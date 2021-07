Сатира, ирония, пародия — все эти приемы в рекламе помогают брендам выделиться среди конкурентов. Если их правильно использовать, конечно. Я перевела статью, в которой собраны нетипичные варианты троллинга в рекламе.

Какими бы благими не были ваши намерения, стеб над клиентами или конкурентами — опасный инструмент. Например, несколько лет назад компания BrewDog выпустила недорогое «пиво для девочек» с розовой этикеткой. Она хотела подчеркнуть проблему неравенства полов и уровня их заработной платы в Великобритании. Но что-то пошло не так. Шутка «не зашла», а компанию обвинили в том, что такой продукт, не поднимает проблему сексизма, а ярко ее иллюстрирует.

Тем не менее, ирония, сатира или пародия — отличный способ привлечь клиентов и создать запоминающийся образ бренда.

Кстати, посмотрите, как круто обыграли гендерные стереотипы в рекламе пива Heineken:

Не выходит из моды маркетинг, направленный на поколение Y, основная черта которого — чувство собственной уникальности. Кажется, бренды просто одержимы, как продать товар «сетевому поколению».

Поскольку бренды часто обвиняют в попытках увековечить стереотипы, маркетинг для миллениалов наконец «созрел» для пародий. Компания Dissolve (специализируется на стоковых фото и видео) воспользовалась ситуацией и создала видео «Обычная реклама для миллениалов».

Герой видео задействует все возможные и невозможные средства, чтобы достучаться до миллениалов, а потому без клише не обходится. Их даже слишком много — корпоративный сленг, трендовые шрифты, селфи. Все это разрушает стереотипы миллениалов (и бренды, которые используют это в своей рекламе).

Видео, конечно, могло спровоцировать противоположный эффект — зрители помоложе вполне могли обидеться, а не посмеяться над этим. Тем не менее, компании удалось в ролике «подколоть» пользователей. Dissolve признает, что стоковые фото и видео часто тиражируют стереотипы, и при этом умудряется незаметно продать свои услуги.

Кстати, почитайте короткий пост о сленге — возможно, пригодится в построении своей стратегии стёба новых поколений пользователей.

Onion — это сатирическое издательство, которое намеренно создает сюрреалистичный неоднозначный контент. И хотя компания сама по себе замечательным пример стеба, она также использовала эту стратегию для расширения бизнеса. А в итоге превратилась в полноценное онлайн-СМИ.

Clickhole — один из продуктов Onion. Этот сайт появился как пародия на сайты с баннерами типа «Ученые узнали о Пугачевой такооое». По иронии судьбы Clickhole, подшучивая над пиар-контентом, сам стал крупным игроком на этом рынке, создавая популярный виральный контент.

Safe Space: This Support Group Allows Parents To Meet Up And Draw Unflattering Portraits Of Their Children https://t.co/g2nDqtyF2z pic.twitter.com/K7B6nUjKeb