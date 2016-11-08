PPC

Как быстро почистить трэш-площадки в контекстно-медийной сети Google
Вероника Малышко
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Не хотите, чтобы ваша реклама показывалась на сайтах с играми, фанфиками и прочим нерелевантным контентом? К сожалению, алгоритмы, с помощью которых Google подбирает места, не идеальны, и если не исключать подобные площадки, они «съедят» рекламный бюджет и не принесут желаемый результат. Как быстро избавиться от некачественных мест размещения?

1. Как получить список мест размещения?

1.1. При создании рекламной кампании

Если вы только планируете запустить медийную рекламу и хотите настроить таргетинг на подобранные вручную площадки, с помощью старого-доброго «Планировщика кампаний в КМС» можно получить много вариантов мест размещения.

1.1.1. Все достаточно просто: введите подходящие ключевые слова, настройте геотаргетинг и нажмите «Получить варианты мест размещения».

При создании рекламной кампании

1.1.2. В окне с подобранными результатами перейдите на вкладку «Места размещения» и выберите подкатегорию «Сайты». Нажмите на кнопку скачивания и выгрузите данные в формате CSV.

Перейдите на вкладку «Места размещения»

1.2. Для анализа кампаний в КМС

Чтобы проанализировать площадки, на которых была показана ваша реклама, перейдите в аккаунт Google Рекламы.

На вкладке «Контекстно-медийная сеть» выберите подпункт «Места размещения». Далее нажмите кнопку скачивания и сохраните полученный  файл.

Для анализа кампаний в КМС

2. Как проанализировать площадки?

Перейдем непосредственно к чистке площадок.

По названию домена не всегда можно определить тематику площадки, поэтому для максимально качественного анализа нужно импортировать тайтлы страниц.

По названию домена не всегда можно определить тематику площадки, поэтому для максимально качественного анализа нужно импортировать тайтлы страниц

2.1. Как импортировать тайтлы с помощью таблиц Google?

2.1.1. Откройте список скачанных ранее площадок и в отдельном столбце используйте формулу «IMPORTXML». Таким образом в файл потянутся все заголовки мест размещения.

Обратите внимание! Для корректной работы формулы, URL домена площадки должен содержать «http://».

Используйте формулу «IMPORTXML»

2.1.2. С помощью текстового фильтра можно найти и удалить ненужные или неэффективные площадки.

Удалить ненужные или неэффективные площадки

Этот метод не всегда работает корректно — данные могут поступать слишком долго или не появиться вообще.

Метод не всегда работает корректно

Как видите, несмотря на правильную формулу и формат ссылки, не все заголовки страниц подгрузились в документ.

2.2. Как быстро почистить площадки с помощью Netpeak Checker

Если вы хотите подгрузить заголовки всех сайтов и сделать это быстро, рекомендую Netpeak Checker — у меня на две тысячи сайтов ушло около девяти минут.

2.2.1. Скопируйте URL сайтов для анализа в Netpeak Checker с помощью буфера обмена («Add URLs» — «Paste from clipboard») или вставьте их из файла («Load from file»).

Скопируйте URL сайтов

2.2.2. На вкладке «Parameters» выберите нужный для анализа показатель — в нашем случае это «On-Page» — «Title».

На вкладке «Parameters»

«On-Page» – «Title»

2.2.3. Запустите проверку с помощью большой зеленой кнопки «Start».

Запустите проверку

В итоге вы получите Title всех страниц.

Title всех страниц

2.2.4. Теперь нужно отфильтровать «плохие» площадки. Нажмите на кнопку «Filter» и введите регулярное выражение с потенциально лишней семантикой, например «game|flash|igr|sims|simula|minec|dota».

Регулярное выражение с потенциально лишней семантикой

Обратите внимание, что при фильтрации нужно выбрать тип соответствия «Matching RegExp».

Выбрать тип соответствия

2.2.5. Применяем фильтр и получаем список площадок, показы на которых нужно исключить.

Применяем фильтр

Остается лишь экспортировать таблицу в Excel-файл.

Экспортировать таблицу

3. Как исключить площадки?

Удобнее всего для минус-площадок использовать общий список — вы сможете использовать его для разных рекламных кампаний.

3.1. Для создания списка перейдите в интерфейсе Google Рекламы в общую библиотеку и выберите пункт «Исключения мест размещения в кампании».

Исключения мест размещения в кампании

3.2. Создайте новый список исключенных площадок.

Создайте новый список

Назовите свой список, скопируйте его в поле «Места размещения» и сохраните изменения.

список минус-площадок

3.3. Выделите новый список и примените к кампаниям контекстно-медийной сети.

примените к кампаниям

Выводы

Если хотите, чтобы кампании в контекстно-медийной сети работали эффективно, регулярно проводите модерацию площадок. Все можно сделать быстро и качественно:

  1. Загрузите список площадок c «Планировщика кампаний в КМС» или активных кампаний.
  2. Импортируйте данные о тайтлах страниц, поскольку домен сайта не всегда позволяет понять его тематику. Сделать этом можно с помощью:
  • Таблиц Google (медленно и не всегда подтягивает данные о всех площадках);
  • Netpeak Checker (быстро и удобно).
  • Отфильтруйте нерелевантные сайты.
  • Добавьте список минус-площадок.

Регулярно проверяйте площадки размещения, и тогда ваша реклама будет показываться только на качественных сайтах.

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Вероника Малышко

Middle PPC Specialist в Netpeak. Работаю в компании с лета 2016 года. Выпускница харьковского филиала образовательного центра Netpeak. Интересуюсь таргетированой рекламой в социальных сетях. Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics.

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