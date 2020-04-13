Работа из дома и тренд, и необходимость 2020. Как правило, крупные и средние бизнесы, IT-компании перешли на удаленку в сжатые сроки и без потери
Мы провели опрос в Netpeak Cluster и получили ответы от 212 участников сообщества. Все они — владельцы и основатели малых бизнесов Украины, которые решили сохранить и развивать свое дело даже во время пандемии. По просьбе участников кластера мы не указывали их имена и проекты.
Напомним, Netpeak Cluster — наша бесплатная образовательная платформа для предпринимателей, в рамках которой мы помогаем малому бизнесу научиться грамотно позиционироваться в онлайне и привлекать клиентов с помощью интернет-маркетинга.
Большинство материалов о том, как пережить карантин, можно резюмировать тремя советами: оставаться дома, использовать для работы инструменты, повышающие эффективность и заниматься саморазвитием. Поэтому исследование мы разделили на три блока: карантин, инструменты и саморазвитие.
Карантин
Чтобы делать выводы о том, насколько легко бизнесу переходить на удаленку, нужно отталкиваться как минимум от двух факторов: размер штата и наличие (или отсутствие) опыта удаленной работы.
Большинство предпринимателей работают с небольшой командой:
- от 6 до 10 сотрудников;
- от 11 до 20;
- до 5 человек.
Около 10% опрошенных и вовсе обходятся без команды.
Ни один из респондентов не проигнорировал требования карантина, оставшись всей командой в офисе — у 62% предпринимателей бизнесы работают удаленно. Кстати, у них уже был такой опыт.
У 19% респондентов из дома работает больше половины сотрудников. Ещё у 19% — меньше половины.
Перейти на удаленку было довольно легко.
Для онлайн-магазина это не составляет труда. IP-телефония очень облегчила задачу.
Но тем не менее, нет полноценного удаленного доступа к рабочему компьютеру.
Поэтому какую-то информацию придется восстанавливать, дозаполнять после возвращения в офис.
Пока что работа в офисе кажется продуктивней. Мне легче контролировать менеджеров, заказы и т.д.
Все задачи можно выполнять удаленно. Но домашняя атмосфера, все же, немного расслабляет. Возможно, дело привычки.
Комментарий предпринимателя
Среди тех предпринимателей, которые уже сталкивались с необходимостью работать вне офиса, большинство вынуждено периодически вести дела из дома из-за перебоев с интернетом, электричеством или необходимости экономить на постоянных расходах. Однако, есть и счастливчики, для которых ничего не поменялось — в основном это интернет-магазины, которые представлены только в онлайне.
Инструменты
Недавно в блоге
- Планировщики задач (47,6%).
- Сервисы для видеосвязи (38%).
- CRM-системы (29%).
- IP-телефония (28,6%).
- Тайм-трекеры (19%).
- Онлайн-бухгалтерия (14%).
Примечательно, что большинство опрошенных пользовались этими сервисами и до карантина. Некоторые предприниматели на время удаленной работы внедрили CRM (5%), видеосвязь (7%) и IP-телефонию (5%), а 20% опрошенных ничего не внедряли и никакими инструментами из списка не пользуются.
Я когда-то давно очень любил шить и настраивать всякое железо, в момент перехода на карантин это очень пригодилось: я за день поднял ВПН для всех сотрудников, настроил телефоны, для бухгалтеров сделал VPN+RDP. Быстренько подготовил пару ноутов для тех кому не хватало, раздал железные IP телефоны, и проверил всё.
Всё работает, все довольны, а для моей работы на должности менеджера ВЭД, мне и так всегда хватало телефона и ноута.
Комментарий предпринимателя
Подытожим по поводу инструментов:
- 72% проголосовавших на время карантина не внедряли ничего нового — они просто продолжили пользоваться тем, что уже выбрали раньше;
- четверть предпринимателей отметили, что после покупки пары-тройки сервисов для повышения производительности работать стало действительно лучше;
- 15% респондентов продолжат пользоваться инструментами и после карантина, а 10% все же откажутся от них, вернувшись в офис.
Саморазвитие
Есть мнение, что все предприниматели — трудоголики. После исследования мы убедились, что это утверждение верно как минимум на треть — 33% респондентов перерабатывают вне офиса. Почти 10% опрошенных отметили рост продуктивности во время удаленки и теперь работают даже чуть меньше без ущерба эффективности.
При этом больше 70% предпринимателей отметили, что из дома они работают эффективнее, чем из офиса. Почти 5% проголосовавших признались, что из дома работать невозможно.
У большинства предпринимателей хватает времени на развитие. Треть опрошенных проходит дистанционные курсы, 5% погрузились в чтение художественной и бизнес-литературы. Четверть опрошенных активно занимаются спортом, йогой, слушают стримы бизнес-спикеров. 14% собираются заняться самообразованием.
Часть респондентов призналась в том, что им на это не хватает времени.
Чему учится и что читает малый бизнес на карантине:
- интернет-маркетинг (SEO, PPC, SMM, email-маркетинг, копирайтинг);
- продажи на Ebay и Amazon;
- программирование (Python, Odoo, PHP);
- литература (лидеры — «Атлант расправил плечи» и «Черный лебедь»).
Выводы
- Большинство предпринимателей работает удаленно, причем не впервые.
- Несмотря на стереотип о том, что в малом бизнесе все «на ручнике», большинство респондентов во время карантина не внедряли инструменты автоматизации в свой бизнес лишь потому, что уже пользуются ими.
- Даже если у предпринимателей установлены тайм-трекеры и планировщики задач, им сложно регулировать свою нагрузку — поэтому перерабатывают почти постоянно.
- Представители малого бизнеса — это те люди, которые подписываются на дистанционные курсы, и все-таки проходят их.
- В целом, начинающему предпринимателю гораздо комфортнее работать из дома, чем из офиса.
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