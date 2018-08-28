Маркетинг

Как бренды по-злому шутят в рекламе
Татьяна Кичук
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Сатира, ирония, пародия — все эти приемы в рекламе помогают брендам выделиться среди конкурентов. Если их правильно использовать, конечно. Я перевела статью, в которой собраны нетипичные варианты троллинга в рекламе.

Какими бы благими не были ваши намерения, стеб над клиентами или конкурентами — опасный инструмент. Например, несколько лет назад компания BrewDog выпустила недорогое «пиво для девочек» с розовой этикеткой. Она хотела подчеркнуть проблему неравенства полов и уровня их заработной платы в Великобритании. Но что-то пошло не так. Шутка «не зашла», а компанию обвинили в том, что такой продукт, не поднимает проблему сексизма, а ярко ее иллюстрирует.

Тем не менее, ирония, сатира или пародия — отличный способ привлечь клиентов и создать запоминающийся образ бренда.

Кстати, посмотрите, как круто обыграли гендерные стереотипы в рекламе пива Heineken:

Dissolve стебет миллениалов

Не выходит из моды маркетинг, направленный на поколение Y, основная черта которого — чувство собственной уникальности. Кажется, бренды просто одержимы, как продать товар «сетевому поколению».

Поскольку бренды часто обвиняют в попытках увековечить стереотипы, маркетинг для миллениалов наконец «созрел» для пародий. Компания Dissolve (специализируется на стоковых фото и видео) воспользовалась ситуацией и создала видео «Обычная реклама для миллениалов».

Герой видео задействует все возможные и невозможные средства, чтобы достучаться до миллениалов, а потому без клише не обходится. Их даже слишком много — корпоративный сленг, трендовые шрифты, селфи. Все это разрушает стереотипы миллениалов (и бренды, которые используют это в своей рекламе).

Видео, конечно, могло спровоцировать противоположный эффект — зрители помоложе вполне могли обидеться, а не посмеяться над этим. Тем не менее, компании удалось в ролике «подколоть» пользователей. Dissolve признает, что стоковые фото и видео часто тиражируют стереотипы, и при этом умудряется незаметно продать свои услуги.

Кстати, почитайте короткий пост о сленге — возможно, пригодится в построении своей стратегии стёба новых поколений пользователей.

«Спонсор контента — Onion»

Onion — это сатирическое издательство, которое намеренно создает сюрреалистичный неоднозначный контент. И хотя компания сама по себе замечательным пример стеба, она также использовала эту стратегию для расширения бизнеса. А в итоге превратилась в полноценное онлайн-СМИ.

Clickhole — один из продуктов Onion. Этот сайт появился как пародия на сайты с баннерами типа «Ученые узнали о Пугачевой такооое». По иронии судьбы Clickhole, подшучивая над пиар-контентом, сам стал крупным игроком на этом рынке, создавая популярный виральный контент.

Смешно, что раньше Onion пародировали контент спонсоров, а сейчас сами его создают. Onion Labs — собственное рекламное агентство издательство, которое создает контент для других брендов, включая Pizza Hut и Bumble.

Onion — отличный пример для подражания. Издательство оттачивает мастерство в искусстве маркетинговых издевок, а также открыто показывает, как их использовать.

Например, в своем видео Onion Labs показывают историю женщины, которая без батареек Duracell не смогла уснуть: обычные батарейки в пожарной сигнализации разрядились и начали издавали «умирающие» звуки. Простой сюжет и крутая подача бытовой ситуации. Видео снято так, будто жертва какого-то ужасного преступления дает показания. Если бы она только знала, как все обернется, то наверняка поступила по-другому. Сарказм.

Zulu Alpha Kilo — портфолио из ляпов конкурентов

Zulu Alpha Kilo — креативное агентство в Торонто. Команда Zulu решила использовать сатиру как способ отстройки от конкурентов.

Сайт компании — сплошная пародия на ужасные сайты конкурентов в Торонто. Агентство троллит отрасль и ее методы продвижения. От вдохновляющих плакатов до поддельных профилей клиентов — сайт полон язвительного юмора.

Как бренды по-злому шутят в рекламе

Естественно, компания объясняет пользователям, что это всего лишь пародия, и мотивирует познакомиться с настоящей командой агентства.

Примеры стеба в рекламе

Хотя много брендов стебутся в рекламных кампаниях, этот случай отличается особой смелостью. Вместо того, чтобы добиваться быстрого, но краткосрочного успеха, компания выбирает длинный и опасный путь — в случае поражения это будет не так легко забыть.

Как бренды троллят конкурентов в рекламе

Сатира Zulu настолько прижилась, что стала неотъемлемой частью имиджа бренда и подтверждением того, что компания может посмеяться не только над другими, но и над собой.

IKEA против Apple и Balenciaga

Крупные бренды по понятным причинам опасаются резкой критики в рекламе. Но некоторые не могут устоять. Вот, например, IKEA многие годы подшучивает над Apple.

В 2014 году компания выпустила рекламу Power of the BookBook, в которой презентовала свой новый каталог (обычный бумажный каталог) в стиле Apple — размеры продукта, навигация, отсутствие проводов, неограниченный срок службы батареи, быстрая скорость загрузки страницы вне зависимости от скорости, с которой листают каталог, и прочее.

IKEA обиделась на заявление Apple, что они первыми представляют беспроводную зарядку (в то время как компания шведской мебели продавала свою версию беспроводной зарядки еще с 2015 года). В адрес Apple посыпались очередные рекламные кампании, в которых на этот раз использовались слоганы в стиле Apple. Переделали даже знаменитое «Think different» в «Link Differently».

Как Икея троллит Эппл в рекламе

Поскольку IKEA и Apple — известные бренды, кампания должна быть близка большинству покупателей, а также создавать много шума в соцсетях. Увидев, что шуточки над другими брендами нравятся аудитории, IKEA заодно протроллила Balenciaga.

Как выделиться среди конкурентов в рекламе

Их сумки-шопперы бренда подозрительно напоминали привычные голубые сумки мебельного гипермаркета.

Примеры креативной брендовой рекламы

Что The Outnet думает про лидеров мнений

Как правило, у известных брендов туго с юмором в свой адрес. Но есть исключения. Например, у The Outnet все хорошо с самоиронией. Это интернет-магазин модной одежды и аксессуаров, принадлежащий группе компаний Net-a-Porter.

Команда сайта выпустила шесть коротких серий под названием Pretty Influential — это своего рода пародия на документальный фильм. В роликах смеются над двумя известными в узких кругах лидерами мнений, которые тайно пытались проникнуть за кулисы недели моды в Нью-Йорке.

Серии работают на нескольких уровнях. Это не просто обличающий взгляд на инфлюенсеров, но и камень в огород дизайнеров и журналистов с их двойными стандартами. Последние стараются сидеть одновременно на двух стульях: критикуют лидеров мнений и в то же время приглашают их в первые ряды показа мод.

Сейчас так много однообразного и серьезного контента, что в ленте пользователей шутки брендов (добродушные и не очень) здорово выделяются на фоне конкурентов.

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реклама реклама интернет-магазина рекламная кампания
Татьяна Кичук

Окончила педагогический университет имени К. Д. Ушинского. Около трех лет преподавала английский язык. К команде Netpeak присоединилась в начале 2017 года. Занимаюсь переводом внутренней документации и внешнего контента.

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