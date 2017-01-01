Как исключить площадки в Google Рекламе и сэкономить деньги — реклама мобильных приложений

Хотите показывать рекламу мобильного приложения целевым пользователям? Исключите некачественные и неэффективные рекламные площадки. В этой статье я расскажу, как избежать нецелевых показов рекламы приложений в Google Рекламе.

Почему нужно исключать рекламные площадки для приложений?

1. Показывайте рекламу заинтересованным пользователям

От правильного нацеливания зависит эффективность рекламы. Представим, что вы рекламируете приложение бутика с женской одеждой. Портрет вашей целевой аудитории можно описать примерно так:

женщины;

возраст от 25 до 45 лет;

активные пользователи мобильных устройств;

постоянно в курсе модных новинок;

имеют доход выше среднего.

Такую аудиторию не стоит искать, например, в категории «Инструменты». Подобные площадки нужно исключить из списка для показов рекламы — так вы сэкономите рекламный бюджет.

2. Привлекайте платежеспособных пользователей

Многие пользователи только скачивают приложения, и лишь единицы оформляют платные подписки или покупают расширенный функционал.

Исключите рекламу на площадках, которые приводят вам пользователей, не готовых платить за приложение. Чтобы определить рентабельная ли площадка, ориентируйтесь на такие показатели:

CPI (Cost Per Install) — целевая стоимость установки;

CPA (Cost Per Action) — целевая стоимость действия.

3. Минимизируйте скликивание и случайные переходы

Часто владельцы приложений недобросовестно подходят к монетизации своих продуктов и специально размещают большие рекламные блоки. В результате пользователи случайно нажимают на объявления или скликивают рекламу, пытаясь закрыть надоедливую рекламу.

Размещения на таких недобросовестных площадках лучше избегать: вы платите за нецелевые переходы и в придачу у потенциальных клиентов формируется негативное отношение к рекламируемому приложению.

Как исключить нерелевантные площадки при таргетинге на конкретную аудиторию?

Если вы нацеливаете рекламу на конкретную целевую аудиторию, рекомендую исключить нерелевантные категории и конкретные площадки. Описанные ниже способы позволят вам исключить площадки на уровне кампании и группы объявлений.

1. Исключите нецелевые мобильные сайты

1.1. Зайдите в кампанию, нажмите на вкладку «Контекстно-медийная сеть» и перейдите в подраздел «Места размещения».

1.2. Опуститесь вниз страницы и в блоке «Категории сайтов» нажмите кнопку «+Параметры».

В открывшейся вкладке выберите категории сайтов, которые не подходят для рекламы вашего приложения. Рекомендую сразу отключить показы на сайтах с деликатным контентом и азартными играми.

2. Исключите категории мобильных приложений

2.1. В нижней части страницы «Места размещения», в блоке «Исключения мест размещения в кампании» нажмите кнопку «+Исключения».

2.2. Чтобы исключить категории приложений, возле конкретной тематики нажмите на кнопку с двумя стрелочками. Сохраните изменения.

3. Исключите конкретные приложения

Чтобы исключить приложение, вам нужно знать его название или идентификатор.

3.1. В блоке «Исключения мест размещения в кампании» нажмите кнопку «+Исключения». Нажмите на «Категории мобильных приложений» и выберите в выпадающем списке «Мобильные приложения».

3.2. Найдите нужное вам приложение. Рекомендую искать по идентификатору приложения, потому что поиск по названиям пока работает не очень хорошо.

Чтобы узнать идентификатор, зайдите в Store и выберите приложение. В ссылке на скриншоте ниже ID выделен.

3.3. Перейдите обратно в Google Рекламу. Перед нужным ID добавьте в поле поиска текст «mobileapp::2-» — если хотите найти приложение Google Play, или «mobileapp::1-» для приложения App Store. Нажмите кнопку «Поиск». Как должен выглядеть поисковый запрос:

Исключите приложение, нажав на кнопку с двумя стрелочками, и сохраните изменения.

4. Исключите конкретные приложения с помощью списков

Если вам нужно исключить приложения из нескольких кампаний, удобнее создать специальный список мест размещения и применить его к кампаниям.

4.1. Откройте вкладку «Общая библиотека». Перейдите по ссылке «Исключенные места размещения в кампании» и нажмите кнопку «+Список».

