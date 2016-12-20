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SEO

Как добавить 100 000 метатегов на сайт за 5 минут?
Александр Шараевский
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Каждый знает, что такое рутина, — она отнимает много времени, утомляет, снижает мотивацию. Классическая рутина SEO-специалиста — задачи по ручному внедрению метатегов на сайт (Title, Description, Keywords, H1). Специалисты Netpeak, как вы наверняка знаете, автоматизируют все процессы. Для внедрения метатегов без вмешательства программистов или контент-менеджеров клиента у нас также есть алгоритм. Благодаря ему я экономлю десятки часов в месяц.

Для внедрения метода понадобятся:

  1. Доступ к базе данных.
  2. Начальные знания SQL-запросов.
  3. Опыт работы в Google Sheets.

Без базовых знаний SQL и опыта работы с MySQL этот способ лучше не использовать. Важно делать резервную копию данных после каждого действия, чтобы в случае непредвиденной ошибки можно было восстановить информацию. Также необходимо заливать метатеги на тестовую версию сайта, и уже после проверки переносить их на основной сайт.

Как добавлять метатеги с помощью MySQL?

В первую очередь необходимо определить, какой запрос выполняется при ручном добавлении/редактировании значений в MySQL.

Для этого надо найти в базе данных таблицу, в которой хранятся данные метатегов. Используем поиск ранее заполненного значения Title или Description по всем таблицам:

Используем поиск ранее заполненного значения Title или Description по всем таблицам

Данные значения нашлись в таблице article_filter, она хранит информацию о метатегах и с ней мы будем работать дальше.

Чтобы узнать, какой SQL-запрос используется для добавления метатегов, необходимо добавить новое значение в таблицу.

Нажимаем «Вставить»:

Заполняем все обязательные поля

Заполняем все обязательные поля:

Чтобы узнать, какой SQL-запрос используется для добавления мета-тегов, необходимо добавить новое значение в таблицу

После этого увидим сообщение об успешном добавлении новой строки в таблицу:

После этого увидим сообщение об успешном добавлении новой строки в таблицу

В этом сообщении и есть пример SQL-запроса, который выполняется при добавлении нового значения в таблицу. Копируем его и подготавливаем удобный и понятный шаблон запроса:

INSERT INTO `article_filter` (`id`, `url`, 
`text`, `is_show`, `meta_title`, 
`meta_description`, `meta_keywords`, `h1`) 
VALUES (NULL, 'ЭТО URL', 'ЭТО SEO текст', '1', 
'ЭТО TITLE', 'ЭТО DESCRIPTION', 'ЭТО KEYWORDS', 'ЭТО H1');

Расшифровка:

  • url — адрес страницы, для которой будут использованы метатеги,
  • text — SEO-текст;
  • meta_title — title страницы;
  • meta_description — описание страницы;
  • meta_keywords — ключевые слова;
  • h1 — заголовок первого уровня.

Так мы добавляем новый уникальный метатег в базу данных. Но если информация была внесена ранее, получим сообщение об ошибке:

если информация была внесена ранее, получим сообщение об ошибке

Чтобы перезаписывать ранее существующие данные, я добавил в запрос условие — ON DUPLICATE KEY UPDATE. Благодаря ему, в случае нахождения дубликата, старые значения будут обновляться.

Финальный запрос выглядит так:

INSERT INTO `article_filter` (`id`, `url`, `text`, 
`is_show`, `meta_title`, 
`meta_description`, `meta_keywords`, `h1`)
 VALUES (NULL, 'ЭТО URL', '', '1', 'ЭТО TITLE', 
'ЭТО DESCRIPTION', 'ЭТО KEYWORDS', 'ЭТО H1') 
ON DUPLICATE KEY UPDATE `meta_title` = 'ЭТО TITLE', 
`meta_description` = 'ЭТО DESCRIPTION', 
`meta_keywords` = 'ЭТО KEYWORDS', `h1` = 'ЭТО H1';

Важно! В разных CMS структура базы данных будет отличаться, поэтому для каждой CMS будет свой уникальный запрос. Я показываю пример на самописном сайте, где все ручные метатеги хранятся в отдельной таблице. Поэтому для их добавления необходимо использовать именно такую конструкцию запроса. Если у клиента есть программисты, можно попросить их подготовить шаблон SQL-запроса в соответствии с особенностями CMS.

Как настроить генерацию запросов с помощью Google Sheets?

Для экономии времени на составление списка SQL-запросов я использую регулярные запросы в Google Sheets.

Для начала необходимо создать таблицу и заполнить все метатеги в горизонтальном виде. У нас есть шесть колонок: URL, TITLE, DESCRIPTION, KEYWORDS, H1 и SQL. В колонке SQL я использую шаблон SQL-запроса, который объединяет данные из всех колонок в один запрос с помощью функции СЦЕПИТЬ.

=СЦЕПИТЬ("INSERT INTO `article_filter` 
(`id`, `url`, `text`, `is_show`, `meta_title`, 
`meta_description`, `meta_keywords`, `h1`) 
VALUES (NULL, '";A2;"', '', '1', '";B2;"', 
'";C2;"', '";D2;"', '";E2;"') ON DUPLICATE KEY UPDATE `meta_title` 
= '";B2;"', `meta_description` = '";C2;"', 
`meta_keywords` = '";D2;"', `h1` = '";E2;"';")

В итоге получаем таблицу с готовыми SQL-запросами, которые остается только скопировать и вставить в MySQL.

В итоге мы получаем таблицу с готовыми SQL-запросами, которые остается только скопировать и вставить в MySQL

Выводы

Один раз подготовив специальную таблицу, экономим время, которое в будущем можно потратить на другие задачи. За 5 минут я могу залить неограниченное количество метатегов (их количество ограничено только возможностями сервера). В ручном режиме я бы потратил на это в десятки раз больше времени.

Плюсы данного способа:

  1. Экономия времени.
  2. Экономия денег клиента.
  3. Избавление от рутинной работы.

Но у метода есть и минусы:

  1. Обязательно знание SQL.
  2. Для каждой CMS будет свой уникальный запрос.
  3. Необходимо делать резервные копии данных.

Старайтесь автоматизировать рутинные задачи, и тогда работа всегда будет приносить удовольствие.

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технический аудит сайта SEO 2.0 ключевые слова виды запросов структура сайта таблицы Google
Александр Шараевский

С SEO познакомился в 2011 году. В 2014 закончил факультет "Разработка программного обеспечения", в 2016 "Компьютерная инженерия".

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