Как анализ рекламных кампаний помог увеличить доход на 130% — кейс FatLine

К нам обратился FatLine — интернет-магазин, который специализируется на индивидуальной печати принтов на одежде и аксессуарах.

Девиз FatLine: «Никогда не стоять на месте». Даже если все хорошо, даже если сайт работает идеально, мы все равно добавляем новые идеи для расширения ассортимента, запускаем новые проекты, постоянно улучшаем дизайн и юзабилити.

FatLine заботится об удобстве клиента:

благодарит за покупку скидкой на следующий заказ;

заказы отправляет «день в день», а не через 3–4 рабочих дня;

разработал программу лояльности и условия для бесплатной доставки.

Задача

На момент обращения в Netpeak FatLine уже самостоятельно вел контекстную рекламу и настроил в рекламном аккаунте объявления для:

поисковой сети;

контекстно-медийной сети;

обычного Merchant Center.

FatLine попросил через три месяца после начала сотрудничества увеличить доход на 35%, не выходя за рамки бюджета.

Такой срок для отчетов по рентабельности выбран неслучайно, потому что мы заново создали кампании. А значит, для тестирования/адаптации результатов новой рекламы нужно время.

Решение

Мы подробно изучили сайт FatLine, ознакомились с тематикой и выделили разделы для продвижения. На основании анализа уже работающего рекламного аккаунта построили стратегию продвижения на ближайшие три месяца. Во время анализа аккаунта мы сразу выделили несколько точек для роста:

запуск Smart Merchant Center;

запуск динамических поисковых кампаний ;

запуск ремаркетинга , потому что аудитория вернувшихся на сайт посетителей конвертировалась очень хорошо.

FatLine поставил перед нами задачу увеличить доход, поэтому мы решили отключить рекламу в контекстно-медийной сети на постоянной основе и использовать ее для продвижения акций либо специальных предложений.

Затем мы предложили оптимизировать рекламу в поисковой сети. Мы посчитали важным взять за основу семантику, которая уже была в аккаунте, проверить ее, убрать все нецелевые запросы и расширить целевыми.

Каждую кампанию создали с нуля, и нужно время на ее обучение (именно поэтому мы с Fatline договорились достичь цели на третий месяц продвижения).

Что мы сделали

Подготовили техническое задание на доработку фида для Smart Shopping . Это нужно для углубленной сегментации товаров и категорий. В отдельных случаях вынесли сегменты в отдельные кампании — у каждой группы товаров своя маржинальность, поэтому и рентабельность должна быть своя. Запустили динамические поисковые кампании, чтобы не допустить проседания трафика на этапе доработки обычных поисковых кампаний. Также подготовили кампанию для фида с самыми популярными товарами по итогам прошлого месяца (спасибо большое FatLine за подготовку фида). Запустили ремаркетинг на посетителей, которые выполнили определенные действия на сайте, но ничего не купили. «Пересобрали» поисковые кампании — оставили только конверсионные ключевые слова. Чтобы убрать пересечение и не завышать стоимость клика, все ключевые слова обычных поисковых кампаний отминусовали из динамических кампаний. Доработали семантику — на основании поисковых запросов (которые проверяли еженедельно) расширили ключевые слова, а также постоянно обновляли список минус-слов.

Результат

Мы сравнили последний месяц, когда FatLine самостоятельно вел рекламные кампании, и третий месяц продвижения с Netpeak:

бюджет на рекламу вырос на 42% (этот момент мы согласовали с клиентом в процессе работы);

доход вырос на 130% по данным Google Analytics;

средняя цена клика снизилась на 30%;

коэффициент транзакции вырос на 21%.

Отзыв клиента

Антон Гоцуля, CMO FatLine

Мы довольно давно знакомы с Netpeak — продолжительное время успешно сотрудничаем по SEO-продвижению нескольких проектов, ездим на конференцию 8Р. Настал момент, когда мы поняли, что уже не можем масштабировать контекстную рекламу своими силами, нужна автоматизация многих процессов и свежий профессиональный взгляд со стороны. Поэтому решили обратиться в Netpeak, ведь у нас не было сомнений в профессионализме ребят, а РРС — одно из основных направлений компании. Мы очень довольны сотрудничеством, ведь положительные изменения наступили очень быстро. Цели, которые мы ставили, были выполнены и перевыполнены, мы постоянно ведем живое общение по проекту. Для нас очень важно, что процесс не поставлен на поток, всё время ведется работа по оптимизации и расширению всех рекламных кампаний, наши пожелания учитываются и вопросы не остаются без ответа. Надеемся, что наше успешное сотрудничество будет продолжительным.

Команда проекта

Сергей Бережной , РРС-специалист;

, РРС-специалист; Катерина Дячук, проектный менеджер.