Как грамотно построить структуру рекламного аккаунта Facebook

Безграмотная cтруктура рекламного аккаунта — одна из частых причин слитых бюджетов. Это одинаково верно как для Google Рекламы, так и для Facebook. В последнее время именно социальная сеть стала местом строительства рекламных аккаунтов многих новичков. Разберемся, как избежать неприятных ошибок и начать получать дешевый трафик.

Сегодня Facebook активно борется за бюджеты в десктопной рекламе, а в мире мобайла он уже давно — инструмент номер один. Это неспроста: пока все рекламные сети боролись с проблемой таргетинга из-за отсутствия куков в приложениях, Facebook предоставил практически неограниченные возможности для рекламы.

Качество лида, приведенного из Facebook, как правило, соответсвует высоким стандартам, аудитория платежеспособная и «живая». Если говорить о том же мобильном приложении, то на западном рынке бюджет на продвижение в Facebook составляет порядка 50% от всех маркетинговых инвестиций.

Так как же раскрыть потенциал рекламного аккаунта в Facebook на 100%?

1. Создайте зонтичную структуру аккаунта

Структура аккаунта в Facebook должна напоминать My Client Centre в Google Рекламе. Это аккаунт, содержащий все подчиненные (клиентские) записи, которыми вы управляете. Формат My Client Centre предполагает создание различных уровней вложенности для каждой кампании.

Пример зонтичной структуры

Как и в Google Рекламе, в Facebook есть свой My Client Centre. Он позволяет создать верхний уровень (администраторский доступ), присоединять к нему аккаунты и распределять роли.

Читайте подробно, как разграничить приватные странички и рабочие аккаунты, если у вас десятки клиентов в Facebook.

2. Работайте со встроенным редактором

Power Editor в рекламном аккаунте Facebook не работает в оффлайн-режиме, как встроенный редактор Google Рекламы, но обладает не меньшими возможностями.

Что можно сделать с помощью Power Editor?

Работать с массовыми операциями — удалять группы объявлений / кампании, дублировать кампании, экспортировать и импортировать данные. Работать с ярлыками, как в Google Рекламе — сортировать по ярлыку (например, все компании iOS или все кампании с таргетингом на определенную страну). Работать с коллекцией изображений — в этом разделе хранятся все баннеры, с которыми вы работали за все время. Создавать аудитории и пиксели — аналог списка ремаркетинга в Google Рекламе и его кода.

Чаще всего все беты и дополнительные инструменты Facebook доступны в Power Editor с момента появления.

3. Оцените актуальность рекламы

По сути, речь о показателе качества объявления: чем он выше, тем актуальнее ваша реклама для выбранной целевой аудитории. От этого зависит и стоимость рекламы, так как в Facebook — аукционная модель закупки трафика.

Как получить дешевый трафик?

Правильная структура рекламного аккаунта предполагает детальную проработку рекламных кампаний в соответствии с особенностями вашего продукта.

Дам несколько советов по организации структуры аккаунта, которые лично мне помогли значительно удешевить трафик. Они будут особенно актуальны, если вы собираетесь продвигать мобильное приложение.

Разделяйте кампании по типам девайсов — планшеты и смартфоны. Планшетная версия есть не у всех приложений, к тому же в сторах это разные разделы, соответственно, если нужно «подтянуть» позиции в сторе для iPad, то масштабируются эти кампании. Исключайте из целевой аудитории фолловеров страницы. Если пользователь подписался на страницу, то скорее всего уже скачал приложение. Избавьте пользователя от лишнего инфошума в его уютной ленте. Разделяйте кампании для Facebook и Instagram. Аудитория в Facebook и Instagram совершенно разная, и вы это увидите сразу, как только разделите кампании. Отличаться будет абсолютно все: CTR, CR, CPC и вообще поведение пользователя. Добавляйте несколько форматов объявлений в одну группу. Пусть система сама определит, какой формат релевантен именно этому пользователю. Выделяйте кампании с ремаркетингом и lookalike audience (что-то вроде ROI-аудитории в Google Рекламе). Дробите кампании по географии. Если сгенерировать отчет с разбивкой по городам, вы увидите, что стоимость установки в разных городах разная, что и понятно, ведь везде разная конкуренция. Если нет цели нарастить узнаваемость бренда или активность пользователей в определенном регионе, можно удешевить трафик таким способом. Разделяйте кампании по социально-демографическим данным. Этот пункт актуален, если у вас широкий таргетинг на емкую интернет-аудиторию (больше 20-30 тысяч уникальных пользователей). В противном случае будет падать охват и дорожать цена установки.

Если бы у Netpeak было свое мобильное приложение c таргетингом на Украину, структура его аккаунта в Facebook выглядела бы так:

Выводы

Чтобы рекламный аккаунт Facebook работал на вас, нужно:

Построить зонтичную структуру аккаунта. Работать со встроенным редактором. Оценивать актуальность рекламных объявлений. Исследовать опыт коллег и регулярно оптимизировать структуру аккаунта для получения более дешевого трафика.

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С помощью грамотно настроенного рекламного аккаунта можно как снизить стоимость клика и конверсии, так и улучшить качество получаемых лидов. Главное — не забывать сегментировать аудиторию и рекламные месседжи, чтобы создавать максимально релевантные объявления.