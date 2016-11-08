Как быстро почистить трэш-площадки в контекстно-медийной сети Google

Не хотите, чтобы ваша реклама показывалась на сайтах с играми, фанфиками и прочим нерелевантным контентом? К сожалению, алгоритмы, с помощью которых Google подбирает места, не идеальны, и если не исключать подобные площадки, они «съедят» рекламный бюджет и не принесут желаемый результат. Как быстро избавиться от некачественных мест размещения?

1. Как получить список мест размещения?

1.1. При создании рекламной кампании

Если вы только планируете запустить медийную рекламу и хотите настроить таргетинг на подобранные вручную площадки, с помощью старого-доброго «Планировщика кампаний в КМС» можно получить много вариантов мест размещения.

1.1.1. Все достаточно просто: введите подходящие ключевые слова, настройте геотаргетинг и нажмите «Получить варианты мест размещения».

1.1.2. В окне с подобранными результатами перейдите на вкладку «Места размещения» и выберите подкатегорию «Сайты». Нажмите на кнопку скачивания и выгрузите данные в формате CSV.

1.2. Для анализа кампаний в КМС

Чтобы проанализировать площадки, на которых была показана ваша реклама, перейдите в аккаунт Google Рекламы.

На вкладке «Контекстно-медийная сеть» выберите подпункт «Места размещения». Далее нажмите кнопку скачивания и сохраните полученный файл.

2. Как проанализировать площадки?

Перейдем непосредственно к чистке площадок.

По названию домена не всегда можно определить тематику площадки, поэтому для максимально качественного анализа нужно импортировать тайтлы страниц.

2.1. Как импортировать тайтлы с помощью таблиц Google?

2.1.1. Откройте список скачанных ранее площадок и в отдельном столбце используйте формулу «IMPORTXML». Таким образом в файл потянутся все заголовки мест размещения.

Обратите внимание! Для корректной работы формулы, URL домена площадки должен содержать «http://».

2.1.2. С помощью текстового фильтра можно найти и удалить ненужные или неэффективные площадки.

Этот метод не всегда работает корректно — данные могут поступать слишком долго или не появиться вообще.

Как видите, несмотря на правильную формулу и формат ссылки, не все заголовки страниц подгрузились в документ.

2.2. Как быстро почистить площадки с помощью Netpeak Checker

Если вы хотите подгрузить заголовки всех сайтов и сделать это быстро, рекомендую Netpeak Checker — у меня на две тысячи сайтов ушло около девяти минут.

2.2.1. Скопируйте URL сайтов для анализа в Netpeak Checker с помощью буфера обмена («Add URLs» — «Paste from clipboard») или вставьте их из файла («Load from file»).

2.2.2. На вкладке «Parameters» выберите нужный для анализа показатель — в нашем случае это «On-Page» — «Title».

2.2.3. Запустите проверку с помощью большой зеленой кнопки «Start».

В итоге вы получите Title всех страниц.

2.2.4. Теперь нужно отфильтровать «плохие» площадки. Нажмите на кнопку «Filter» и введите регулярное выражение с потенциально лишней семантикой, например «game|flash|igr|sims|simula|minec|dota».

Обратите внимание, что при фильтрации нужно выбрать тип соответствия «Matching RegExp».

2.2.5. Применяем фильтр и получаем список площадок, показы на которых нужно исключить.

Остается лишь экспортировать таблицу в Excel-файл.

3. Как исключить площадки?

Удобнее всего для минус-площадок использовать общий список — вы сможете использовать его для разных рекламных кампаний.

3.1. Для создания списка перейдите в интерфейсе Google Рекламы в общую библиотеку и выберите пункт «Исключения мест размещения в кампании».

3.2. Создайте новый список исключенных площадок.

Назовите свой список, скопируйте его в поле «Места размещения» и сохраните изменения.

3.3. Выделите новый список и примените к кампаниям контекстно-медийной сети.

Выводы

Если хотите, чтобы кампании в контекстно-медийной сети работали эффективно, регулярно проводите модерацию площадок. Все можно сделать быстро и качественно:

Загрузите список площадок c «Планировщика кампаний в КМС» или активных кампаний. Импортируйте данные о тайтлах страниц, поскольку домен сайта не всегда позволяет понять его тематику. Сделать этом можно с помощью:

Таблиц Google (медленно и не всегда подтягивает данные о всех площадках);

Netpeak Checker (быстро и удобно).

Отфильтруйте нерелевантные сайты.

Добавьте список минус-площадок.

Регулярно проверяйте площадки размещения, и тогда ваша реклама будет показываться только на качественных сайтах.