Как безболезненно перейти на Google Analytics 4 и что это может дать вашему проекту

На смену привычному Google Universal, который использовали по умолчанию для отслеживания статистики, с 14 октября 2020 года пришёл усовершенствованный сервис Google Analytics 4. Он уже сейчас зарекомендовал себя как удобный и простой в освоении инструмент.

Однако быстрее получится с ним разобраться, когда его буквально изнутри покажет специалист, детально описывая процесс работы с настройками.

Так сделал на вебинаре SalesDoubler Михаил Клячко — собственник и руководитель Mnews.Agency.

Что такое Google Analytics 4?

Как мы уже говорили, Google Analytics 4 призван собирать статистику по посещениям ресурса, анализировать поведение пользователей и выгружать данные для дальнейшей их обработки.

Этот сервис отличается рядом полезных особенностей, особенно в сравнении с Google Universal:

Кросс-платформенное отслеживание. GA4 собирает данные по сайтам и приложениям Android/iOS и сводит их в единую отчетность. GA таких возможностей не предоставляет. Межплатформенная идентификация пользователей. В GA посетитель считается новым, если заходит с другого устройства или браузера. Это снижает точность статистики. В GA4 используются 3 уровня идентификации:User_id; Google Signals; Device_id. Это позволяет системе аналитики точнее считать пользователей, а не устройства и браузеры. Развернутая статистика. В GA собиралась только статистика просмотра страниц пользователями. В GA4 можно посмотреть данные по глубине прокрутки, исходящим кликам, поиску по сайту. Конфиденциальность данных. В GA данные о пользователях собираются с помощью файлов cookie. В GA4 используется библиотека gtag.js, работающая без файлов cookie. Также в GA4 по умолчанию настроена IP-анонимизация. Эту настройку нельзя изменить. В будущем Google планирует отказаться от файлов cookie.

Отличия Google Analytics 4 от Universal Analytics

Две предыдущие версии сервиса не работали на основе сеансов и страниц. Ключевое отличие — что последняя версия GA работает на основе модели, которая управляется на событиях, а не на сеансах и страницах. Это значит, что в первую очередь сервис рассматривает поведенческие факторы.

Важно, что GA 4 воспринимает любое взаимодействие с сайтом как событие: все ориентировано на то, как пользователь себя ведет с конкретным веб-ресурсом на разных устройствах.

Вот чем GA4 ощутимо отличается от Universal:

Сразу можно связать между собой web + app. Это удобно, когда есть и веб-версия сайта, и мобильное приложение Табличный вид изменен на визуализацию, принцип data studio. Это реализовано не во всех отчетах, поскольку в некоторых удобнее подать данные в виде таблицы. Фокус на пользователях и их действий на разных устройствах, а не на сессиях. Google-сигналы, которые даже без user ID позволяют определять пользователя, совершившего действие с сайтом или приложением. Сам интерфейс Google Analytics 4 становится проще: удобно создавать отчёты прямо внутри системы. Нет показателя отказов — он и так стал уже практически ненужным, маркетологи и аналитики делают упор на отслеживании удержания пользователе. Нет представлений (это инструмент, который позволяет фильтровать трафик, полученный из разных источников), но возможно этот показатель появится в дальнейших версиях GA. Возможность создавать аудитории на основе прогнозируемого поведения.

В целом, GA4 еще имеет некоторые недостатки, поскольку сервис находится в состоянии бета-тестирования. Однако уже сейчас им можно успешно пользоваться.

Также есть вариант воспользоваться тестовым доступом к GA, чтобы определить, удобно ли работать с ним.

Как настроить ресурс GA4

Для начала работы нужно перейти во вкладку «Администратор» и нажать на кнопку «Создать ресурс».

После этого откроется окно с полями, где нужно ввести стандартную информацию

Там же есть кнопка «Показать дополнительные параметры», после нажатия на которую можно создать ресурс в Universal Analytics, просто переключив бегунок.

В результате можно выбрать: или создать ресурс двух типов, или работать только в Universal Analytics

Лучше выбирать первый вариант, если это новый аккаунт, и соответственно, ресурсов на нем до этого не было.

Если в Universal Analytics необходимости нет, пункт «Показать дополнительные параметры» можно пропустить.

На следующем этапе снова идёт заполнение информации

После создания ресурса в интерфейсе появляется данные о потоке:

URL;

название потока;

идентификатор (в дальнейшем пригодится).

