просматривать статистику; владелец — самый расширенный уровень доступа, который дает право добавлять владельцев, администраторов и менеджеров или удалять страницы;

— самый расширенный уровень доступа, который дает право добавлять владельцев, администраторов и менеджеров или удалять страницы; менеджер — уровень не дает доступа к редактированию информации, которая отображается на вашей карточке, кроме публикации фотографий и отзывов. Предназначен для общения с клиентами и работой с отзывами от имени компании.

Чтобы добавить нового пользователя, перейдите в личный кабинет нужного филиала и выберите в меню пункт «Пользователи», а затем добавьте новый адрес почты, на который придет приглашение.

Удалить пользователя можно, следуя инструкции в справке Business Profile.

Как собрать статистику в Google Business Profile

Как найти статистику в сервисе

Напоминаю: статистика доступна только для подтвержденных адресов.

Для просмотра данных выберите аккаунт, филиал, войдите в личный кабинет и откройте вкладку «Статистика».



На странице статистики есть семь разделов.

1. «Как находят вашу компанию»:

прямые запросы («Непосредственно») — через брендовые запросы;

поиск по категории («Обнаружение») — по названию товара или услуги, которые вы предоставляете.



2. «Сервисы Google, в которых находят вашу компанию»:

просмотры в поисковой выдаче;

просмотры на Картах.



3. «Действия пользователей»:

открывают сайт;

прокладывают маршруты;

звонят (отслеживается нажатие на кнопку «Позвонить» на карточке с мобильных устройств);

просматривают фотографии.

4. «Запросы маршрутов»:

где находились клиенты, которые запрашивали схему проезда до вашей компании;

общее количество запросов по городам или районам.

5. «Телефонные звонки»:

как часто и в какое время клиенты звонят вам со страницы данных о компании в Google;

в разрезе дня недели, времени суток;

звонок регистрируется при нажатии на кнопку «Позвонить» с мобильного устройства.

6. «Популярное время»:

этот график содержит информацию о загруженности вашего заведения в течение дня и по дням недели;

виден пользователям при просмотре вашей карточки в поисковой выдаче и на Картах.

7. «Фотографии»:

график «Просмотры фотографий», который отображает, сколько раз клиенты просматривали ваши фотографии в сравнении с фотографиями конкурентов;

график «Число фотографий» — сравнивает количество фотографий, добавленных на страницу вашей компании, с конкурентами.

Больше подробностей в справке My Business.

Как добавить данные Google Analytics в личный кабинет GMB

В Google Business Profile можно получить статистику из Google Analytics, но для этого оба аккаунта должны быть на одном логине. Также важно, чтобы адрес сайта в сервисе Google My Business точно совпадал с указанным в ресурсе Google Analytics.

При соблюдении этих требований синхронизация произойдет автоматически и в личном кабинете будут доступны такие данные из Google Analytics:

новые посещения;

просмотры страниц;

количество уникальных посетителей.

Расширения объявлений «Адреса» в Google Рекламе

1. Как добавить адреса в новый аккаунт Google Рекламы.

В новой версии интерфейса перейдите на вкладку «Объявления и расширения», далее на вкладку «Расширения» и нажмите «Добавить». Выберите «Адреса» и источник импорта данных: из аккаунта на этом же логине или отправьте запрос другому пользователю.



В предыдущей версии интерфейса перейдите на вкладку «Расширения объявлений» и выберите из выпадающего меню «Адреса». Затем нажмите «Добавить расширение» и выберите, откуда импортировать данные.



2. Если нужно сменить аккаунт Google Business Profile, удалите старые адреса прямо из интерфейса Google Рекламы и отправьте запрос на новый адрес.

В новой версии интерфейса.

Аналогичные действия в предыдущей версии интерфейса.

После синхронизации в течение 24 часов (но обычно намного быстрее) в аккаунте появятся адреса.

При необходимости можно использовать фильтр адресов. Например, если у вас отличается адрес магазина и сервисного центра, а в объявлениях необходимо показывать только один из них, используйте фильтр по категории, указанной на карточке каждого филиала в вашем Business Profile.



Читайте больше подробностей в справке My Business

Отображение информации из Google Business Profile в объявлениях Google Рекламы

Отображение в объявлениях Google Рекламы доступно в поисковой выдаче Google, на Картах, в контекстно-медийной сети.



Вид объявления в поисковой выдаче с отображением адреса и графика работы.



При наведении курсора на время работы открывается полное расписание.

Как добавить время работы в объявления Google Рекламы

Подробнее о добавлении графика работы читайте в статье .

Также вы можете использовать адреса в контекстно-медийной сети, например, в специальном формате медийных объявлений.

10 октября Google Реклама анонсировала запуск расширений «Адреса» для объявлений YouTube. Они доступны в объявлениях TrueView in-stream и так называемых «бамперах».

