Как быстро почистить трэш-площадки в контекстно-медийной сети Google

Не хотите, чтобы ваша реклама показывалась на сайтах с играми, фанфиками и прочим нерелевантным контентом? К сожалению, алгоритмы, с помощью которых Google подбирает места, не идеальны, и если не исключать подобные площадки, они «съедят» рекламный бюджет и не принесут желаемый результат. Как быстро избавиться от некачественных мест размещения?
1. Как получить список мест размещения?
1.1. При создании рекламной кампании
Если вы только планируете запустить медийную рекламу и хотите настроить таргетинг на подобранные вручную площадки, с помощью старого-доброго
1.1.1. Все достаточно просто: введите подходящие ключевые слова, настройте геотаргетинг и нажмите «Получить варианты мест размещения».
1.1.2. В окне с подобранными результатами перейдите на вкладку «Места размещения» и выберите подкатегорию «Сайты». Нажмите на кнопку скачивания и выгрузите данные в формате CSV.
1.2. Для анализа кампаний в КМС
Чтобы проанализировать площадки, на которых была показана ваша реклама, перейдите в аккаунт Google Рекламы.
На вкладке «Контекстно-медийная сеть» выберите подпункт «Места размещения». Далее нажмите кнопку скачивания и сохраните полученный файл.
2. Как проанализировать площадки?
Перейдем непосредственно к чистке площадок.
По названию домена не всегда можно определить тематику площадки, поэтому для максимально качественного анализа нужно импортировать тайтлы страниц.
2.1. Как импортировать тайтлы с помощью таблиц Google?
2.1.1. Откройте список скачанных ранее площадок и в отдельном столбце используйте формулу «IMPORTXML». Таким образом в файл потянутся все заголовки мест размещения.
Обратите внимание! Для корректной работы формулы, URL домена площадки должен содержать «http://».
2.1.2. С помощью текстового фильтра можно найти и удалить ненужные или неэффективные площадки.
Этот метод не всегда работает корректно — данные могут поступать слишком долго или не появиться вообще.
Как видите, несмотря на правильную формулу и формат ссылки, не все заголовки страниц подгрузились в документ.
2.2. Как быстро почистить площадки с помощью Netpeak Checker
Если вы хотите подгрузить заголовки всех сайтов и сделать это быстро, рекомендую Netpeak Checker — у меня на две тысячи сайтов ушло около девяти минут.
2.2.1. Скопируйте URL сайтов для анализа в
2.2.2. На вкладке «Parameters» выберите нужный для анализа показатель — в нашем случае это «On-Page» — «Title».
2.2.3. Запустите проверку с помощью большой зеленой кнопки «Start».
В итоге вы получите Title всех страниц.
2.2.4. Теперь нужно отфильтровать «плохие» площадки. Нажмите на кнопку «Filter» и введите регулярное выражение с потенциально лишней семантикой, например «game|flash|igr|sims|simula|minec|dota».
Обратите внимание, что при фильтрации нужно выбрать тип соответствия «Matching RegExp».
2.2.5. Применяем фильтр и получаем список площадок, показы на которых нужно исключить.
Остается лишь экспортировать таблицу в Excel-файл.
3. Как исключить площадки?
Удобнее всего для минус-площадок использовать общий список — вы сможете использовать его для разных рекламных кампаний.
3.1. Для создания списка перейдите в интерфейсе Google Рекламы в общую библиотеку и выберите пункт «Исключения мест размещения в кампании».
3.2. Создайте новый список исключенных площадок.
Назовите свой список, скопируйте его в поле «Места размещения» и сохраните изменения.
3.3. Выделите новый список и примените к кампаниям контекстно-медийной сети.
Выводы
Если хотите, чтобы кампании в
- Загрузите список площадок c «Планировщика кампаний в КМС» или активных кампаний.
- Импортируйте данные о тайтлах страниц, поскольку домен сайта не всегда позволяет понять его тематику. Сделать этом можно с помощью:
- Таблиц Google (медленно и не всегда подтягивает данные о всех площадках);
- Netpeak Checker (быстро и удобно).
- Отфильтруйте нерелевантные сайты.
- Добавьте список минус-площадок.
Регулярно проверяйте площадки размещения, и тогда ваша реклама будет показываться только на качественных сайтах.
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