Как мы подняли МRR с нуля до 24 тысяч долларов без бюджета, команды и маркетинговой стратегии

Всем привет! Я маркетолог Paperform, и сегодня поделюсь кейсом маленькой семейной компании, которая начинала свой путь командой из двух человек и сумела достичь MRR в $24 000.

Эта информация будет полезна для стартаперов, которые боятся начать из-за ограниченного бюджета и/или отсутствия знаний в маркетинге. Я расскажу, как системно продвигать новый продукт без рекламного бюджета. Надеюсь, эта история вдохновит предпринимателей и поможет меньше сомневаться на счет запуска без бюджета.

Как появился Paperform

Знакомьтесь: Дин и Диони — супружеская пара и соучредители Paperform.

Идея создать сервис возникла, когда их друзья попросили посоветовать конструктор форм для оплаты. Им нужен был инструмент, который бы позволил новичкам быстро и легко создавать кастомизированные формы. Ребята погуглили и не нашли ничего подходящего. А так как Дин разработчик и имел большой опыт в создании форм с прошлой работы, а у Диони была экспертиза в технической поддержке, налаживании партнерских отношений и юриспруденции — ответ лежал на поверхности.

Первые шаги для запуска проекта

Оба супруга на тот момент работали на фуллтайме, и у них катастрофически не хватало времени для создания нового продукта. Дину приходилось вставать в 5 утра перед работой, чтобы уделять время проекту. Зато уже через три месяца был готов MVP, который они запустили на BetaList.

Основатели Paperform заручились поддержкой 300 тестировщиков, которые дали огромный положительный фидбек. Также получили несколько очень полезных критических отзывов, которые помогли здорово улучшить продукт. Помимо этого, сервис заметили AppSumo и предложил сотрудничать.

Маркетинг был слабым местом Paperform, но все же основатели согласились запустить сервис на AppSumo, несмотря на то, что платформа запросила довольно большую комиссию с доходов. Как ни крути, это предложение закрывало «дыру» отсутствия маркетинговой стратегии. В итоге сотрудничество принесло Paperform первых 3000 покупателей.

Также основатели сервиса привлекли внимание местных СМИ, что значительно повысило уровень доверия к Paperform. Затем Дин и Диони анонсировали свой продукт на Product Hunt и получили второе место в рейтинге «Продукт дня».

Почему важно построить хорошие отношения с комьюнити

После анонсирования Paperform выросли еще на 20% только благодаря общению и дружеским отношениям со своими пользователями. У основателей не было четкой маркетинговой стратегии, но первые пользователи сервиса были очень положительно настроены.

Поэтому Дин и Диони решились запустить реферальную программу, и объявили скидку 10% за каждого приведенного юзера. Таким образом, каждый пользователь получал бесплатный аккаунт, если приводил 10 новых участников.

Ставка на партнерство

Уже через несколько месяцев после анонса к Дину и Диони обратился Zapier и предложил стать спонсором в конкурсе InnoVention Нью-Йоркского университета. Это принесло Paperform довольно большую часть пользователей.

Позже молодые стартаперы вступили в партнерские отношения с eCoach, что здорово продвинуло их на местном уровне и помогло привлечь внимание к своему продукту в Австралии. Хоть eCoach и австралийская компания, но большинство пользователей находятся в США или ЕС.

Затем были интеграции со Stripe, PayPal и Braintree, которые также помогли продвинуться на рынке.

Партнерские отношения — отличная возможность для новых сделок, потому что поддержка авторитетных компаний дает доступ к огромным группам релевантных клиентов.

Напоминайте о себе

Диони делала еженедельную новостную рассылку, которая сыграла важную роль в реактивации «спящих» клиентов. Не стоит забывать, что иногда пользователи просто ждут появления нужной фичи — и тогда они снова будут готовы покупать ваш продукт.

Также основатели Paperform выложили несколько постов в блоге сервиса, которые благодаря высокому SEO-рейтингу привлекли немалую часть трафика на сайт.

Вывод

Повторим, что сделали Дин и Диони:

Сделали продукт доступным в Beta List. Начали партнерство с AppSumo и получили свой первый капитал. Анонсировали Paperform на Product Hunt. Создали реферальную программу для своих юзеров. Использовали появившиеся возможности для партнерства. Работали над входящим контентом и оказывали отличную техническую поддержку всем своим пользователям без исключения.

Что в итоге получили:

больше 20 000 пользователей;

больше 6 000 покупателей продукта;

больше 2 000 активных пользователей в месяц.

Опыт Дина и Диони доказывает, что даже с ограниченными ресурсами и небольшой командой можно начать продвигать свою идею и зарабатывать на ней. Не бойтесь начинать свое дело, ведь кризис — время возможностей.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.