4.2. Дайте название новому списку, в поле «Места размещения» добавьте нерелевантные мобильные сайты и приложения.

Чтобы система корректно распознала исключение как приложение, пропишите ID приложения с приставкой «mobileapp::2-» или «mobileapp::1-».

Исключенные мобильные приложения должны выглядеть так:

Такой список значительно упростит вашу работу, ведь его можно легко применить ко всем нужным кампаниям. Для этого поставьте галочку напротив созданного списка и нажмите кнопку «Применить к кампаниям».

В открывшемся окне выберите нужные кампании и сохраните изменения.

Как отобрать неэффективные площадки для приложений с широкой аудиторией?

Сложно четко ограничить целевую аудиторию, если вы рекламируете приложение досок объявлений, например, OLX, или интернет-гипермаркетов, подобных AliExpress.

При таргетинге на широкую аудиторию рекомендую полагаться на накопленную статистику показов. Исключать стоит те площадки, которые не соответствуют целям рекламной кампании (например, дорогие места размещения и площадки с высоким показателем отказа).

Вы можете анализировать места размещения вручную: просматривать статистику по каждой отдельной площадке и исключать неэффективные. Так вы тщательно изучите, где показывается ваша реклама, но будьте готовы к тому, что этот подход трудоемкий.

Рассмотрим, как можно автоматизировать анализ рекламных площадок.

1. Во вкладке «Контекстно-медийная сеть» выберите «Места размещения». Нажмите кнопку «Показать подробности» и в выпадающем меню выберите «Все».

2. Скачайте статистику в виде таблицы.

Загруженный файл будет выглядеть так:

Проанализируйте полученные данные с учетом ваших KPI. В зависимости от цели кампании можете ориентироваться на:

кликабельность (CTR);

стоимость установки приложения (CPI);

стоимость целевого взаимодействия (CPA).

Кликабельность отображается среди стандартных показателей Google Рекламы, тогда как CPI и CPA вам нужно рассчитывать самостоятельно — это можно сделать сразу в скачанном же документе.

3. Добавьте новый лист в документе и создайте в нем таблицу с такой структурой:

А В С D E F Место размещения Отображаемое название критерия ID приложения URL Категория CPI/CPA (CTR)

Заполните таблицу:

в столбце «Отображаемое название критерия» укажите названия кампаний;

в столбце «ID приложения» подставьте формулу: =ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A5)=1;REGEXREPLACE(A5;"mobileapp\:\:2\-";"");"") ;

в столбце «URL» пропишите такую формулу: =ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A7)=1;"https://play.google.com/store/apps/details?id="&C7;"") ;

в столбец «Категория» подставьте формулу:

=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A4)=1;ТРАНСП(IMPORTXML(D4;$G$1));"") . «$G$1» — это ячейка G1, которая содержит //a[@class='document-subtitle category']/span.

В итоге у вас получится такая таблица:

4. Чтобы определить неэффективные тематики, создайте сводную таблицу. В первый столбец импортируйте категории, а во второй — показатели из столбца «CPI/CPA (CTR)». Должна получиться такая таблица:

Так вы сможете быстро оценить, площадки каких тематик нерентабельны, и исключить их.

Плюсы этого способа:

минимизация усилий для повышения эффективности кампании;

экономия времени.

Недостатки:

не настолько тщательный отсев площадок, как при ручном отборе;

в исключенной категории могут оказаться вполне подходящие для вас площадки.

Если вы не уверены, что выделенные категории вам не подходят, и хотите наверняка убедиться в их неэффективности, тогда:

Создайте отдельную кампанию с таргетингом на выбранную категорию. Добавьте объявления, максимально подходящие для аудитории из выбранных категорий. Соберите и проанализируйте статистику за несколько недель.

Выводы

Исключайте площадки в Google Рекламе, чтобы показывать рекламу целевой и платежеспособной аудитории, а также избежать скликивания, случайных переходов и «пустых» установок. В исключенные площадки для приложений можно добавить: категории мобильных сайтов;

категории приложений;

конкретные приложения. При отборе нерелевантных площадок учитывайте их тематику и то, насколько они удовлетворяют вашим KPI. Для приложений с нацеливанием на узкую аудиторию можно качественно проработать площадки вручную. Если вы запускаете рекламу с широким таргетингом — собирайте статистику и анализируйте, какие площадки соответствуют поставленным KPI, а какие — нет.