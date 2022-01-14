Как добиваться от подчинённых выполнения задач

Подписчик моего канала попал в непростую ситуацию. Он работает на производстве начальником среднего звена. Считает, что допустил ошибку, пытаясь выстроить хорошие отношения с подчинёнными. Ведь из-за этого его распоряжения игнорируются, рабочие расслаблены и относятся ко всему несерьёзно. А как только он становится грубее, со стороны сотрудников начинаются обиды, молчание по несколько дней, обещания уволиться.

В материале расскажу, как сделать так, чтобы ваши распоряжения выполнялись, и поделюсь мнением насчёт дружбы с сотрудниками.

Зачем нужны руководители

Люди ленивы, и это абсолютно нормально! Почему-то человек, занявший руководящую должность, об этом забывает. Но как раз из-за того, что люди отвлекаются, забывают о приоритетах, и нужны управленцы. Они помогают подчинённым быть эффективными, работать с правильными приоритетами и полной самоотдачей.

Предприниматель сетует, что подчинённые начинают обижаться, стоит ему стать грубее? Но делать этого и не нужно.

Суть хорошего управления — не становиться грубее, но продолжать требовать.

Как ставить задачи

Вы дали распоряжение: «Петя, тебе нужно покрасить забор. Как думаешь, сколько на это уйдёт времени?». Он называет количество часов, которое, по его мнению, займёт эта задача. Тогда устанавливаете дедлайн (среда, шесть часов вечера) и спрашиваете, реально ли это для подчинённого. Он соглашается.

И дальше стандартная ситуация для обычного руководителя: к назначенному сроку забор не покрашен. Конечно, обладая достаточным опытом, вы это предвидите заранее. В этот момент, обращаясь к подчинённому, не нужно злиться или грубить. Спокойно спросите, что произошло, что помешало ему выполнить задачу.

Он найдёт кучу оправданий. Внимательно выслушайте и обязательно скажите, что рассчитываете на сотрудника, ведь его задача влияет на общий план работы всей компании. Также потребуйте от него самостоятельного решения: пускай сам назовёт точный дедлайн.

Сохраняйте спокойствие, но требуйте

При этом проявляйте настойчивость, но не злитесь, не стучите кулаком по столу и не рвите на груди рубашку.

Конечно, иногда подчинённых нужно корректировать. Например, Петя попросит перенести дедлайн ещё на неделю, но вы мягко должны объяснить, почему это невозможно. Например, что от покрашенного забора зависит работа других подразделений, и поэтому сделать это нужно до обеда завтрашнего дня. Просто смотрите подчинённому в глаза и спокойно говорите, что это важно, что задачу необходимо сделать в срок.

Дальше вы приходите на следующий день после обеда и видите, что забор не докрашен. И вы не злитесь, а мягко объясняете, что это важно, ведь вы работаете в команде и зависите друг от друга. Ещё раз объясните, что работа другого подразделения затормозится, если задача не будет выполнена в срок. Продлите дедлайн задачи, а также поинтересуйтесь, могут ли коллеги или вы сами как руководитель чем-то помочь для выполнения этой задачи. Если нет, ещё раз скажите, что рассчитываете на сотрудника, и вселите уверенность, что он справится.

Если вы будете мягко добиваться результатов, дальше произойдёт магия. Конечно, в начале будет тяжело: придётся уделять сотруднику много внимания, напоминать, оттягивать сроки. Но вы должны сохранять внутреннее убеждение, что вцепились в эту задачу, как бульдог, и во что бы то ни стало добьётесь покраски забора.

И, если вы будете сохранять это внутреннее ощущение, но действовать дружелюбно, условный Петя очень быстро поймёт, что деваться ему некуда, что вы всё равно добьётесь от него выполнения задачи. И в этот момент ваше влияние на него взлетит на сто пунктов. В следующий раз вам будет гораздо проще добиться понимания, поэтому используйте настойчивость и доброжелательность как ключ к успеху и пониманию.

Записывайте распоряжения

Часто подчинённые не выполняют поручения, потому что знают — вы их забудете. Держите этот вопрос на контроле и записывайте все в удобном формате. Это может быть как электронная система контроля задач, так и обычный блокнот.

Учёт поможет вам добиваться выполнения всех поручений. Кроме того, у подчинённых сформируется понимание, что легче сделать все задачи в срок, ведь руководитель о них помнит и в любом случае потребует их выполнить.

Можно ли дружить с подчинёнными

Я не считаю, что это плохо. Но нужно чётко разграничивать дружеские и рабочие отношения. Это две разные роли в жизни. Роль друга предполагает иное взаимодействие: вы можете пропустить по стаканчику и ездить на рыбалку. Но на работе должны переключаться. Хорошо, когда вы это осознаёте, но задайтесь вопросом, осознаёт ли это ваш друг.

Проясните все чётко и ясно. Если ваши отношения настоящие, друг захочет, чтобы вы стали хорошим руководителем, и будет вам в этом содействовать. Поймёт, что есть время и ситуации, когда вы ведёте себя как друзья, а потом переключаетесь на роли руководителя и подчинённого.

Вывод

Став руководителем, вы подписываетесь на то, чтобы заставлять подчинённых работать. Но хотите того или нет, сотрудники и партнёры, даже если вы близкие друзья, будут проверять вас на прочность.

Чтобы добиваться выполнения распоряжений, не нужно проявлять злобу, враждебность, агрессию. Будьте дружелюбны, но всегда настойчивы.

Прекрасно, если подчинённый стал вашим другом, но проверьте, настоящие ли отношения вас связывают. Друг не станет пользоваться своим положением, а, наоборот, поддержит вас и поможет добиваться высоких результатов.

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