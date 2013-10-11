Интервью с Дмитрием Гончаренко, руководителем SaaS-системы управления проектами «ПланФикс»

За каждым проектом стоят прежде всего люди. Как часто мы пользуемся сложными системами и не думаем о том, кто их создал и продолжает развивать? В случае с «ПланФиксом» об этом невольно задумываешься: тех. поддержка — выше всяких похвал. Мы уж за 3 года это точно можем сказать (тут наш первый пост). Сегодня пообщаемся с руководителем команды разработчиков — Дмитрием Гончаренко.

— Наверняка вы сами себе ставите задачи в ПланФиксе. Назовите прогнозируемую дату выполнения самой долгосрочной? (я про те задачи, которые ставятся на годы вперед)

Мы действительно всю работу по ПланФиксу планируем в самом ПланФиксе, с его же помощью общаемся с нашими пользователями, работаем над багами, да и личные задачи ведем здесь же. Даты планируемого завершения, правда, есть далеко не у всех. Специально заглянул в список своих задач — самая дальняя стоит на 14 мая 2014 года. Хотя есть задачи более глобальные, которые точно будут выполняться позже этой — просто сейчас ставить их на конкретную дату смысла нет, все равно не попадешь :)

— Сколько доработок вы внесли в систему за последний год? А сколько еще в планах?

Это легкий вопрос :) Мы ведем историю изменений, по ней несложно посчитать доработки за 2013 год — значимых нововведений я насчитал 53. А вот если сделать общий отчет с начала этого года по завершенным задачам, связанным с работой по ПланФиксу, то их насчитывается 1141, включая усовершенствования, устраненные баги и отработанные запросы от пользователей. С планами тоже все просто: на текущий момент в группе проектов ПланФикс нашего аккаунта — 459 активных задач. Но они имеют свойство активно прибавляться — пользователи не дают нам спать спокойно :)

— Как формируете список того, что будете делать, а что не будете?

Когда к нам попадает новое предложение — неважно, с форума, блога, по почте или задачей — мы примеряем его к своему видению продукта. Если оно совпадает с генеральной линией партии — превращаем предложение в задачу и складываем в специальный пул, где они накапливаются и отстаиваются. Если не совпадает стараемся объяснить свою позицию по данному вопросу. Часто переубеждаем пользователей, иногда они нас переубежд—ают :) По некоторым вопросам на форуме разгораются целые баталии — мы это всячески приветствуем и вообще предлагаем всем, кто считает свое предложение достойным реализации, выложить его в общий доступ. Иногда именно в обсуждении рождается вариант, который в итоге идет в релиз.

— Как организована работа по проекту? Из каких ролей состоит команда? Кто и за что отвечает?

В команде есть три ключевых игрока:

Михаил Гошка — управление проектом, архитектура, интерфейсы

Алексей Попукайло — все, что касается разработки

Дмитрий Гончаренко — идеология продукта, общение с внешним миром

При этом в обсуждении идеологических вопросов чаще всего мы участвуем втроем, общением с пользователями занимаемся мы с Михаилом, архитектурой — Михаил и Алексей, в вопросах разработки Алексею помогают еще два разработчика. То есть, практически ни один из вопросов не находится в чистом ведении одного человека. Есть много плюсов в работе небольшой сплоченной командой, мы стараемся их максимально использовать. Обычно мы планируем работу на 2-3 релиза вперед. Продолжительность релиза четко не регламентрована, но стараемся выпускаться раз в 1,5-2 месяца.

Определяем основную тему релиза — например, модернизация отчетов или кастомные поля, затем Михаил вытаскивает из пула накопившиеся задачи на эту тему, формирует набор задач релиза. В зависимости от объема работ, дополняем релиз задачами второго плана, которые не имеют прямого отношения к релизу, относительно не трудоемки и давно просятся в реализацию. Например, к таким задачам относится постепенная переделка интерфейса или редактирование документов онлайн — вещи вроде некритичные, но приятные для пользователя. В итоге мы получаем сформированный пул задач релиза и работаем по ним.

