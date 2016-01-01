Как грамотно построить структуру рекламного аккаунта Facebook

Безграмотная cтруктура рекламного аккаунта — одна из частых причин слитых бюджетов. Это одинаково верно как для Google Рекламы, так и для Facebook. В последнее время именно социальная сеть стала местом строительства рекламных аккаунтов многих новичков. Разберемся, как избежать неприятных ошибок и начать получать дешевый трафик.
Сегодня Facebook активно борется за бюджеты в десктопной рекламе, а в мире мобайла он уже давно — инструмент номер один. Это неспроста: пока все рекламные сети боролись с проблемой таргетинга из-за отсутствия куков в приложениях, Facebook предоставил практически неограниченные возможности для рекламы.
Качество лида, приведенного из Facebook, как правило, соответсвует высоким стандартам, аудитория платежеспособная и «живая». Если говорить о том же мобильном приложении, то на западном рынке бюджет на продвижение в Facebook составляет порядка 50% от всех маркетинговых инвестиций.
Так как же раскрыть потенциал рекламного аккаунта в Facebook на 100%?
1. Создайте зонтичную структуру аккаунта
Структура аккаунта в Facebook должна напоминать My Client Centre в Google Рекламе. Это аккаунт, содержащий все подчиненные (клиентские) записи, которыми вы управляете. Формат My Client Centre предполагает создание различных уровней вложенности для каждой кампании.
Пример зонтичной структуры
Как и в Google Рекламе, в Facebook есть свой My Client Centre. Он позволяет создать верхний уровень (администраторский доступ), присоединять к нему аккаунты и распределять роли.
Читайте подробно, как разграничить приватные странички и рабочие аккаунты, если у вас десятки клиентов в Facebook.
2. Работайте со встроенным редактором
Power Editor в рекламном аккаунте Facebook не работает в оффлайн-режиме, как встроенный редактор Google Рекламы, но обладает не меньшими возможностями.
Что можно сделать с помощью Power Editor?
- Работать с массовыми операциями — удалять группы объявлений / кампании, дублировать кампании, экспортировать и импортировать данные.
- Работать с ярлыками, как в Google Рекламе — сортировать по ярлыку (например, все компании iOS или все кампании с таргетингом на определенную страну).
- Работать с коллекцией изображений — в этом разделе хранятся все баннеры, с которыми вы работали за все время.
- Создавать аудитории и пиксели — аналог списка ремаркетинга в Google Рекламе и его кода.
Чаще всего все беты и дополнительные инструменты Facebook доступны в Power Editor с момента появления.
3. Оцените актуальность рекламы
По сути, речь о показателе качества объявления: чем он выше, тем актуальнее ваша реклама для выбранной целевой аудитории. От этого зависит и стоимость рекламы, так как в Facebook — аукционная модель закупки трафика.
Как получить дешевый трафик?
Правильная структура рекламного аккаунта предполагает детальную проработку рекламных кампаний в соответствии с особенностями вашего продукта.
Дам несколько советов по организации структуры аккаунта, которые лично мне помогли значительно удешевить трафик. Они будут особенно актуальны, если вы собираетесь продвигать мобильное приложение.
- Разделяйте кампании по типам девайсов — планшеты и смартфоны. Планшетная версия есть не у всех приложений, к тому же в сторах это разные разделы, соответственно, если нужно «подтянуть» позиции в сторе для iPad, то масштабируются эти кампании.
- Исключайте из целевой аудитории фолловеров страницы. Если пользователь подписался на страницу, то скорее всего уже скачал приложение. Избавьте пользователя от лишнего инфошума в его уютной ленте.
- Разделяйте кампании для Facebook и Instagram. Аудитория в Facebook и Instagram совершенно разная, и вы это увидите сразу, как только разделите кампании. Отличаться будет абсолютно все: CTR, CR, CPC и вообще поведение пользователя.
- Добавляйте несколько форматов объявлений в одну группу. Пусть система сама определит, какой формат релевантен именно этому пользователю.
- Выделяйте кампании с ремаркетингом и lookalike audience (что-то вроде ROI-аудитории в Google Рекламе).
- Дробите кампании по географии. Если сгенерировать отчет с разбивкой по городам, вы увидите, что стоимость установки в разных городах разная, что и понятно, ведь везде разная конкуренция. Если нет цели нарастить узнаваемость бренда или активность пользователей в определенном регионе, можно удешевить трафик таким способом.
- Разделяйте кампании по социально-демографическим данным. Этот пункт актуален, если у вас широкий таргетинг на емкую интернет-аудиторию (больше 20-30 тысяч уникальных пользователей). В противном случае будет падать охват и дорожать цена установки.
Если бы у Netpeak было свое мобильное приложение c таргетингом на Украину, структура его аккаунта в Facebook выглядела бы так:
Выводы
Чтобы рекламный аккаунт Facebook работал на вас, нужно:
- Построить зонтичную структуру аккаунта.
- Работать со встроенным редактором.
- Оценивать актуальность рекламных объявлений.
- Исследовать опыт коллег и регулярно оптимизировать структуру аккаунта для получения более дешевого трафика.
С помощью грамотно настроенного рекламного аккаунта можно как снизить стоимость клика и конверсии, так и улучшить качество получаемых лидов. Главное — не забывать сегментировать аудиторию и рекламные месседжи, чтобы создавать максимально релевантные объявления.
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