Как использовать Евро-2024 для увеличения продаж. Идеи и примеры

Как использовать Евро-2024 для увеличения продаж. Идеи и примеры

Спортивные события привлекают миллионные аудитории. Бизнесы, которые игнорирую диджитал-инструменты во время такого ажиотажа, упускают потенциальную прибыль. Но давайте лучше поговорим об обратном. Собрала для вас примеры и идеи того, как использовать Евро для стимулирования продаж.

Потенциальная аудитория Евро-2024

Евро-2024 проходит на полях Германии с 14 июня по 14 июля. По данным исследования TGM Research, более половины из 20 тысяч опрошенных из 26 стран следят за ним. А за матчами предыдущего евро, по статистике УЕФА, следили 5,2 миллиарда человек. Финал между Англией и Италией привлек около 328 миллионов зрителей.

Конечно, реклама на такую аудиторию привлекает мировые бренды. Но и локальный бизнес может успешно использовать Евро-поводы в своих месседжах и креативах.

Адаптация маркетинговых стратегий в социальных сетях

Специалисты digital-продвижения активно адаптируют свои стратегии, интегрируя футбольную тематику в социальные сети. Во время таких крупных футбольных чемпионатов многие компании организовывают конкурсы в тематике футбола.

Продавцы техники часто активно используют футбольную атрибутику, привлекая новых клиентов. Игровые приставки, телевизоры, чтобы смотреть матчи в высоком качестве, смартфоны, чтобы фиксировать события вживую — все это обыгрывается в рекламных месседжах.

Конечно же, спорт активно используют представители общепита: специальное «пивное меню», скидки и спецпредложения в дни просмотра матчей. Это стимулирует участие аудитории и положительно влияло на узнаваемость бренда.

Использование email-маркетинга и рекламы в мессенджерах

Глобальное внимание к Евро-2024 дает больше возможностей увеличить конверсию через еmail-маркетинг и рекламу в мессенджерах. К примеру, во время прошлого Супербоула американский кулинарный бренд в своих рассылках адаптировал дизайн продукции под цветовую гамму футбольного матча.

Затраты на этот вид продвижения невысокие, но правильный подход может принести до 15% общего дохода.

Эффективность контекстной и таргетированной рекламы

Баннеры и видеореклама с изображениями популярных игроков и запоминающихся зрелищных моментов матчей, в сочетании с правильным выбором ключевых слов, значительно усиливают эффективность рекламной кампании. При этом использование таргетинга позволяет точно настраивать показы объявлений в соответствии с интересами и характеристиками целевой аудитории.

Нативная коммуникация и инфлюенс-маркетинг

Нативная и ненавязчивая коммуникация через рекомендации также актуальна в период громких мировых событий. Она становится все более значимой благодаря созданию персональных связей с потребителями. К примеру, компания Coca-Cola к каждому мировому спортивному событию проводит рекламные кампании и прибегает к инструментам инфлюенс-маркетинга. Четыре года назад компания создала целый ряд рекламных роликов с участием футболиста из Танзании, чтобы вдохновить молодых танзанийцев добиваться своих целей.

В этом году, кстати, Coca-Cola — официальный партнер Евро-2024. Естественно, бренд использует эту кооперацию во всех каналах по всему миру.

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Роль искусственного интеллекта в маркетинговых стратегиях

И напоследок, не игнорируйте технологии искусственного интеллекта, которые существенно упрощают создание контента и адаптацию маркетинговых стратегий под текущие спортивные тренды. ИИ сможет проанализировать предпочтения и интересы аудитории, что позволит создавать более релевантный и привлекательный контент.

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