Эта работа обычно занимает время разработчиков с понедельника по четверг. В пятницу у нас традиционно день багов — в этот день мы правим некритичные баги, накопившиеся за неделю (критичные правим в день их проявления). Суббота обычно — день нестандартной работы. Например, в субботу можно сделать какую-то фичу из свежепришедших в голову — не потому, что она очень нужна, а потому, что очень хочется. В общем, для души :) Ну и какие-то служебные процедуры мы тоже обычно откладываем на субботу — в очередной раз что-то переделать в архитектуре, перенастроить мониторинг серверов и тому подобные развлечения для гиков.

— Юзаете скрам, канбан, парное программирование, что-то еще?

Можно сказать, что нет. Вообще, читая какую-нибудь статью по очередной модной методике, я часто ловлю себя на мысли что мы эволюционно пришли к похожим практикам и используем их в своей работе. Но нельзя сказать, что мы в чистом виде работаем по какой-то из них. Какая-то у нас получается своя собственная солянка сборная, мясная.

— Пишете дотошные технические задания?

Вообще нет. Не припомню ни одной задачи или блока функционала, описание которого заняло бы больше странички текста. Это один из плюсов работы в маленькой команде — задача этого описания скорее зафиксировать ключевые моменты и напомнить, до чего мы договорились в свое время, обсуждая этот функционал. А вот если бы нам пришлось транслировать разработку на людей, которые ни сном ни духом в ПланФиксе, то без подробного ТЗ бы не обошлось, да и результат был бы наверняка хуже.

— Получается, у системы ПФ есть определенные принципы, которых вы придерживаетесь. Почему вы выбрали именно их? Разве не круто в процессе корректировать их, если они уже не так актуальны? Зачем себя ставить в рамки?

Принципы на то они и принципы, чтобы их не корректировать. Это компас, который помогает нам не сбиться с дороги — он всегда показывает на север, в этом его смысл. Пришли мы к принципам ПланФикса не случайно, они сформировались под влиянием законов развития систем. О них я могу говорить долго, но если вкратце, то существуют законы, по которым развиваются технические системы, и если ты их знаешь, то можешь предугадать, в каком направлении будет система развиваться дальше.

То есть, ты просто знаешь, что потребуется системе и ее пользователям на следующем этапе. Это помогает не разбрасываться и заниматься тем, что точно будет востребовано. Так как эти законы развития очень масштабны, им подчиняются все окружающие нас системы и происходит это испокон веков, мы не боимся, что наши принципы устареют.

Давайте попробуем на примере, чтобы было понятнее. Вот есть такой закон повышения динамичности систем: «В процессе развития у систем и их элементов увеличиваются гибкость, динамичность и способность к адаптации». Одно из проявлений этого закона состоит в том, что любая статичная вещь стремится стать динамичной, изменяющейся. Если вы оглянетесь вокруг, то увидите множество проявлений этого закона. Это он виноват в том, что офисные стулья пересели с ножек на колесики, у них появилась регулировка высоты сиденья и наклона спинки. Из-за него печатные машинки превратились в персональные компьютеры. Этот же закон, действуя совместно с «коллегами», превратил фотографию в кино, а кино — в видео. «Атом» Яндекса, кстати, это тоже проявление закона повышения динамичности — сайт хочет стать более динамичным, подстраиваться под конкретного посетителя.

Так вот, в приложении к программным продуктам этот закон приводит к тому, что любая константа хочет стать переменной: как только вы забьете в свою программу нечто, что считаете постоянной величиной - знайте, обязательно встретится ситуация, когда эта величина будет другой. Поэтому лучше сразу вложить для нее возможность изменяться, чтобы потом не пришлось мучительно больно перелопачивать код и забивать в него костыли.

