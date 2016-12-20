Каждый знает, что такое рутина, — она отнимает много времени, утомляет, снижает мотивацию. Классическая рутина SEO-специалиста — задачи по ручному внедрению метатегов на сайт (Title, Description, Keywords, H1). Специалисты Netpeak, как вы наверняка
Для внедрения метода понадобятся:
- Доступ к базе данных.
- Начальные знания SQL-запросов.
- Опыт работы в Google Sheets.
Без базовых знаний SQL и опыта работы с MySQL этот способ лучше не использовать. Важно делать резервную копию данных после каждого действия, чтобы в случае непредвиденной ошибки можно было восстановить информацию. Также необходимо заливать метатеги на тестовую версию сайта, и уже после проверки переносить их на основной сайт.
Как добавлять метатеги с помощью MySQL?
В первую очередь необходимо определить, какой запрос выполняется при ручном добавлении/редактировании значений в MySQL.
Для этого надо найти в базе данных таблицу, в которой хранятся данные метатегов. Используем поиск ранее заполненного значения Title или Description по всем таблицам:
Данные значения нашлись в таблице “article_filter”, она хранит информацию о метатегах и с ней мы будем работать дальше.
Чтобы узнать, какой SQL-запрос используется для добавления метатегов, необходимо добавить новое значение в таблицу.
Нажимаем «Вставить»:
Заполняем все обязательные поля:
После этого увидим сообщение об успешном добавлении новой строки в таблицу:
В этом сообщении и есть пример SQL-запроса, который выполняется при добавлении нового значения в таблицу. Копируем его и подготавливаем удобный и понятный шаблон запроса:
INSERT INTO `article_filter` (`id`, `url`,
`text`, `is_show`, `meta_title`,
`meta_description`, `meta_keywords`, `h1`)
VALUES (NULL, 'ЭТО URL', 'ЭТО SEO текст', '1',
'ЭТО TITLE', 'ЭТО DESCRIPTION', 'ЭТО KEYWORDS', 'ЭТО H1');
Расшифровка:
- url — адрес страницы, для которой будут использованы метатеги,
- text — SEO-текст;
- meta_title — title страницы;
- meta_description — описание страницы;
- meta_keywords — ключевые слова;
- h1 — заголовок первого уровня.
Так мы добавляем новый уникальный метатег в базу данных. Но если информация была внесена ранее, получим сообщение об ошибке:
Чтобы перезаписывать ранее существующие данные, я добавил в запрос условие — ON DUPLICATE KEY UPDATE. Благодаря ему, в случае нахождения дубликата, старые значения будут обновляться.
Финальный запрос выглядит так:
INSERT INTO `article_filter` (`id`, `url`, `text`,
`is_show`, `meta_title`,
`meta_description`, `meta_keywords`, `h1`)
VALUES (NULL, 'ЭТО URL', '', '1', 'ЭТО TITLE',
'ЭТО DESCRIPTION', 'ЭТО KEYWORDS', 'ЭТО H1')
ON DUPLICATE KEY UPDATE `meta_title` = 'ЭТО TITLE',
`meta_description` = 'ЭТО DESCRIPTION',
`meta_keywords` = 'ЭТО KEYWORDS', `h1` = 'ЭТО H1';
Важно! В разных CMS структура базы данных будет отличаться, поэтому для каждой CMS будет свой уникальный запрос. Я показываю пример на самописном сайте, где все ручные метатеги хранятся в отдельной таблице. Поэтому для их добавления необходимо использовать именно такую конструкцию запроса. Если у клиента есть программисты, можно попросить их подготовить шаблон SQL-запроса в соответствии с особенностями CMS.
Как настроить генерацию запросов с помощью Google Sheets?
Для экономии времени на составление списка SQL-запросов я использую регулярные запросы в Google Sheets.
Для начала необходимо создать таблицу и заполнить все метатеги в горизонтальном виде. У нас есть шесть колонок: URL, TITLE, DESCRIPTION, KEYWORDS, H1 и SQL. В колонке SQL я использую шаблон SQL-запроса, который объединяет данные из всех колонок в один запрос с помощью функции СЦЕПИТЬ.
=СЦЕПИТЬ("INSERT INTO `article_filter`
(`id`, `url`, `text`, `is_show`, `meta_title`,
`meta_description`, `meta_keywords`, `h1`)
VALUES (NULL, '";A2;"', '', '1', '";B2;"',
'";C2;"', '";D2;"', '";E2;"') ON DUPLICATE KEY UPDATE `meta_title`
= '";B2;"', `meta_description` = '";C2;"',
`meta_keywords` = '";D2;"', `h1` = '";E2;"';")
В итоге получаем таблицу с готовыми SQL-запросами, которые остается только скопировать и вставить в MySQL.
Выводы
Один раз подготовив специальную таблицу, экономим время, которое в будущем можно потратить на другие задачи. За 5 минут я могу залить неограниченное количество метатегов (их количество ограничено только возможностями сервера). В ручном режиме я бы потратил на это в десятки раз больше времени.
Плюсы данного способа:
- Экономия времени.
- Экономия денег клиента.
- Избавление от рутинной работы.
Но у метода есть и минусы:
- Обязательно знание SQL.
- Для каждой CMS будет свой уникальный запрос.
- Необходимо делать резервные копии данных.
Старайтесь автоматизировать рутинные задачи, и тогда работа всегда будет приносить удовольствие.
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