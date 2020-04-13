Работа из дома и тренд, и необходимость 2020. Как правило, крупные и средние бизнесы, IT-компании перешли на удаленку в сжатые сроки и без потери эффективности . А вот про малый бизнес много противоречивой информации. Хватило ли ресурсов, опыта предпринимателям, чтобы удержаться на плаву?

Мы провели опрос в Netpeak Cluster и получили ответы от 212 участников сообщества. Все они — владельцы и основатели малых бизнесов Украины, которые решили сохранить и развивать свое дело даже во время пандемии. По просьбе участников кластера мы не указывали их имена и проекты.

Напомним, Netpeak Cluster — наша бесплатная образовательная платформа для предпринимателей, в рамках которой мы помогаем малому бизнесу научиться грамотно позиционироваться в онлайне и привлекать клиентов с помощью интернет-маркетинга.

Большинство материалов о том, как пережить карантин, можно резюмировать тремя советами: оставаться дома, использовать для работы инструменты, повышающие эффективность и заниматься саморазвитием. Поэтому исследование мы разделили на три блока: карантин, инструменты и саморазвитие.

Карантин

Чтобы делать выводы о том, насколько легко бизнесу переходить на удаленку, нужно отталкиваться как минимум от двух факторов: размер штата и наличие (или отсутствие) опыта удаленной работы.

Большинство предпринимателей работают с небольшой командой:

от 6 до 10 сотрудников;

от 11 до 20;

до 5 человек.

Около 10% опрошенных и вовсе обходятся без команды.

Ни один из респондентов не проигнорировал требования карантина, оставшись всей командой в офисе — у 62% предпринимателей бизнесы работают удаленно. Кстати, у них уже был такой опыт.

У 19% респондентов из дома работает больше половины сотрудников. Ещё у 19% — меньше половины.

Перейти на удаленку было довольно легко.

Для онлайн-магазина это не составляет труда. IP-телефония очень облегчила задачу.

Но тем не менее, нет полноценного удаленного доступа к рабочему компьютеру.

Поэтому какую-то информацию придется восстанавливать, дозаполнять после возвращения в офис.

Пока что работа в офисе кажется продуктивней. Мне легче контролировать менеджеров, заказы и т.д.

Все задачи можно выполнять удаленно. Но домашняя атмосфера, все же, немного расслабляет. Возможно, дело привычки. Комментарий предпринимателя

Среди тех предпринимателей, которые уже сталкивались с необходимостью работать вне офиса, большинство вынуждено периодически вести дела из дома из-за перебоев с интернетом, электричеством или необходимости экономить на постоянных расходах. Однако, есть и счастливчики, для которых ничего не поменялось — в основном это интернет-магазины, которые представлены только в онлайне.

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Инструменты

Недавно в блоге рассказали об инструментах и сервисах для работы из дома. В рамках опроса мы решили выяснить, какими из этих сервисов пользуются начинающие предприниматели (и пользуются ли вообще). Так выглядит рейтинг самых популярных сервисов среди малого бизнеса:

Планировщики задач (47,6%). Сервисы для видеосвязи (38%). CRM-системы (29%). IP-телефония (28,6%). Тайм-трекеры (19%). Онлайн-бухгалтерия (14%).

Примечательно, что большинство опрошенных пользовались этими сервисами и до карантина. Некоторые предприниматели на время удаленной работы внедрили CRM (5%), видеосвязь (7%) и IP-телефонию (5%), а 20% опрошенных ничего не внедряли и никакими инструментами из списка не пользуются.

Я когда-то давно очень любил шить и настраивать всякое железо, в момент перехода на карантин это очень пригодилось: я за день поднял ВПН для всех сотрудников, настроил телефоны, для бухгалтеров сделал VPN+RDP. Быстренько подготовил пару ноутов для тех кому не хватало, раздал железные IP телефоны, и проверил всё. Всё работает, все довольны, а для моей работы на должности менеджера ВЭД, мне и так всегда хватало телефона и ноута. Комментарий предпринимателя

Подытожим по поводу инструментов:

72% проголосовавших на время карантина не внедряли ничего нового — они просто продолжили пользоваться тем, что уже выбрали раньше;

четверть предпринимателей отметили, что после покупки пары-тройки сервисов для повышения производительности работать стало действительно лучше;

15% респондентов продолжат пользоваться инструментами и после карантина, а 10% все же откажутся от них, вернувшись в офис.

Саморазвитие

Есть мнение, что все предприниматели — трудоголики. После исследования мы убедились, что это утверждение верно как минимум на треть — 33% респондентов перерабатывают вне офиса. Почти 10% опрошенных отметили рост продуктивности во время удаленки и теперь работают даже чуть меньше без ущерба эффективности.

При этом больше 70% предпринимателей отметили, что из дома они работают эффективнее, чем из офиса. Почти 5% проголосовавших признались, что из дома работать невозможно.

У большинства предпринимателей хватает времени на развитие. Треть опрошенных проходит дистанционные курсы, 5% погрузились в чтение художественной и бизнес-литературы. Четверть опрошенных активно занимаются спортом, йогой, слушают стримы бизнес-спикеров. 14% собираются заняться самообразованием.

Часть респондентов призналась в том, что им на это не хватает времени.

Чему учится и что читает малый бизнес на карантине: интернет-маркетинг (SEO, PPC, SMM, email-маркетинг, копирайтинг);

продажи на Ebay и Amazon;

программирование (Python, Odoo, PHP);

литература (лидеры — «Атлант расправил плечи» и «Черный лебедь»).

Выводы