Например, если вы создаете систему управления задачами и вам кажется, что у задачи может быть только один исполнитель, будьте готовы — обязательно найдется человек, которому нужно, чтобы их было 42. Если вам кажется, что задачу может завершать только тот, кто ее поставил — вас ждет разочарование, обязательно появятся случаи, когда делать это должен другой человек, а то и сам исполнитель. И так далее. Вообще, любые жестко вшитые в логику сервиса бизнес-процессы вы же сами потом будете со стонами выпарывать. Поэтому в ПланФиксе таких жестко вшитых процессов минимум. Мы знаем, что любая статика хочет в будущем стать динамикой, поэтому лучше сразу сделать ее динамичной, даже если об этом пока никто тебя не просил. И это только один из наших принципов. Боюсь, что если описывать все, да с отсылкой на законы, которыми они продиктованы, то это интервью никогда не закончится :)

— Ок. Интересно! А расскажите чуть больше о сотрудниках. Есть ли какие-то интересные личные/сайд-проекты? Словом, что есть в жизни кроме ПланФикса.

Вот они, лучшие люди страны:

Про себя, Михаила и Алексея я уже рассказал, поэтому их просто упомяну, а об остальных расскажу пару слов:

Влад Блинов, наш дизайнер, [ни за что не признающийся в этом] хипстер и мастер рисовать на кофе.

Олеся Сылка, она вообще-то сейчас в декрете и работает удаленно через ПланФикс, администрирует один из наших проектов.

Алексей Попукайло

Василий Кухар, разработчик — многие вещи, которыми вы пользуетесь в ПланФиксе каждый день, сделаны его руками.

Алиса Байрамкулова, администратор, она выполняет множество различных функций и делает жизнь в офисе уютной.

Михаил Гошка

Вадим Мисирук aka Seva — ведущий разработчик, работает в основном по другим проектам, но приложил руку к первой версии API ПланФикса

Замыкающий — я :)

У нас есть несколько проектов, которые позволяют нам спокойно работать над ПланФиксом, не привлекая внешнее финансирование и не вводя раньше времени платных подписок. Мы любим проекты, в которых работают не люди, а роботы — автоматические и полуавтоматические сервисы обмена электронных валют, агрегаторы онлайн-платежей и тому подобные штуки.

«Работать должны роботы» — это вообще наш неофициальный девиз.

Из относительно масштабных проектов могу рассказать о нашем приложении «Открытки» в Одноклассниках. Оно занимает первое место по количеству пользователей в этой соцсети — сейчас их более 27 миллионов, в Одноклассниках больше нет ни у одного приложения. Это высоконагруженный проект — DAU от 300 000 до 2 000 000 пользователей, в праздничные дни при помощи приложения каждую секунду отправляется несколько десятков открыток. И опять же, все делают роботы — продуманная архитектура и правильно настроенные сервера позволяют нам спокойно спать, пока они справляются с нагрузками и дают возможность нашим пользователям радовать друзей красивыми открытками. Ну и зарабатывают копейку создателям сервиса, конечно :)

— Супер! Наверное, надо было с самого начало спросить: что для вас ПланФикс? Зачем вы его делаете?

ПланФикс для нас сейчас это флагманский проект — основные ресурсы (если это не слишком громко звучит для такой огромной команды, как наша) направлены на него. Он должен стать лучшим продуктом на рынке — и в принципе создать этот рынок. Сейчас большая часть сервисов, которые работают на этом поле, используются компаниями, близкими к IT — это если не разработчики, то дизайнеры, SEO-шники, рекламисты на худой конец. А мы хотим, чтобы ПланФиксом пользовался директор магазина, шеф архитектурного бюро и владелец мастерской по тюнингу авто. Такие пользователи у нас уже есть, мы внимательно прислушиваемся к их потребностям и видим большой потенциал в этом направлении — просто потому, что компаний в неайтишной области намного больше, чем нас, айтишников. И постепенно они начинают смотреть в сторону сервисов управления работой. Наша задача — в тот момент, когда начнется массовый спрос на такие продукты, быть в нужном месте. Я предполагаю, что этот момент наступит в течение ближайших 5 лет. Понимаете, насколько интересно заниматься таким продуктом? Вот и ответ на вопрос «зачем» :)

— Есть ли бизнес-план? Почему сейчас продукт бесплатный?

