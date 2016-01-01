Как улучшить показатель качества в Google Ads

Мониторить изменения показателя качества в Google Рекламе — сложно, а разобраться, почему в крупных аккаунтах появляются низкие баллы — практически нереально. Но в феврале Google запустил новую версию API Google Рекламы, которая должна упростить эту задачу. Теперь можно загружать информацию о факторах, из которых состоит показатель качества, а точнее — о статусах этих факторов.
Соучредитель сервиса для тестирования объявлений AdAlysis Брэд Геддс использовал новую функциональность, чтобы узнать, в какой мере каждый фактор влияет на показатель качества. Мне кажется, эта информация будет ценной для всех, кто хочет эффективно оптимизировать рекламные кампании.
Почему показатель качества важен?
Показатель качества и ставка — два компонента, на основании которых рассчитывается рейтинг объявления.
Когда улучшается показатель качества, стоит ожидать снижения CPC, роста средней позиции. А часто — одновременного улучшения этих показателей. Дело в том, что после оптимизации показателя качества вырастает ваш рейтинг — теперь вы конкурируете и выигрываете позиции у других рекламодателей в аукционе. Поэтому возможен и рост средней позиции, и снижение CPC одновременно, а значит фактическая цена за клик может варьироваться.
Так что, когда нет возможности повысить ставку, но хочется улучшить среднюю позицию или количество показов — нужно работать над показателем качества.
Какие факторы влияют на показатель качества?
Существуют три группы факторов, определяющих показатель качества:
- кликабельность (CTR);
- релевантность объявления;
- качество посадочной страницы / пользовательский опыт на посадочной странице (landing page experience).
На эти факторы влияют более 200 различных характеристик, так что показатель качества по-прежнему остается «черным ящиком». Но раньше было очень сложно проанализировать даже эти группы факторов. Чтобы увидеть их значение, нужно было наводить курсор на каждый ключ отдельно. В отчетах новой версии API Google Рекламы добавлены поля:
Они-то и отвечают за передачу состояния субфакторов показателя качества:
|Атрибут
|Тип
|Передаваемые значения
|Суть
|CreativeQualityScore
|QualityScoreBucket
|Unknown, Below Average, Average, Above average
|Релевантность объявления
|PostClickQualityScore
|Пользовательский опыт на посадочной странице
|SearchPredictedCtr
|Ожидаемый CTR
Формула важности факторов, влияющих на показатель качества в Google Рекламе
Новая версия API от Google позволяет выгружать каждый фактор показателя качества вместе с его статусом (средний, выше среднего, ниже среднего) по всем ключевым словам в поисковых кампаниях. Это значит, что теперь мы можем четко проанализировать, как Google оценивает важность субфакторов и их влияние на видимый показатель качества.
Брэд Геддс загрузил информацию по огромному количеству ключевых слов из разных аккаунтов и приступил к анализу. Он хотел разобраться, как рассчитывается показатель качества в интерфейсе. Для этого исследователь провел глубокий анализ показателей качества и факторов, которые на них влияют, и в результате — вывел формулу показателя качества.
Но вначале нужно разобраться в принципе «взвешивания» факторов. Для этого Брэд составил специальную таблицу. Основываясь на состоянии субфакторов, можно посмотреть, сколько баллов получит ключевое слово.
Именно эти цифры и нужно подставлять в формулу:
Показатель качества в интерфейсе = 1 + бал качества посадочной страницы + бал релевантности объявлений + бал CTR.
В начале формулы присутствует единица, так как показатель качества не может быть меньше единицы.
Например, у вас такие результаты:
- качество посадочной страницы «среднее» — 1,75 баллов;
- релевантность объявлений «выше среднего» — 2 балла;
- CTR «средний» — 1,75 балла.
Показатель качества:
1 + 1,75 (посадочная) + 2 (релевантность) + 1,75 (CTR) = 6,5.
Так как Google не показывает доли, полученное число будет округлено до 7, и именно такой показатель будет отображаться в аккаунте. Если улучшить качество посадочной страницы или CTR до статуса «выше среднего», итоговый показатель качества увеличится на 1,75 баллов (до 8,25) и будет отображаться как 8.
Важность отдельных факторов:
С чего начинать увеличение показателя качества?
После запуска нового API процесс оптимизации показателя качества особо не изменился.
Общая схема работы:
Что изменилось, так это доступность данных в разрезе.
Да, пользоваться API и вытягивать из него нужную информацию может далеко не каждый рекламодатель. Но представители Google в скором времени не обещают отображение новой информации в интерфейсе, хотя вполне возможно, что эти данные появятся в Редакторе Google Рекламы. Остается только ждать.
Если говорить о платных сервисах, то новую функциональность API Google Рекламы уже учитывает платный сервис AdAlysis.
Смотрите последние три столбца:
Ловите скрипт для Google Рекламы, позволяющий проанализировать ключевые слова в разрезе факторов показателя качества. Добавьте его в соответствующий раздел аккаунта («Массовые операции» — «Скрипты»).
После запуска скрипт создаст таблицу Google в соответствующем аккаунте Google Drive.
Как визуализировать показатель качества ключевых слов с помощью язык R — читайте
Вывод
Формула расчета показателя качества Google Рекламы помогает легко и быстро расставить приоритеты в работе по его улучшению.
Используйте все возможности API Google Рекламы и делитесь этой статьей с друзьями в Facebook.
Всем высокого показателя качества!
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