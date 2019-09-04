Как анализ рекламных кампаний помог увеличить доход на 130% — кейс FatLine

К нам обратился FatLine — интернет-магазин, который специализируется на индивидуальной печати принтов на одежде и аксессуарах.
Девиз FatLine: «Никогда не стоять на месте». Даже если все хорошо, даже если сайт работает идеально, мы все равно добавляем новые идеи для расширения ассортимента, запускаем новые проекты, постоянно улучшаем дизайн и юзабилити.
FatLine заботится об удобстве клиента:
- благодарит за покупку скидкой на следующий заказ;
- заказы отправляет «день в день», а не через 3–4 рабочих дня;
- разработал программу лояльности и условия для бесплатной доставки.
Задача
На момент обращения в Netpeak FatLine уже самостоятельно вел контекстную рекламу и настроил в рекламном аккаунте объявления для:
- поисковой сети;
- контекстно-медийной сети;
- обычного Merchant Center.
Такой срок для отчетов по рентабельности выбран неслучайно, потому что мы заново создали кампании. А значит, для тестирования/адаптации результатов новой рекламы нужно время.
Решение
Мы подробно изучили сайт FatLine, ознакомились с тематикой и выделили разделы для продвижения. На основании анализа уже работающего рекламного аккаунта построили стратегию продвижения на ближайшие три месяца. Во время анализа аккаунта мы сразу выделили несколько точек для роста:
- запуск Smart Merchant Center;
-
запуск
динамических поисковых кампаний;
-
запуск
ремаркетинга, потому что аудитория вернувшихся на сайт посетителей конвертировалась очень хорошо.
FatLine поставил перед нами задачу увеличить доход, поэтому мы решили отключить рекламу в контекстно-медийной сети на постоянной основе и использовать ее для продвижения акций либо специальных предложений.
Затем мы предложили оптимизировать рекламу в поисковой сети. Мы посчитали важным взять за основу семантику, которая уже была в аккаунте, проверить ее, убрать все нецелевые запросы и расширить целевыми.
Каждую кампанию создали с нуля, и нужно время на ее обучение (именно поэтому мы с Fatline договорились достичь цели на третий месяц продвижения).
Что мы сделали
-
Подготовили техническое задание на доработку фида для
Smart Shopping. Это нужно для углубленной сегментации товаров и категорий. В отдельных случаях вынесли сегменты в отдельные кампании — у каждой группы товаров своя маржинальность, поэтому и рентабельность должна быть своя.
-
Запустили динамические поисковые кампании, чтобы не допустить проседания трафика на этапе доработки обычных поисковых кампаний. Также подготовили кампанию для
фидас самыми популярными товарами по итогам прошлого месяца (спасибо большое FatLine за подготовку фида).
- Запустили ремаркетинг на посетителей, которые выполнили определенные действия на сайте, но ничего не купили.
- «Пересобрали» поисковые кампании — оставили только конверсионные ключевые слова. Чтобы убрать пересечение и не завышать стоимость клика, все ключевые слова обычных поисковых кампаний отминусовали из динамических кампаний.
- Доработали семантику — на основании поисковых запросов (которые проверяли еженедельно) расширили ключевые слова, а также постоянно обновляли список минус-слов.
Результат
Мы сравнили последний месяц, когда FatLine самостоятельно вел рекламные кампании, и третий месяц продвижения с Netpeak:
- бюджет на рекламу вырос на 42% (этот момент мы согласовали с клиентом в процессе работы);
- доход вырос на 130% по данным Google Analytics;
- средняя цена клика снизилась на 30%;
- коэффициент транзакции вырос на 21%.
Отзыв клиента
Антон Гоцуля, CMO FatLine
Мы довольно давно знакомы с Netpeak — продолжительное время успешно сотрудничаем по SEO-продвижению нескольких проектов, ездим на конференцию 8Р.
Настал момент, когда мы поняли, что уже не можем масштабировать контекстную рекламу своими силами, нужна автоматизация многих процессов и свежий профессиональный взгляд со стороны. Поэтому решили обратиться в Netpeak, ведь у нас не было сомнений в профессионализме ребят, а РРС — одно из основных направлений компании.
Мы очень довольны сотрудничеством, ведь положительные изменения наступили очень быстро. Цели, которые мы ставили, были выполнены и перевыполнены, мы постоянно ведем живое общение по проекту.
Для нас очень важно, что процесс не поставлен на поток, всё время ведется работа по оптимизации и расширению всех рекламных кампаний, наши пожелания учитываются и вопросы не остаются без ответа. Надеемся, что наше успешное сотрудничество будет продолжительным.
Команда проекта
- Сергей Бережной, РРС-специалист;
- Катерина Дячук, проектный менеджер.
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