Бизнес-плана нет, хотя ПланФикс — это бизнес-проект. Бизнес-планы работают только в определенных ситуациях - и разработка инновационного продукта для формирующегося рынка точно не входит в их число. Текущая бесплатность продукта — это продуманная стратегия. Я подробно описал наше отношение к этому вопросу в блоге ПланФикса, заметка так и называется: «Почему бесплатно?». У этой стратегии есть интересное продолжение, но о нем говорить пока рано, надо дождаться появления в ПланФиксе платных подписок. При этом бизнес-направленность ПланФикса не противоречит тому, что мы делаем продукт для себя. Я вообще сложно представляю, как можно делать хороший продукт, не погружаясь в него с головой, не пользуясь им каждый день, не переживая вместе с пользователями каждый баг или крэш, не просыпаясь среди ночи с новой фичей в голове. Так что этот продукт очень даже для души.

— Как вы продвигаете сервис? Можно ли предположить, что весь рост — органический? Какой он? Откуда приходит народ? Статистика, рост...

Честно говоря, никак не продвигаем. На это тоже есть отдельное объяснение: «Почему мы [пока] не продвигаем ПланФикс?». В общем, все очень даже меркантильно — набрали себе активных адептов, которые помогают нам строить продукт, и сидим себе тихонько, не подставляясь под затраты на сопровождение десятков или сотен тысяч пользователей :) От роста деться никуда все равно не получается, как мы ни прячемся. Вот график роста активных пользователей за этот год:

При этом надо учитывать, что если компания не пользуется своим аккаунтом в ПланФиксе в течение двух месяцев, то он автоматически удаляется (и на графике можно это увидеть в виде постоянных подвижек вниз) — так что это очень честный график: только реальные пользователи, никаких мертвых душ и маркетинговой туфты. За прошлый год мы выросли от 3 тысяч активных пользователей до 6, в этом, наверное, будут те же 100%, дорастем до 12. Если говорить об источниках, то в условиях отсутствия продвижения тут все предсказуемо: В основном прямой трафик и переходы с публикаций и упоминаний ПланФикса в различных обсуждениях. Поиск в основном приводит людей по нехитрому запросу «планфикс» в различных написаниях. В общем, тру органический рост, сугубо на сарафанном радио. Правда, мы дали слабину в плане продвижения и подали заявку на участие в премии «Облака 2013» в категории «Облака для Бизнеса». Так что пользуясь случаем, попрошу у читателей вашего блога поддержать ПланФикс своим голосом, вот наша страничка участника.

— Как вам жить в Тирасполе :) ? Есть ли там какая-то IT/стартаперская тусовка?

Что касается IT-тусовки, то она тут небольшая, хотя команд, занятых на зарубежных проектах, достаточно много, и наверняка я знаю далеко не всех. Есть сообщество в Фейсбуке, изредка проводятся оффлайновые встречи. Если заняться этим поплотнее, то можно активизировать это дело, конечно, но всем не до того — каждый занят своими проектами. Думаю, это дело будущего. А вообще в Тирасполе нам жить прикольно. Это маленький, уютный город, довольно чистый, здесь тепло, вкусно и здорово. Красивая природа, отзывчивые люди, да и Родина, опять же. В общем, кто-то ездит работать в Таиланд и мучается там без картошки и соленых помидор, а нас и тут неплохо кормят :) Кстати, Артем давно обещался в гости, а все тянет. Всё, уже пора, приезжайте!

— Непременно! Большое спасибо за интересную беседу и привет вашим коллегам!