Также сразу есть быстрый доступ к отслеживанию определенных событий на сайте в разделе «Улучшенная статистика» (при желании его можно выключить)

Как раз благодаря потокам данных можно объединять между собой разные сайты и приложения.

Кроме этого, в улучшенной статистике есть дополнительные настройки.

Можно оставить или убрать отслеживание определенных событий. Но лучше, чтобы включенными оставались все — это пригодится в работе

Для настройки связи между GA4 и Google Рекламой нужно перейти во вкладку «Администратор».

Важно после этого не создать дубль конверсий на уровне аккаунта Google Рекламы

Следующий этап — обеспечить своевременное получение информации о посетителях сайта и/или приложения.

Для этого в той же вкладке «Администратор» нужно перейти в раздел «Настройка данных» и затем выбрать «Сбор данных»

Тут важно обязательно включить сбор данных для сигналов Google, это делают с помощью бегунка вверху страницы. Что касается хранения данных — по умолчанию в настройках выставлено два месяца (то есть, информация хранится в течение этого срока).

Лучше указать 14 месяцев

Фильтрация данных.

Переходим в потоки данных и нажимаем на тот поток, который создали. В открывшемся окне внизу будет пункт «Дополнительные настройки добавления тегов», и в нём можно:

исключить какой-то нежелательный трафик (например, с платежной системы);

Для этого нужно перейти в меню «Создание списка нежелательных переходов и в появившемся окне добавить источники, трафик с которых учитываться не будет

настроить исключение внутреннего трафика;

Для этого в разделе «Определение внутреннего трафика» нужно указать запрашиваемые данные и сохранить их

Затем активировать фильтр в меню «Администратор» — «Настройка ресурса»

Установка тега через GTM

Рассмотрим, как можно установить счётчик GA4 на сайт через Google Tag Manager (GTM). Этот вариант самый быстрый и удобный. Кроме этого, если специалист работает с системами аналитики от Google, без GTM ему не обойтись.

Для начала работы нужно войти в Google Tag Manager, создать новый тег и выбрать тип конфигурации «Google Аналитика: конфигурация GA4». Затем нужно ввести идентификатор потока и выбрать триггер — источник, с которого будут приходить данные. Чаще всего счётчик устанавливается на весь сайт, потому имеет смысл выбрать в качестве триггера All Pages (Все страницы).

Завершающий шаг— нажать кнопку «Опубликовать».

Чтобы проверить, правильно ли осуществлена настройка, можно зайти в раздел «Отчет в реальном времени», обновить страницу, и будет видно, что как минимум один пользователь находится на сайте. Разумеется, если не стоит фильтр внутреннего трафика

Пример настройки конверсий

Чтобы настроить конверсии, надо вернуться на стартовую страницу в GTM, создать новый тег, но теперь выбрать тип конфигурации «Google Аналитика: событие GA4». Как и в случае с установкой счетчика, нужно указать в качестве тега конфигурации идентификатор потока.

Название события будет передаваться в систему, потому оно должно быть понятным

После этого нужно добавить триггер.

Сначала выбрать его тип («Только ссылки» или «Все элементы»), затем заполнить информацию в окне настроек. Финальный шаг — опубликовать. После этого в системе будут появлятся данные по заданному триггеру как только пользователь совершит заданное действие. Чтобы событие было не просто событием, а именно конверсией, нужно перейти в раздел «Конфигурация» и выбрать графу «События».

В появившемся окне с помощью бегунка можно отметить, какие из событий — конверсии

Это удобная функция и она по своему принципу отличается от того, как реализовано в Google Universal.

Как создать аудитории ремаркетинга

Аудитории ремаркетинга создаются в меню «Конфигурация» — «Аудитории» — «Новая аудитория» — «Создать особую аудиторию». Предположим, на сайте установлен чат Bitrix, через который посетители могут связаться с владельцем.

Чтобы создать аудиторию из всех, кто писал в этот чат, надо в разделе «События» выбрать соответствующее. Для этого и нужно указывать понятное название событиям, чтобы потом можно было их идентифицировать.

После этого в сводке будет видно, что такая аудитория есть, а также сколько пользователей она содержит

Там же (в правом верхнем углу) можно указать срок, в течение которого будут храниться данные. Потом нужно только сохранить настройки.

Создание аудиторий — необходимый инструмент, поскольку собранные данные можно обрабатывать, анализировать, передавать в Google Рекламу.