Как оптимизировать аккаунт Google Business Profile

В этом разделе я собрала рекомендации из личного опыта работы с сервисом, из обсуждений пользователей и справки Google.

1. Максимально заполните аккаунт информацией:

добавьте все действующие номера телефонов;

укажите правильную категорию;

добавьте не только общие фотографии, но и фото фасада (что упростит новым клиентам поиск вашей компании), фото интерьера, можно добавлять даже фото сотрудников — для этого есть отдельная вкладка;

добавьте атрибуты: например, способы оплаты или наличие туалета.

Мини-кейс: две карточки GBP принадлежали двум похожим заведениям одной сети, которые располагались неподалеку друг от друга. Одна карточка была заполнена полностью, а в другой — указаны лишь основные параметры без единого атрибута. По отчетам аналитики первая карточка получила в 3 раза больше показов в поисковых запросах и в 10 раз больше взаимодействий пользователей.

2. Регулярно обновляйте информацию.

3. Поддерживайте активность аккаунта:

добавляйте фотографии в Business Profile;

наполняйте профиль новостями компании;

добавляйте «Записи» — например, новости, акции или мероприятия.

Данные записи отображаются на вкладке «Записи страницы компании», а при определенных условиях они также могут отображаться на Google Картах, в Google Поиске. Это что-то вроде мини-объявлений. Живут они семь дней, и по окончанию срока вам приходит письмо об окончании действия записи (исключая записи, в которых можно добавлять период действия).

Вот несколько реальных кейсов полноценного использования записей Google Business Profile:

Существует четыре вида записей:

новость — вид записи, где с помощью изображения и текста (максимум 1500 знаков) можно давать пользователям определенную информацию.

Также появилась возможность добавлять кнопку в запись «Новость»:

мероприятие — запись, которая показывает расписание (дни и время) предстоящих мероприятий. В отличие от новостей и товаров, такие записи «живут» пока не пройдет их дата окончания. Дополнительно можно указать информацию о мероприятии (максимум 1500 знаков).

акция — запись, которая информирует пользователей о текущих акциях. Для этого в запись добавляются фото, название акции, время и дату проведения.

Также дополнительно можно указать подробную информацию об акции (максимум 1500 знаков), код и ссылку на погашение купона, а также условия его использования.

товар — запись, которая показывает информацию о товаре на странице поиска Google (мини-карточка товара).

Для показа записи «Товар» необходимо загрузить изображение, указать название и цену за товар. Дополнительно существует возможность добавить диапазон цен и кнопку.

Google утверждает, что публикация фотографий – отличный способ наполнить вашу страницу контентом. Компании, которые добавили фото в описание, получают на 42% больше запросов о построении маршрута в Google и на 35% больше переходов на сайт.

Google советует использовать мобильное приложение, чтобы оперативно обновлять данные о вашей компании. Это действительно удобно, если вы регулярно добавляете фотографии, отвечаете на отзывы, публикуете новые акции вне зависимости от своего местонахождения и времени суток.

4. Работайте с отзывами: оперативно и профессионально отвечайте на вопросы и недовольства клиентов.

5. Делайте 3D-туры — это особенно актуально для бизнесов, чьим клиентам важен внутренний интерьер и удобства, например, отелей. Но сделать такую фотосессию могут только доверенные фотографы Google Photographer Trusted за отдельную плату.

Что влияет на выдачу карточки Google Business Profile

На выдачу влияют следующие факторы:

Расстояние до пользователя — чем ближе ваш адрес к пользователю, тем больше вероятность, что он увидит вас в выдаче. Рейтинг и отзывы — количество и качество отзывов, а также скорость/регулярность их появления и так далее. Не стоит скупать отзывы: модерация Google распознает искусственные отзывы и блокирует такие аккаунты. Поведенческие факторы — сколько людей находят вашу карточку GBP, переходят на сайт, совершают звонок и прочее. Персональная выдача по интересам пользователя. Настройки Google Business Profile.

Согласно исследованию Moz, настройки Google Business Profile составляют 19% всех факторов ранжирования в Local Pack, то есть больше, чем любой другой фактор в отдельности, а также составляют 7% в локализированной органической выдаче.

Выводы

Google Business Profile — простой в использовании бесплатный сервис, который будет полезен онлайн и офлайн-бизнесу.

Для выдачи на Картах активно работайте над карточками филиалов и оптимизируйте их. Не забывайте вовремя актуализировать информацию о компании. Регистрируйте аккаунты Google Business Profile и Google Analytics на один почтовый адрес для удобства импорта статистики в единый профиль. Кроме поисковых объявлений, используйте расширение «Адреса» также в медийных объявлениях Google Display Network и видеообъявлениях на YouTube.

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