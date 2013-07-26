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Как настроить AdWords Express в 4 шага и в чем секрет этой системы
Ольга Костова
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AdWords Express появился в 2011 году и к настоящему моменту претерпел некоторых изменений. Эта система доступна не во всех странах:

AdWords Express доступна не во всех странах

AdWords Express можно использовать даже если у клиента нет сайта: необходимо создать страницу организации в Google Business Profile.

AdWords Express запускается в четыре шага

Шаг 1 — определяем геолокацию бизнеса

Определяем геолокацию бизнеса

Минимальная геолокация — город. При этом в «городе» нет возможности выбрать конкретно адрес организации, но несмотря на это, на следующем шаге AdWords Express предлагает такое:

Шаг 2

Выбор целевой аудитории

На этом шаге в выпадающем меню можно выбрать тематику сайта, но только одну.

Шаг 3 - это написание объявления

Написание объявления

Шаг 4 - выбираем комфортный бюджет

Выбираем комфортный бюджет Теперь оплачиваем и готово!

Если AdWords Express запускается так легко и просто, то возникает логичный вопрос «Зачем же использовать обычный AdWords?» Основное отличие AdWords и AdWords Express состоит в том, что Express предназначен сугубо для малого локального бизнеса, у которого нет возможности тратить много времени или нанимать специалиста по контекстной рекламе, но есть необходимость в этой рекламе.

В AdWords Express значительно меньше настроек таргетинга и возможностей управления рекламной кампанией — отсюда и все недостатки:

  • в Express нельзя подобрать ключевые слова, по которым есть желание показывать рекламу — система подбирает их автоматически, отталкиваясь от сайта и выбранной при настройке аккаунта тематики;
  • в Express нет возможности управления ключевыми словами;
  • возможности использовать минус-слова также нет;
  • возможность управлять ставками отсутствует;
  • месячный бюджет Express формирует на основе среднего объема поиска — то есть непонятно как;
  • в связи с тем, что в Express тематику сайта можно определить только однозначно, причем Express определяет тематику всегда широко, и исходя из этого таргетируется реклама: если магазин занимается продажей только акустических гитар, то тематика будет определена как «гитары» и масса нерелевантного трафика будет литься на сайт;
  • следующий недостаток Express — однозначность в выборе тематики сайта. Если, к примеру, сайт специализируется на программном обеспечении для маркетинга, то AdWords Express дает возможность отметить, что сайт либо относится к тематике «программное обеспечение» либо к тематике «маркетинг» — отсюда возникают понятные проблемы. Если выбрать одну из тематик, что соответствует бизнесу клиента, то AdWords Express может направить бюджет и оптимизировать его не под целевое направление.

Что можно почитать дополнительно:

Вывод, к которому пришли специалисты, которые тестировали AdWords Express:

Даже если для какого-то клиента AdWords Express окажется эффективным и выгодным — это значит только одно: обычный AdWords окажется еще более эффективным и выгодным.
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Google AdWords таргетированная реклама AdWords Express
Ольга Костова

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